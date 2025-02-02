Убийства военнослужащих в тылу — это красная черта, которую нельзя переступать. Мы не имеем права молчаливо наблюдать за нарастающей волной презрения к защитникам Украины — это за пределами того, что можно терпеть.

Все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии в отношении наших защитников, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь мы имеем прямые вооруженные нападения. Так действует враг. Он работает с нами и среди нас, пока мы разглядываем, кто что лайкнул.

Нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. Молниеносная и жесткая реакция власти — единственная возможная в ситуации произвола против военных.

Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу побратимов. В других городах. В других кварталах. На заправках, в супермаркетах, в подъездах, на улицах, которые мы называем именами Героев.

Если общество проглотит эти нападения, плохие симптомы станут диагнозом. Хочу верить, что в той точке, где мы сейчас, это невозможно. Потому что единственное, что отделяет нас от врага — это Силы обороны Украины, Вооруженные Силы.

Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должны потерять совесть.

Презрение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство. Мы обязаны уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает наши города, людей в них, границы, небо и землю, наше государство, наш флаг, наш дом.

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