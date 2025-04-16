История полна моментов, когда нации боролись не потому, что были уверены в победе, а потому что знали, что стоит на кону

Недавно Илон Маск задал жуткий вопрос в X: "Почему украинцы всё ещё умирают?" И он не одинок в этом вопросе. Растёт хор скептиков, утверждающих, что у Украины нет шансов на победу над Россией — так почему же продолжать бороться?

Ответ прост и вечен: потому что свобода стоит того, чтобы за неё умереть.

Впервые я посетил Украину всего через несколько недель после того, как российские войска были выбиты с окраин Киева в 2022 году. Мир ожидал, что Украина рухнет за несколько дней. Вместо этого мирные жители — многие из которых не имели военной подготовки — встали на защиту одной из самых мощных армий мира и отстояли свою столицу. Я прогуливался по разрушенным улицам Бучи, где увидел цену сопротивления: мирных жителей — пожилых людей, женщин — связанными и расстрелянными. Это не были солдаты. Это были люди, единственной виной которых было то, что они были украинцами.

То, что я увидел, было не просто войной. Это была заявка.

Украинцы посмотрели в глаза порабощению и сказали "нет". Нет — тирании. Нет — геноциду. Нет — возвращению под имперскую тень России. Они решили бороться — не потому, что это было легко или гарантированно, а потому что альтернатива была неприемлемой.

Некоторые утверждают, что эта война касается только четырёх регионов на востоке Украины, где много русскоязычного населения. Но это опасное искажение. Война началась не из-за спорных территорий. Она началась с полномасштабного вторжения, целью которого было захватить Киев и свергнуть украинское правительство. Россия отправила танки не только в Донецк. Она отправила их в столицу.

И не стоит забывать: русскоязычные украинцы не просят их "освободить". Многие из них борются и умирают за Украину — свою страну — в форме и без неё. Утверждение, что эта война — просто защита русскоязычных, игнорирует тот факт, что в советские времена украинский язык был запрещён, а украинская идентичность целенаправленно подавлялась. Текущая кампания России — продолжение той же политики уничтожения.

С тех пор, как я впервые побывал в Украине, я возвращался туда много раз. От Киева до линии фронта я видел одно и то же: нацию людей — учителей, фермеров, студентов, бабушек и дедушек — которые борются за то, чтобы остаться свободными. Это не разделённая страна. Это объединённая страна.

И угроза её существованию реальна. Тысячи украинских детей — в том числе младенцев — были похищены с оккупированных территорий и отправлены в Россию. Многих усыновили российские семьи, лишив их имён, языка и истории. Это не побочные потери. Это целенаправленные усилия по уничтожению нации.

История полна моментов, когда нации боролись не потому, что были уверены в победе, а потому что знали, что стоит на кону. В 1776 году американские революционеры противостояли Британской империи — самой мощной военной силе в мире — и всё равно пообещали "свои жизни, своё состояние и свою святую честь" в Декларации независимости. В 1940 году, когда Европа падала, а армии Гитлера приближались, Уинстон Черчилль отказался от умиротворения и призвал Британию словами: "Мы никогда не сдадимся".

Война Украины — это не только война Украины. Это решающий тест, верит ли мир ещё в принципы, на которых основан международный порядок: суверенитет, верховенство закона и отвержение завоевания силой. Если Украина падёт, она не только потеряет свою свободу. Идея о том, что маленькие нации имеют право на существование — даже рядом с более крупными и сильными — получит разрушительный удар.

Это также личное. Украина не просто сосед России. Она старше России. Киев был процветающим центром культуры и торговли, когда Москва ещё была лесным поселением. Идея о том, что Украина как-то не является "настоящей" страной, не только ложна — это идеологическая основа войны России на уничтожение.

Так что да, Украина продолжает бороться. Не потому что это легко. Не потому что это гарантировано. А потому что капитуляция означала бы прекращение существования как свободной нации. И каждый день украинцы делают выбор — стоять и сопротивляться.

Тем, кто задаётся вопросом, почему они всё ещё борются, я задаю другой вопрос: что бы вы сделали, если бы на кону была ваша родина, ваши дети, ваша свобода, выживание вашей нации?

Потому что для украинцев это так.

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