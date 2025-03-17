Медиа, которые могут позволить себе работать ради ценностей, миссии и качества, стало меньше

Когда я работал на Радио Свобода, мы шутили, что наша задача – добиться, чтобы нас закрыли.

Потому что Радио Свобода работает только там, где есть проблемы с демократией. Нашим триумфом как страны было бы перерасти украинскую редакцию.

Нужно понимать, что все медиа в нашей стране делились на пять типов – по мотивам спонсоров.

СМИ финансово-промышленных групп. Владельцы скупали телеканалы для информационной защиты бизнеса и ради статуса – как футбольный клуб. Обменивали лояльность медиаплощадок на уступки со стороны власти. Повестка СМИ зависела от отношений хозяина с вертикалью.

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СМИ, которые пытались быть бизнесом. У них масса проблем. Рекламный рынок мизерный, конкуренция со "СМИ на содержании" высокая, аудитория не привыкла платить за контент. В итоге любая рыночная инициатива была обречена тянуться к точке безубыточности, как ослик за морковкой.

СМИ на гособеспечении. Каждая власть любила путать свои интересы с государственными, поэтому требовала от них быть рупорами и пропагандистами. До появления Суспильного эта ниша была проклята. А теперь Суспильне – единственная ложка меда в бочке с покорными и послушными.

Были также СМИ с западным финансированием. Информационный прожиточный минимум. Такой себе термометр здравого смысла.

Они не ориентировались на самоокупаемость, не искали рекламу и могли бороться за качество, а не количество. Они знали, что такое ценности и миссия.

Дональд Трамп сначала отменил гранты, а потом уничтожил Радио Свобода и Голос Америки. Теперь в этой нише остались BBC, DW и, наверное, всё.

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И были те, кто брал деньги у Москвы – напрямую или через посредников. Под медийной вывеской или под статусом блогера. У них сегодня праздник.

Я надеялся, что Радио Свобода закроют, потому что мы справились.

Ее закрыли, потому что не справились США.

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