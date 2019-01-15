Почему власть проиграет выборы

Президентство Петра Порошенко пришлось на время ещё одной революции в Украине – медийной. Она пока далека от завершения, но уже серьёзно изменила условия для политиков. И самое главное – для власти. Неинтересной, пустоватой власти именно из-за этой революции очень сложно победить на честных выборах.

И дело здесь не только в больших, глобальных вещах вроде развития интернета, гаджетов и новых сервисов типа твиттера, которые вне зависимости от национальных условий увеличивают пространство для критики и свободу. Локально в Украине тоже многое изменилось.

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Вспомните разгар правления Януковича: каким было, например, украинское телевидение? Ещё не так давно новости и вообще политическая дискуссия были подчинены очень жёстким рамкам традиционных эфирных форматов. Обычные выпуски новостей на больших каналах (чем ближе к вечеру, тем подробнее), солидные дискуссионные платформы Савика Шустера и Евгения Киселёва, размеренные интервью, беззубый 5-й канал...

С Майданом и началом войны вся эта инфраструктура стала меняться. Самое существенное приобретение – конечно, информационные телеканалы, которые в режиме 24/7 пережёвывают в основном политическую повестку и новости. При этом никуда не делись и старые большие каналы, которые уделяют политике ненамного меньше внимания, чем, например, в пиковом по событийности 2014 году. Всё так же богат ресурсами украинский интернет, но он ещё и усилился с распространением новых типов устройств.

Ещё 7 или 8 лет назад трудно было представить такую информационную активность, как сегодня. Когда даже малоизвестные депутаты успевают обойти по три эфира за вечер. Когда спрос на говорящие головы на экране такой, что действительно компетентных и эфирно интересных экспертов просто физически не хватает на все программы, и приходится приглашать любого. Когда старые политики (даже без электорального потенциала) всё равно сохраняют актуальность, потому что нужно заполнять эфиры. И даже не всем из них приходится, так сказать, приобретать "билеты в эфир" – часто бывает, что просто нужны узнаваемые гости.

Сегодня у большинства телеканалов – даже маленьких – есть свои политические ток-шоу. Плюс, расширенные итоговые программы. Плюс, специальные общественно-политические форматы. Обычному, не сильно продвинутому зрителю уже не надо ждать вечера, чтобы узнать главные новости дня или понаблюдать за их обсуждением – на информационных каналах такое обсуждение идёт фактически всё время.

Конечно, стала шире и аудитория, которая любит по-снобски сказать, что телевизор не смотрит. Но это пока, во-первых, далеко не большинство наших сограждан, потому что именно телевидение всё ещё главный источник новостей и понимания политики для украинцев. А во-вторых, расширение информационной инфраструктуры затрагивает и этих людей тоже, так что новости и политика есть, например, и в инстаграме. Да и что такое наш политизированный фэйсбук, если не своего рода круглосуточный информационный канал, пусть и с максимальной децентрализацией поставки и продвижения информационных поводов?

В общем, сама среда для распространения и потребления информации стала значительно шире и проработаннее. И это было вполне естественно в первые годы её расширения. Когда Майдан и затем война приучили аудиторию к тому, что каждую минуту может произойти что-то важное, и соответственно в любую минуту об этом можно и нужно узнавать. И реально было чем наполнять всю эту новую широкую информационную среду. Вспомните, сколько всего происходило каждую неделю.

А что сегодня?

Сегодня сами новые ресурсы, каналы, платформы, форматы остались, ещё появляются новые, а содержания для них стало гораздо меньше. Приходится месяцами обсуждать всё тот же томос, всё тот же МВФ, всё те же реформы, так что аж само слово "реформа" уже надоело. Проблема для политиков и, главное, для власти, заключается сейчас в том, что они перестали соответствовать обновившейся информационной среде и привычке аудитории к интенсивному потреблению новостей. Всё уже сказано и не один раз, всё уже обещано, решения проговорены... Уже просто ничего не может быть в новинку из нашего локально-политического: от автокефалии до отставки Авакова, от кредитов до земельной реформы, от борьбы с коррупцией до того, когда же умрёт Путин. Всё – старые темы. Но информационная среда-то всё время требует как раз нового, свежего!

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И вот пока область политического в нашей стране по своему ещё не надоевшему содержанию сокращается, область информационного по своему масштабу – сокращаться даже не думает. В этих условиях желание просто "сменить пластинку" перерастает в желание сменить власть. Потому что именно власть у нас – как считается, в ответе за всё, и к ней сводится политическое содержание жизни.

Даже если власть предлагает какое-то абсолютное новое содержание – например, ту же тему автокефалии, которую так удачно для себя и для Украины развил президент – всё равно этого очень мало. Автокефалию начали широко обсуждать весной 2018-го, и к этой зиме в теме не осталось вот ну ни одного не проговорённого нюанса. Ещё и президент, начавший свой томос-тур по областям, в ближайшие недели перекормит темой даже тех, кто не очень интересуется церковными вопросами. И что дальше?

А дальше только выборы. То есть, ещё и дополнительная интенсификация и без того интенсивной обработки общества новостями и политикой. Так что если власть так и останется пустоватой, имитирующей содержание часто неуклюжим пиаром, если она так и не выйдет за рамки уже разжёванной политической повестки, её проигрыш неминуем. Сами медиа его предопределят. Надоевшее – не выигрывает.

Специально для LIGA.net