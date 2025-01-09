Почему Гренландия?

Потому что в мире из-за быстрого развития технологий искусственного интеллекта сильно растет спрос на мощности обработки данных.

При этом растет и спрос на электроэнергию.

Гренландия – самый большой в мире остров площадью 2,2 млн. кв. км – как четыре Украины. И наименее населенная территория в мире – всего 55 000 человек.

Находится как раз на полпути между Европой и Северной Америкой.

Это идеальное место для создания крупнейшего дата-центра в мире. Здесь постоянно холодно, поэтому не будет проблем с охлаждением.

Это тоже идеальное место для создания электроэнергетического хаба. К примеру, здесь можно построить кучу АЭС, которые могут как питать дата-центры, так и транспортировать электроэнергию сначала в Европу, а во второй половине дня – в США. Расстояние не такое уж большое. Потери на транспортировке на такое расстояние будут на уровне 3-5%.

Можно заплатить по миллиону долларов каждому жителю, чтобы провели референдум. Опыт у Маска соответствующий уже есть.

Но главная причина заявлений о Гренландии – Трампу нужно дать его избирателю информационную жвачку, чтобы отвлечь внимание от других дел.

Читайте также

Поэтому Гренландия, Панама, Канада и многие другие темы, которые население будет жевать, а в это время будет происходить что-то более важное.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net