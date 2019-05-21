Почему Украина проиграла России информационную войну

Результаты недавно проведенных опросов, в которых 55% граждан Украины проявили откровенно капитуляционные настроения перед агрессором, вызвали в обществе широкую дискуссию и шокировали не только многих несведущих в социальных процессах граждан, но и даже некоторых серьезных экспертов.

Был объявлен приговор журналистике и политическому классу, - что, кстати, верно.

Реклама

Приговор за неправоту и неправду

Теперь же, после всего сказанного стоит установить причины и условия случившегося, а вместе с этим и признать очевидное.

В Украине журналистика, равно как и политический класс, в значительной мере не основываются на двух взаимозависимых фундаментальных принципах нашего бытия - правде и праве, без опоры на которые невозможно отстоять страну от внешней агрессии и построить правовое демократическое государство.

Так, например, если Евромайдан 2013 – 2014 годов, называют «Революция Достоинства» вместо куда более адекватного названия «Национально-освободительная борьба против внешнего российского управления», а борьбу с российско-фашистскими захватчиками на востоке Украины - "антитеррористической операцией", или, что еще хуже, «конфликтом», - то все прочие потуги по защите информационного пространства страны в дальнейшем лишаются всякого смысла.

Несмотря на более чем 5 лет войны России против Украины, Украина продолжает во многом оставаться в российской информационной парадигме.

Многие украинские телеканалы с общенациональной сеткой вещания повторяют и часто цитируют фразы-штампы российской пропаганды, транслируют украинскому обществу откровенно антиукраинские дискурсы, тем самым облегчают решение внешнеполитических задач страны-агрессора России в ее борьбе против Украины и за оболванивание украинского общества. Основные украинские телеканалы давно обросли гроздьями бывших регионалов, меркантильно обсуждающих, как бы им вновь дорваться до власти и подороже продать Украину Путину, и звучат в унисон московским «старшим братьям» по антиукраинской пропаганде.

Все эти факторы представляют ясную картину причин и условий, из-за которых большинство граждан Украины не могут объективно осознать, что же на самом деле происходит на временно оккупированных территориях и почему капитуляция Украины на условиях агрессора смертельно опасна не только для страны, но и для каждого конкретного гражданина.

Каков вопрос – таков и ответ

Реклама

Ответ результатам социологических исследований содержится в пословице: каков вопрос, таков и ответ.

Проводившие исследования социологи при постановке вопросов подменили понятия. В своих вопросах они употребляют слово «конфликт» вместо выражений «российская агрессия против Украины», «российская война против Украины», «российская агрессивная война» и др.

Разбор смыслов

По смыслу слово «конфликт» априори подразумевает наличие между сторонами противоречий. Вероломное нападение России на Украину и оккупацию части ее територии российскими войсками "противоречием" никак не назовешь. Агрессия - да. Военная, политическая, правовая, информационная, агрессия России - это факт. И в придачу оккупация (слава Богу – временная), но никак не "конфликт".

Россия вероломно и насильно оккупировала часть суверенной территории Украины и продолжает на Украину нападать. Украина находится в состоянии вынужденной обороны от российской военной, политической и прочей агрессии. Какой же здесь может быть "конфликт"? В чем заключаются "противоречия"? Может, в том, что Украина должна, но никак не желает, сдаться России? Именно этот посыл является одним из главных признаков российской пропаганды в Украине, он же преподносится в качестве "противоречия" для мирового сообщества, для россиян и украинцев.

Стало быть, в самом вопросе об отношении к «конфликту на Донбассе» закладывается обман респондента.

Создается впечатление, что авторы формулировали вопросы к респондентам исходя из тезисов минских договоренностей, которым, по признанию экс-президента Украины ,"нет альтернативы".

Вопросы с подменой

Вопросы соцопроса были сознательно сформулированы с подменой понятий в отношении смысла происходящих событий, вопреки объективной логике, фактам и обстоятельствам, в русле российских пропагандистских фраз-штампов, и не соответствуют смыслу норм международного права, Конституции и законодательства Украины.

Таким образом, социологи формулировками вопросов закладывали в сознание людей информацию о якобы происходящем внутреннем вооруженном конфликте между гражданами Украины, сознательно вводили опрашиваемых в заблуждение.

Если бы проводившие опрос употребляли бы вместо фразы «решение конфликта на Востоке и его последствия» фразу «российская вооруженная агрессия на Востоке, временная оккупация Россией украинских территорий и их последствия», а вместо фразы «неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей» фразу «временно оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей», вместо фразы «руководители так называемых «ЛДНР» фразу «руководители временно оккупационных администраций России в ОРДЛО», вместо фразы «Предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины» фразу «Капитуляция перед врагом и агрессором Россией на предложенных врагом и агрессором условиях, которые предусматривают автономию временно оккупированных территорий в составе Украины», то результаты опросов были бы совсем другими, и отражали бы отношение граждан Украины к реальным фактам, а не к тезисам, выдуманным специально для них российскими пропагандистами.

Почему тезис соцопросов «Гражданский конфликт» – вершина российской пропаганды?

Российская пропаганда обслуживает преступные интересы высшего политического руководства РФ, направленные на уничтожение Украины как государства и субъекта международного права.

Когда российская пропаганда умышленно подменяет дефиниции, называет российскую военную, информационную, политическую, правовую и экономическую агрессию и оккупацию «гражданским конфликтом», она решает как минимум три информационные и политические задачи:

1) в целях информационного прикрытия российской агрессии и оккупации формирует в сознании россиян, а также международной общественности и лидеров цивилизованных стран представление о наличии на Донбассе «внутреннего конфликта», в котором, безусловно, виновна Украина;

2) дискредитирует Украину как государство путем выдвижения ложно-мотивированных обвинений в адрес руководства Украины в якобы геноциде собственного народа, создает фальшивый имидж Украины как "несостоявшегося государства" и пр.;

3) обеспечивает уход от международной уголовной ответственности высшего политического руководства России за совершенные им особо тяжкие военные преступления, в том числе за геноцид, экоцид и пр.

Используемый в российской пропаганде войны тезис «гражданский конфликт» во многом порожден неопределенной правовой позицией руководства Украины по отношению к преступным действиям России на Донбассе и во временно аннексированном Крыму.

То, как информации транслируется через СМИ, напрямую связано с этой правовой позицией. Иными словами, как должностными лицами официально квалифицируется та или иная внешне- и внутриполитическая ситуация (при оформлении резолюций, законов, судебных решений, заключения договоров и иных актов), так, соответственно, ее и воспроизводят СМИ.

Согласно Резолюции 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года (ст. 3), вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства, или любая военная оккупация, засылка государством (или от имени государства) вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, являются актами внешней агрессии, при которых страна-жертва внешней военной агрессии должна применить так называемый «протокол войны».

Но место "протокола войны" занял навязанный экс-президенту Украины Петру Порошенко неконституционный и незаконный «Мирный план Президента Украины Петра Порошенко и инициатив Президента России Владимира Путина», который очерчивает некий «вооруженный конфликт» на территории Донецкой и Луганской областей. Никаких упоминаний о российской агрессии или о нападении России на Украину в нем нет. Зато в мертворожденных Минских договоренностях присутствуют пункты о внесении изменений в Конституцию и в законы Украины.

России также каким-то образом удалось обеспечить принятие в Совете Безопасности ООН Резолюции 2202 (2015) «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», благодаря чему российская вооруженная агрессия против Украины была официально преподнесена мировому сообществу как "внутренний украинский вооруженный конфликт".

Иными словами, вместо консультаций в Будапештском формате относительно всей международно признанной территории Украины, включая временно аннексированный Крым, высшее политическое руководство Украины согласилось с навязанными ему некими "договоренностями". Причем эти "договоренности" под прикрытием теззиса о "внутреннем вооруженном конфликте" позволили России обеспечить полное поглощение временно оккупированных территорий Донбасса даже без аннексии, то есть, официального признания оккупации, как было в ситуации с Крымом.

Введение в действие "протокола войны" подразумевает базовые требования к стране-жертве агрессии, каковой, безусловно, является Украина:

1) выбор страны посредника между страной-агрессором Россией и страной-жертвой агрессии Украиной, как это предусмотрено Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 г.г., и Уставом ООН (ст. 33). В качестве такой страны посредника можно было предложить США, опять-таки как гаранта территориальной целостности и суверенитета Украины;

2) прекращение дипломатических и иных официальных отношений со страной-агрессором;

3) переход к Будапештскому переговорному формату;

4) ратификацию Римского Статута Международного уголовного суда;

5) создание специальных органов юстиции по документированию и расследованию преступлений, связанных с российской агрессией;

6) обеспечение надлежащего военно-технического сотрудничества со странами-гарантами, подписавшими Будапештский меморандум.

Никакие шаги в этом направлении руководством Украины не были предприняты. Что помешало руководству страны все это сделать, остается неизвестным.

Выполнение этих важнейших юридически значимых действий со стороны высшего политического руководства Украины и мирового сообщества сделало бы юридически ничтожными тезисы российской пропаганды о "внутреннем конфликте на Донбассе", - не только в украинском, но также в зарубежном, в том числе в российском информационном пространстве.

Это означает, что пока Украина не обеспечит четкое следование нормам и процедурам международного права и своего внутреннего законодательства относительно российской военной агрессии и оккупации части своих суверенных территорий, часть граждан Украины и даже иностранцев, будут находиться под влиянием тезисов российской пропаганды о "внутреннем конфликте".

Полный провал гуманитарной политики

Во время поездки в Египет я решил поискать российские пропагандистские телеканалы в египетском телепространстве. И что вы думаете? Мне удалось найти аж целых 2 российских (естественно, пропагандистских) телеканала. Ни одного украинского телеканала я не нашел.

Но что говорить о загранице, если в самой Украине фактически не существует профессионального контрпропагандистского телевидения, которое могло бы профессионально и объективно доносить до миллионов наших сограждан информацию о творимом Россией произволе на временно оккупированных территориях?

Что помешало руководству Украины создать международное и национальное телевидение, по широте вещания аналогичное пропагандистскому «Россия сегодня»? Ясно же: чтобы получить преимущество в информационной войне, необходимо продвигать украинские ценности путем телерадиовещания - в том числе и на территорию страны-агрессора.

Помимо несмособности (или нежелания) организовать международное вещание адекватного и объективного "телевидения правды", власть Украины крайне слабо работает в части продвижения украинских ценностей и лоббирования интересов Украины за рубежом.

Когда Украина лишится информационной зависимости от России? Когда Украина начнет играть на информационном поле противника? Когда в Украине откроются офисы Facebook и прочих крупнейших соцсетей?

Почему украинские власти не работают не только с представителями российской оппозиции, находящимися в странах G7, но даже с украинской диаспорой за рубежом? Почему украинские власти не проводят совместных межпарламентских, научных, информационных и прочих мероприятий в Конгрессе США по лоббированию законных интересов Украины? И это при том, что Россия на лоббизм своих интересов и на различные информационные диверсии, пропаганду войны, насилия и прочего зла ежегодно тратит сотни миллионов долларов.

На все эти далеко не простые вопросы предстоит ответить будущим властям Украины, потому что именно в ответах на них заложен алгоритм победы в информационной войне.

Специально для LIGA.net