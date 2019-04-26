Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.04.2019, 14:14

Почему Закревская - отличный вариант генпрокурора?

Почему Закревская - отличный вариант генпрокурора?
журналист

Кадровые решения – самый эффективный способ Зеленского достучаться до всех групп избирателей в нашем обществе

Реклама
Реклама

Один из соратников Владимира Зеленского – экс-министр финансов Александр Данилюк – предложил назначить новым генеральным прокурором кого-то из антикоррупционных активистов. Мол, Юрию Луценко нужно уходить. А кандидата на замену лучше всего искать в той среде, которая точно не дружит со старой системой.

И в фэйсбуке мгновенно родилась идея ну просто идеального кандидата – это адвокат Евгения Закревская. Причём очень важно, что такой вариант генпрокурора – ещё и может быть выгоден Зеленскому. Ещё раз: именно выгоден.

Реклама

Как новый президент Зеленский должен будет как можно быстрее решить две задачи. Первая – объединить общество, разделённое предвыборной кампанией. И вторая – чисто имиджево отстроиться от Игоря Коломойского. И как раз Закревская в этом контексте – отличный выбор.

Во-первых, она действительно уважаемый адвокат. Её работу по делам Майдана и в других подобных чувствительных процессах знает и ценит активная часть общества. Причём даже оппоненты этой части общества, если будут откровенными, вряд ли скажут, что Закревская когда-либо действовала нечестно или безграмотно. А значит, предложение такого человека на ключевую позицию в системе прокуратуры будет автоматически поддержано в разных политических аудиториях в нашем обществе. В том числе и среди тех, кто голосовал за Петра Порошенко. А уже это само по себе – большой плюс для президента Зеленского. Просто потому, что таким образом может возникнуть первый существенный политический мост над разделением, которое породила предвыборная кампания.

Во-вторых, Закревская – девушка. Это может показаться банальным и малозначимым, но в наши дни очень развитой медиаполитики эмоции вообще и конкретно эмоциональные реакции на политические образы – становятся решающими. Уже один тот факт, что кандидат в генпрокуроры – женщина, подчеркнёт стремление к обновлению, которое должно олицетворять президентство Зеленского, если он, конечно, всерьёз рассчитывает запомниться как успешный президент, а не просто как приговор Порошенко на выборах. На уровне эмоционального восприятия и базовых стереотипов нашего общества – назначение женщины однозначно укрепит впечатление реального обновления системы, причём сразу, ещё до появления первых результатов работы.

Третье. В отличие от тех вариантов, которые обсуждались ранее, – Марты Борщ и Лауры Ковеши, – Закревская наш человек, она украинка. Такой вариант будет логичен для Зеленского с точки зрения его предвыборной кампании как протеста всех украинцев против того, что было в течение пяти лет Порошенко. Идея с "варягами" в государственном управлении не добавила уходящему президенту ничего хорошего в восприятии большинства избирателей, даже наоборот – породила существенное раздражение, которым пользовались оппоненты. Поэтому ставка на своего согражданина – однозначно выгоднее. А ставка на человека из гражданского общества, да ещё на таком посту, – это доказательство, что Зеленский может делать то, на что не решился Порошенко в своё время. Напомню, что генпрокурорами уходящего президента были очень опытные – если не сказать матёрые – люди из системы: Виталий Ярема, Виктор Шокин и, собственно, цепляющийся за кресло сейчас Юрий Луценко.

Читайте также
Дела Майдана: показания дал экс-руководитель спецотряда Омеги 26.04.2019Порошенко о расследовании дел Майдана: Как гражданин – недоволен 19.04.2019Медики пояснили, что с Грибом: требуют срочное обследование 26.12.2018

Четвёртое. Как ни крути, но один из главных вопросов на фоне этих выборов – о Коломойском. Способен ли он влиять на решения нового президента? Можно сколько угодно просто опровергать зависимость Зеленского от Коломойского или наличие каких-либо обязательств между ними, но всё это остаётся лишь словами. Тем более для нашего общества, склонного к подозрениям и конспирологическим исканиям. А вот кадровые решения – это может быть показатель. Тем более важный показатель, если в президентской администрации Зеленского всё-таки окажутся деятели, как минимум имиджево связанные с Коломойским или работавшие с ним ранее. Поэтому независимый генпрокурор – и тем более если это будет Закревская – нужен лично Зеленскому для того, чтобы поддерживать баланс, так сказать, между добром и злом в своей команде.

Ещё раз: речь идёт не о том, что Коломойский – это априори зло или что Зеленский ему как-то подчинён, а о том, что восприятие людьми политика – всегда важнее, чем реальное содержание этого политика. Что бы там ни было между ними на самом деле, общество поверит в то, во что склонно будет поверить. Поэтому важна осознанная работа на слом или недопущение укрепления невыгодных стереотипов о Зеленском. И кому это нужно? Да самому Зеленскому, в первую очередь.

И пятый пункт – процедурный. Чтобы отправить в отставку генпрокурора Луценко и назначить любого нового, нужно собрать 226 голосов в Верховной Раде. А большинство там составляют коррупционеры, которым Луценко в целом понятен и не проблема. Ну, разве что за исключением тех, с кем у Луценко есть личные конфликты. Поэтому для Зеленского может быть большой проблемой – провести своего человека при таком составе парламента. Плюс, свои представления о прекрасном в генпрокуратуре наверняка есть и у Коломойского, и у Арсена Авакова, и у Петра Порошенко, а также у всех других держателей контрольного пакета нашей политической системы. Как можно это преодолеть? Логично, что предложением именно такого неожиданного и несистемного кандидата, каким стал сам Зеленский на этих выборах.

Не отправить в отставку Луценко ради Закревской или не проголосовать за Закревскую вместо Луценко – могут только политические самоубийцы. Те, кто хочет видеть у себя под поместьями пикеты с фаерами, переживать шит-шторм в соцсетях и навсегда прослыть неадекватными негодяями. Перед парламентскими выборами нарываться на такое могут разве что безумцы. Поэтому Закревская – это тот случай, когда сама кандидатура обладает пробивным весом в парламенте. Если вдруг система будет сопротивляться такому назначению в генпрокуратуру, у Зеленского автоматически появятся тысячи очень активных союзников по всей стране, которым будет просто в кайф или в качестве дружеского долга – наброситься на тех в политике, кто против Закревской. Причём, ещё раз это подчеркну, такими союзниками Зеленского могут выступить люди из разных политических лагерей, в том числе и те, кто на выборах был очень далёк от поддержки именно этого кандидата.

Реклама

Ну и, конечно, Закревская в прокуратуре – это однозначно символ реформ. Который не сможет не приветствовать Запад. Как сигнал нашим друзьям в Европе и Америке после пяти лет саботажа в борьбе с коррупцией – именно Закревской по силам перезагрузить негативное впечатление об Украине в этом контексте.

Да, есть много тех, кому такая кандидатура точно не понравится. Решалы, бывшие регионалы, которые успешно договаривались с уже четырьмя генпрокурорами после Майдана, сама система прокурорских... Но рано или поздно их историю придётся заканчивать. И если Зеленский не начнёт это делать сразу, то уж потом ему попросту не хватит доверия, чтобы пользоваться своей властью. Закревская на генпрокуратуру – это может быть отличное начало президентства.

Специально для LIGA.net

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: Генеральная прокуратура Украины, евгения закревская
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Что осталось от бизнеса Дмитрия Фирташа за 5 лет власти Порошенко
Люди Что осталось от бизнеса Дмитрия Фирташа за 5 лет власти Порошенко
Люди
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 