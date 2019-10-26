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26.10.2019, 13:49

Полгода Зеленского: как Украина переживает шторм

Полгода Зеленского: как Украина переживает шторм
народный депутат Украины

Государство, правительство живут сегодняшним днем. Они не распахнуты будущему, не представляют его ясно и открыто, не кладут начало чему-то новому

Владимир Зеленский избран президентом ровно полгода назад. Вступил в должность он спустя месяц после оглушительной победы во втором туре, но, учитывая, что следующие президентские выборы должны состояться 31 марта 2024 года, можно констатировать, что Зе-президент отбыл уже 10% своего срока. 

Это серьезная веха, когда уже можно и нужно делать вывод о курсе новой власти. 

И вот что я вижу: "При взгляде на общественную жизнь поражает то, что политически там перебиваются со дня на день. Это более чем странно. У власти — представители масс. Они настолько всесильны, что свели на нет саму возможность оппозиции. Это бесспорные хозяева страны, и нелегко найти в истории пример подобного всевластия. И тем не менее государство, правительство живут сегодняшним днем. Они не распахнуты будущему, не представляют его ясно и открыто, не кладут начало чему-то новому, уже различимому в перспективе. Словом, они живут без жизненной программы. Не знают, куда идут, потому что не идут никуда, не выбирая и не прокладывая дорог". Это цитата из работы Хосе Ортега-и-Гассета "Восстание масс", датируемой 1930 годом. 

Согласитесь, приведенный отрывок удивительно точно отражает происходящее в Украине сегодня. Вспомните пресс-марафон Зеленского. О каких больших идеях президента вы узнали из него? Каким видением мира и места в нем Украины сегодня или тем более завтра он поделился? Мы узнали, что ему нельзя есть хлеб, но он иногда ест гречаный, что он путает цену сыра и население Львова, что он сильно не любит своего предшественника. В конце концов, что ему не нравится, когда его называют х….м. В общем, абсолютно нормальный человек. Но какова его программа? Об этом из 14-часового заседания на рынке еды мы не услышали практически ничего. 

Мы узнали, что он хочет остановить войну — очень благая цель. Но чтобы остановить что-то, надо разобраться в причинах этого. И тут проблема, потому что, кажется, причиной войны России с Украиной Зеленский считает нелюбовь Путина к Порошенко. Отсюда такое неистовое желание встретиться с Путиным, словно Владимир Владимирович еще не знает, что представлять Украину на этой встрече будет Владимир Александрович, а не Петр Алексеевич. 

Вообще, похоже, что Зеленский считает, что у всех сложных проблем есть простые решения. Он уверенно скользит по поверхности замерзшего озера, не задумываясь о толщине льда под собой. 

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Предвыборной программы президента не было, ее заменили набором скетчей сценаристов "95-го квартала". Коалиционного соглашения в парламенте нет, потому что нет коалиции. Программа правительства — это сочинение старшеклассника-отличника на тему "Украина моей мечты". 

Курс государства сегодня неясен никому, включая того, кто стоит у штурвала. Похоже, наш капитан думает, что можно куда-то прийти, просто уходя от видимых бурь и проводя социологию среди матросов. Даже если не требовать от него использования современного навигационного оборудования (четкий перечень задач с путями их достижения) или средневекового компаса (общее целеполагание), то хотя бы, как древний шкипер, он мог бы ориентироваться на звезды (ценности). Но пока он верит только в одну звезду — самого себя. 

Зеленский все время подчеркивает, что он часть народной массы и будет исполнять желания Народа. Но история убедительно доказывает, что благо своим странам принесли не те лидеры, которых вёл народ, а те, которые вели свой народ за собой. 

Закончим снова словами Хосе Ортега-и-Гассета из той же работы "Восстание масс":

"Таким всегда было прямое правление массы — всемогущим и призрачным. Масса — это те, кто плывет по течению и лишен ориентиров. Поэтому массовый человек не созидает, даже если возможности и силы его огромны".

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Теги: Владимир Зеленский
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