Отложенный счет Цемаха. Свобода 35 пленных и свобода 40 миллионов

Отпустили из под стражи Цемаха. Обращаю внимание: пока еще не передали в Россию, пока только отпустили из под стражи. Понятно, что сделано это для того, чтоб дать Москве сигнал о готовности Киева на серьезные компромиссы ради обмена пленными.

Теперь те, кто принимал политическое и юридическое решение должны понимать, что они взяли на себя ответственность за жизнь ценного свидетеля по делу о международном терроризме.

Наверняка Путин хочет передачи Цемаха РФ по обмену, но я, например, не вижу такой юридической возможности, даже если бы Киев захотел сделать Кремлю такой подарок. Ведь Цемах – гражданин Украины, и инкриминируют ему нарушение украинского законодательства. Более того, передача свидетеля в процессе международного трибунала стране, подозреваемой в причастности к организации расследуемого теракта, может быть расценена как нарушение международного права, поскольку все страны обязаны способствовать установлению истины в международном суде.

Нет, конечно, Зеленский может принять такое волевое решение, но тем, кто будет его реализовывать нужно помнить, что это сегодня власть Зе кажется бесконечной, а когда власть поменяется, за Цемаха кто-то может и ответить...

Ну и цинично, но реалистично: трибунал по боингу может быть серьезным ударом по Кремлю. Если мы (даже ради свободы соотечественников) ослабляем этот удар, то мы бьем по Украине. Ведь наши военнопленные и политзаключенные потому и попали в российские тюрьмы, что руководство России является врагом Украины. Оно делало и делает все, чтоб уничтожить нашу государственность, подчинить Украину Российской империи. Оно убивает наших людей! И если мы будем помогать им уйти от ответственности, будем помогать им решать их проблемы с международными судами, то рискуем в конце концов променять свободу 35 человек на свободу 40 миллионов. Тем более, что ресурс для обмена у кремлевских шулеров практически неисчерпаем, - что в Крыму, что на Донбассе...

Надеюсь, что в команде президента понимают, что они делают, и отличают популизм от государственных интересов...

(Источник - блог автора)