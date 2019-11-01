Похоже, уже к Новому году "Слуга народа" окончательно посыплется

В украинском парламенте "стартовал" процесс раскола монолитного большинства. Партия власти пытается вернуть контроль над ситуацией, но часть "Слуги народа" уже на низком старте. Удастся ли Зеленскому удержать команду от развала? Пока что внутрипартийные тенденции явно не в пользу президентской политики…

Проверка на преданность

Шаткое единство монобольшинства "Слуг народа" с их политическим монополизмом и беспрекословным принятием решений оказалось под угрозой практически с самого начала работы нынешнего созыва Рады. Новоизбранных ожидала проверка на преданность идеям власти в числе первых серьёзных законопроектов и прогнозированных соблазнов депутатской реальности.

Прошло почти два месяца, как "слуги" споткнулись на тонкостях нюансов депутатской неприкосновенности, которую перед выборами партия обещала снять. Казалось бы, времени достаточно, дабы наладить дисциплину и укрепить фракцию. Но за первым "звоночком" прозвучали последующие. Факты кнопкодавства и отсутствия на рабочем месте, засветы скандальных переписок… Руководство фракции отрицает любые угрозы монобольшинству, но находить логичные оправдания с каждым днем им все сложнее.

Пирог и олигархи

Все больше и чаще на парламентской повестке дня возникает вопросов о распределении казенных средств. Бюджетные вопросы – это всегда "распиливание" большого пирога. Это закономерная активность мажоритарщиков, которые обещали поддержку своим округам, а также внутрифракционных неформальных групп, к которым относят, в частности, представителей интересов олигархата. Противостояние так называемых людей Коломойского и группы Пинчука – Сороса перешло к самой что ни на есть активной фазе.

К третьему чтению проекта Госбюджета влияние неформальных "клубов по интересам" внутри партийного большинства "Слуг народа" еще больше усилится. "Кукловоды" начинают крепче дергать за ниточки своих "марионеток". Показатели-рейтинги монолитности большинства продолжают стремительно падать.

Инструменты для Зеленского

События последних дней говорят о том, что "Слуга народа" переживает серьезный внутрипартийный кризис. Но это только начало, языком физики – период полураспада.

В ближайшее время Зеленский уже не сможет опереться на собственную фракцию. Единственные, кто останется верным президенту, будет так называемый костяк, сформированный из личных друзей, менеджеров "95-го квартала", а также тех, кто работал с ним в штабе на президентских выборах. Можно предположить, что уже к Новому году фракция "Слуга народа" окончательно посыплется.

Инструментами, которые бы помогли Зеленскому удержать монолитность фракции, должны были быть императивный мандат, отмена депутатской неприкосновенности и руководство в правоохранительных органах. Из этого всего на данный момент удалось сделать только часть, и сроки с каждым днем поджимают.

Существует еще один фактор влияния, который способен удерживать монобольшинство. Как ни странно, это коррупция. Речь идет о ее политическом виде, когда за тот или иной законопроект добавляют голоса мажоритарщиков, пообещав некие субвенции на их округа. Также может иметь место прямой подкуп депутата, за которым стоит лоббирование отдельных законопроектов. Для отвода глаз общественности в подобных ситуациях показывают яркую картинку очередного шоу – о "приключениях" на полиграфе и тому подобное. Чем бы еще отвлечь электорат от более насущных вопросов?

Знак несогласия

Очень скоро мы все чаще будем наблюдать, как депутаты, которые раньше боялись выражать свое мнение, активно начнут это делать. Сигнал об этом прозвучал в понедельник на заседании фракции "Слуга народа", где разгорелся очередной скандал.

Депутат-мажоритарщик Антон Поляков поинтересовался у президента относительно двух депутатов, которые проходят по уголовному делу. Дескать, генпрокурор Рябошапка не соизволил подписать представление на снятие неприкосновенности, которое давно лежит у него на столе. Вместо Зеленского слово взял глава ОП господин Богдан и заявил, что следствие закончено и тема несвоевременна. Такой ответ не удовлетворил Полякова, который позже в прессе прокомментировал всякого-разного, в частности об инициативе начать сбор подписей о выражении недоверия генпрокурору.

Об этом случае можно говорить как о ярком признаке раздора внутри "Слуги народа". Как данность воспринимается то, что Зеленский утратил часть своего авторитета, на котором эта политическая сила и строилась. Просьбы президента не расшатывать ситуацию уже не действуют на его команду. Магия "феномена монолитности" в большинстве рассеивается с каждым несогласным мнением. Зеленский давал "слугам" год, но они, судя по всему, продержатся значительно меньше (ну, может быть, в лучшем случае, до весны…)