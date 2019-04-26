Почему Закревская - отличный вариант генпрокурора?

Один из соратников Владимира Зеленского – экс-министр финансов Александр Данилюк – предложил назначить новым генеральным прокурором кого-то из антикоррупционных активистов. Мол, Юрию Луценко нужно уходить. А кандидата на замену лучше всего искать в той среде, которая точно не дружит со старой системой.

И в фэйсбуке мгновенно родилась идея ну просто идеального кандидата – это адвокат Евгения Закревская. Причём очень важно, что такой вариант генпрокурора – ещё и может быть выгоден Зеленскому. Ещё раз: именно выгоден.

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Как новый президент Зеленский должен будет как можно быстрее решить две задачи. Первая – объединить общество, разделённое предвыборной кампанией. И вторая – чисто имиджево отстроиться от Игоря Коломойского. И как раз Закревская в этом контексте – отличный выбор.

Во-первых, она действительно уважаемый адвокат. Её работу по делам Майдана и в других подобных чувствительных процессах знает и ценит активная часть общества. Причём даже оппоненты этой части общества, если будут откровенными, вряд ли скажут, что Закревская когда-либо действовала нечестно или безграмотно. А значит, предложение такого человека на ключевую позицию в системе прокуратуры будет автоматически поддержано в разных политических аудиториях в нашем обществе. В том числе и среди тех, кто голосовал за Петра Порошенко. А уже это само по себе – большой плюс для президента Зеленского. Просто потому, что таким образом может возникнуть первый существенный политический мост над разделением, которое породила предвыборная кампания.

Во-вторых, Закревская – девушка. Это может показаться банальным и малозначимым, но в наши дни очень развитой медиаполитики эмоции вообще и конкретно эмоциональные реакции на политические образы – становятся решающими. Уже один тот факт, что кандидат в генпрокуроры – женщина, подчеркнёт стремление к обновлению, которое должно олицетворять президентство Зеленского, если он, конечно, всерьёз рассчитывает запомниться как успешный президент, а не просто как приговор Порошенко на выборах. На уровне эмоционального восприятия и базовых стереотипов нашего общества – назначение женщины однозначно укрепит впечатление реального обновления системы, причём сразу, ещё до появления первых результатов работы.

Третье. В отличие от тех вариантов, которые обсуждались ранее, – Марты Борщ и Лауры Ковеши, – Закревская наш человек, она украинка. Такой вариант будет логичен для Зеленского с точки зрения его предвыборной кампании как протеста всех украинцев против того, что было в течение пяти лет Порошенко. Идея с "варягами" в государственном управлении не добавила уходящему президенту ничего хорошего в восприятии большинства избирателей, даже наоборот – породила существенное раздражение, которым пользовались оппоненты. Поэтому ставка на своего согражданина – однозначно выгоднее. А ставка на человека из гражданского общества, да ещё на таком посту, – это доказательство, что Зеленский может делать то, на что не решился Порошенко в своё время. Напомню, что генпрокурорами уходящего президента были очень опытные – если не сказать матёрые – люди из системы: Виталий Ярема, Виктор Шокин и, собственно, цепляющийся за кресло сейчас Юрий Луценко.

Четвёртое. Как ни крути, но один из главных вопросов на фоне этих выборов – о Коломойском. Способен ли он влиять на решения нового президента? Можно сколько угодно просто опровергать зависимость Зеленского от Коломойского или наличие каких-либо обязательств между ними, но всё это остаётся лишь словами. Тем более для нашего общества, склонного к подозрениям и конспирологическим исканиям. А вот кадровые решения – это может быть показатель. Тем более важный показатель, если в президентской администрации Зеленского всё-таки окажутся деятели, как минимум имиджево связанные с Коломойским или работавшие с ним ранее. Поэтому независимый генпрокурор – и тем более если это будет Закревская – нужен лично Зеленскому для того, чтобы поддерживать баланс, так сказать, между добром и злом в своей команде.

Ещё раз: речь идёт не о том, что Коломойский – это априори зло или что Зеленский ему как-то подчинён, а о том, что восприятие людьми политика – всегда важнее, чем реальное содержание этого политика. Что бы там ни было между ними на самом деле, общество поверит в то, во что склонно будет поверить. Поэтому важна осознанная работа на слом или недопущение укрепления невыгодных стереотипов о Зеленском. И кому это нужно? Да самому Зеленскому, в первую очередь.

И пятый пункт – процедурный. Чтобы отправить в отставку генпрокурора Луценко и назначить любого нового, нужно собрать 226 голосов в Верховной Раде. А большинство там составляют коррупционеры, которым Луценко в целом понятен и не проблема. Ну, разве что за исключением тех, с кем у Луценко есть личные конфликты. Поэтому для Зеленского может быть большой проблемой – провести своего человека при таком составе парламента. Плюс, свои представления о прекрасном в генпрокуратуре наверняка есть и у Коломойского, и у Арсена Авакова, и у Петра Порошенко, а также у всех других держателей контрольного пакета нашей политической системы. Как можно это преодолеть? Логично, что предложением именно такого неожиданного и несистемного кандидата, каким стал сам Зеленский на этих выборах.

Не отправить в отставку Луценко ради Закревской или не проголосовать за Закревскую вместо Луценко – могут только политические самоубийцы. Те, кто хочет видеть у себя под поместьями пикеты с фаерами, переживать шит-шторм в соцсетях и навсегда прослыть неадекватными негодяями. Перед парламентскими выборами нарываться на такое могут разве что безумцы. Поэтому Закревская – это тот случай, когда сама кандидатура обладает пробивным весом в парламенте. Если вдруг система будет сопротивляться такому назначению в генпрокуратуру, у Зеленского автоматически появятся тысячи очень активных союзников по всей стране, которым будет просто в кайф или в качестве дружеского долга – наброситься на тех в политике, кто против Закревской. Причём, ещё раз это подчеркну, такими союзниками Зеленского могут выступить люди из разных политических лагерей, в том числе и те, кто на выборах был очень далёк от поддержки именно этого кандидата.

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Ну и, конечно, Закревская в прокуратуре – это однозначно символ реформ. Который не сможет не приветствовать Запад. Как сигнал нашим друзьям в Европе и Америке после пяти лет саботажа в борьбе с коррупцией – именно Закревской по силам перезагрузить негативное впечатление об Украине в этом контексте.

Да, есть много тех, кому такая кандидатура точно не понравится. Решалы, бывшие регионалы, которые успешно договаривались с уже четырьмя генпрокурорами после Майдана, сама система прокурорских... Но рано или поздно их историю придётся заканчивать. И если Зеленский не начнёт это делать сразу, то уж потом ему попросту не хватит доверия, чтобы пользоваться своей властью. Закревская на генпрокуратуру – это может быть отличное начало президентства.

Специально для LIGA.net