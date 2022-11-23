Пожизненный финансовый мониторинг для чиновников отменяется. Мы уже не идем в ЕС?

Соглашаюсь с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, что вступление Украины в ЕС возможно и без завершения войны или деоккупации.

Но не возможно это вступление с жадными и мелочными политиками. Что я имею в виду? Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2736, фактически убивающий систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками: отменяет пожизненный финансовый мониторинг для чиновников и политиков.

Напомню, что борьба с отмыванием средств – одно из семи требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Одной правкой политики убили систему финансового мониторинга себя любимых, а значит, заблокировали переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Очевидно, что эту правку придется отголосовать. Надеюсь, что произойдет это как можно ближе к выборам, чтобы все вспомнили, чем именно занималась власть во время жестоких боев в Донецкой области.

А власти отменили пожизненный финансовый мониторинг для политически значимых лиц – то есть для себя.

Теперь политически значимые лица (PEP) будут подпадать под такой мониторинг только в течение трех лет после ухода с должности.

Очень удобно, например, для депутатов, которым нужно легализовать кэш, который они несколько лет получали в конвертах.

Три года после окончания срока "победствовал", а там, только выпав из-под мониторинга, кэш легализовал и живешь себе, как и полагается настоящему "слуге народа".

Когда лоббисты этого треша убеждают, что нигде в мире нет пожизненного финмониторинга, знайте – они врут.

Пожизненный финмониторинг PEP есть, например, в Австрии, Бельгии, Кубе, Дании, Египте, Эфиопии, Греции, Исландии, Ирландии, Ямайке, Литве, Мексике, Панаме, Норвегии, Сербии, Словении, Испании, Британии и многих других странах.

Подводя итог: ради возможности отмыть деньги часть власти сломала одно из семи обязательных требований Евросоюза относительно вступления в него Украины.

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