Поддержка Украины Америкой будет зависеть от эффективности судебной реформы

США планують і надалі підтримувати Україну, але характер і обсяг підтримки буде пов’язаний з прогресом, який ми самі досягнемо в реформах. Такий основний підсумок відвертої розмови представників громадянського суспільства з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Одна з ключових тем обговорення і підтримки — судова реформа. І це дуже добре. Великий акцент на тому, чи будуть незалежні міжнародні експерти залучені до очищення органів суддівського врядування.

Для наших стратегічних партнерів незалежність ключових інституцій в антикорупції, судовій владі і корпоративному управлінні — дуже важливі і принципові речі. За моїми враженнями, те, наскільки чесно і прозоро відбудуться конкурси і призначення до ключових інституцій (ВРП, ВККС, САП, НАБУ, АРМА, Нафтогаз) стане індикатором того, що відбувається з реформами в Україні — прогрес чи, навпаки, відкат. Відповідним буде рівень і характер підтримки України з боку США.

Крім питань судової реформи я особисто звернув увагу на проблему системних фізичних та інформаційних атак на громадських активістів, що активізувалися останнім часом. Цю проблему в Держдепі дуже добре розуміють і пильнують.

Наостанок усі присутні представники громадянського суспільства погодилися, що план дій членства України в НАТО має стати, як влучно висловилась Дар’я Каленюк, новим безвізом для України в питанні просування реформ.

І тут, і там розуміють, що ворогів в України два — зовнішній і внутрішній.

Із першим нам допомагають і допомагатимуть боротися, бо бачать, як ми самовіддано б'ємося на східному фронті. Залишилося показати таку ж готовність і самовідданість на фронті реформ.

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