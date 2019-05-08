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08.05.2019, 15:55

Почему Запад не устанет от Украины

Почему Запад не устанет от Украины
американский философ и политолог

Фукуяма: важно, что Украина выбрала переход от советской архаики к демократии европейского типа на фоне общемирового антилиберального скептицизма

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Влияние, которое можно оказать на создание общественных институтов, - таких как современное государство, система верховенства закона и демократия, - довольно ограничено. И сфера, где такое влияние оказать проще всего - это строящаяся демократия. Построение же современного государства и действенной системы верховенства права гораздо сложнее, и именно положение в этих сферах является реальным препятствием для модернизации политических систем многих стран, включая Украину.

Причина, по которой возникает эта сложность, заключается в том, что эти сферы по большей части касаются власти. Если вы проводите настоящие выборы, "старая гвардия" должна понимать, что на выборах можем победить мы, ее противники. Мы знаем, как выдвигать и продвигать кандидатов, мы способны конкурировать, мы в силах действовать в своих интересах. Но построить современное государство - это совсем другая задача. А если вы намерены установить верховенство закона, которое будет действовать и в отношении к влиятельным в обществе людям, это еще сложнее, потому что этим вы вынуждаете их отказаться от власти.

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Множество благородных начинаний внешних доноров и правительств по части влияния на этот процесс закончились разочарованием. Особенно в отношении борьбы с коррупцией, той области, за которой я слежу наиболее внимательно. Коррупция продолжает существовать потому, что действующие элиты не заинтересованы в борьбе с ней. Элиты устраивает сохранение статус-кво. Следовательно, изменение этого положения связано с решением вопроса о власти. С завоеванием власти людьми, которые не коррумпированы и хотят выстроить современную систему. Можно помочь этому стремлению, создав надлежащие стимулы; можно делать такие вещи, как создание специальных прокуратур, антикоррупционных судов и т. п., - то, что делает Украина. Можно попытаться лучше оплачивать бюрократию, чтобы у чиновников не было соблазна брать взятки. Есть целый ряд способов создать  для людей краткосрочные мотивации.

Но принципиально хорошее госуправление - это ведь не просто эта система стимулирования. Это вопрос еще и человеческого капитала. Модернизация государства во многих странах заняла так много времени, потому что она, в сущности, сопряжена с образовательным проектом. Речь идет о навыках, знаниях и уровне образования, которыми руководствуются люди, принимающие управленческие решения или входящие в правительство, а образование - это долгосрочный проект.

Каждая эффективная современная бюрократия, - в Великобритании, во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах, в Японии, - также опиралась на большие образовательные проекты, обновленные ​​системы просвещения, способные сформировать новый класс людей, которые могли бы составить обновленную бюрократию, пойти в политику и управлять страной. Например, реформы Штейна и Гарденберга в Пруссии после ее поражения в войне с Наполеоном базировались на реформе немецкой университетской системы Вильгельма фон Гумбольдта. Реформы Норткота-Тревельяна в Великобритании были увязаны с реформой Оксфорда и Кембриджа. Американское прогрессивное движение было обусловлено Актом Моррилла, который позволил создать сеть университетов с собственной землей для обучения агрономов и других специалистов, которые затем смогли создать гораздо более профессиональную американскую бюрократию. Отслеживание таких связей между образованием и государственной модернизацией привело меня к пониманию того, какую возможную роль я, как исследователь, мог бы сыграть в этом процессе.

Я наблюдал за тем, как внешние донорские организации пытаются повлиять на структуру краткосрочного стимулирования в разных странах. Эмпирически, если отойти от двух десятилетий попыток борьбы с коррупцией, на этом направлении можно увидеть определенные локальные победы, но в целом результаты решительными не назовешь. С другой стороны, есть та вещь, которую мы действительно можем сделать, - помочь вырастить новое поколение современных профессионалов.

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Именно поэтому я так часто бываю в Украине. В дополнение к программе «Новые лидеры» у нас есть программа «Академия лидерства в целях развития», которую поддерживает Центр международного частного предпринимательства, где мы обучаем людей принципам и практике реформирования политики. Мы надеемся создать систему связей в новом поколении молодых украинцев, настроенных на реформы. Главное, что вызывает у меня большой оптимизм каждый раз, когда я там бываю, это встречи со множестовм молодых людей, которые действительно хотят создать новую страну. Это займет много времени, но когда эти люди придут во власть и возмутся за управление страной, Украина решительно изменится.

Почему именно Украина? В Стэнфорде мы получаем много запросов из разных стран. Как только бразильцы обнаружили, что существует программа «Будущие лидеры Украины», они спросили - а как насчет программы «Будущие лидеры Бразилии», вы же знаете, что Бразилия - важная страна. Конечно, это так, но Украина играет огромную роль в Европе в целом. Это и символ, и геополитическое значение, которое делает ее гораздо важнее других постсоветских или посткоммунистических стран. Украина дважды пыталась порвать со своим советским прошлым, с авторитарным и клептократическим соседом. И этот сосед не хочет, чтобы это произошло. Россияне прекрасно понимают, насколько для них важно, чтобы Украина не преуспела. Успех Украины в том, что она способна существовать как демократия с реальной конкуренцией в политике, в том, что она способна выстроить свои действия с пониманием того, как именно она управляется, что она действительно является ключевым полем битвы в глобальной политике, которая в последние годы не выглядела благорасположенной к демократическим ценностям.

Мы уже видели огромное количество откатов в Восточной Европе. Самыми разочаровывающими стали процессы в Венгрии и в Польши, а также в Чехии, Румынии и многих других странах, которые не только по-прежнему глубоко погрязли в коррупции, но также тяготеют к собственным внутренним формам путинизма. И в этом отношении Украина чувствует себя лучше, потому что все еще верит в Европу и Европейский Союз и поддерживает идею, что либеральная демократия в сочетании с открытой капиталистической экономикой по-прежнему остаются вратами в будущее и путем, которым следует идти.

Лучший способ противостоять России и ее давним имперским амбициям - добиться успеха в Украине. Это единственное, что могут сделать западные державы, и именно это будет иметь большое значение для борьбы Украины.

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Колонка "Why We Can't Get Enough of Ukraine"
опубликован на сайте Atlantic Council 
в рамках проекта UkraineAlert

Перевод LIGA.net с ведома и разрешения правообладателя

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Теги: коррупция, реформы в украине, либерализм, Фрэнсис Фукуяма
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