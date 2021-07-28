Политический портрет украинца. Как было в начале 2000-х и как стало к 2021-му году

Украинцы тогда и украинцы сегодня. Исследовал опросы за два десятилетия, потому что сейчас в информационном пространстве много дискуссий ни о чем.

Если коротко: все очень сильно изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону для страны. Времена советской оккупации уходят в прошлое вместе со старшим поколением. Наступают новые времена. Просто надо смотреть длинными треками. Не забывать, что было вчера.



А что было вчера?



КМИС. 2001.



Украина и Россия должны объединиться в одну страну – 32%.



Русский язык должен быть государственным – 44%. Государственным в отдельных областях – 37%. Обязать чиновников говорить на украинском – 15%.



КМИС. 2002.



Украина должна создать союз с Россией – 43%, интегрироваться в ЕС вместе с Россией – 16%. Идти в ЕС и ориентироваться на страны Запада – 16%.



83% украинцев абсолютно положительно или скорее положительно относятся к России. О США негативно отзываются 49% украинцев.



КМИС. 2003.



Украина должна создать союз с Россией – так считают 76% украинцев. Против – 7,5%.



КМИС. 2006.



68% украинцев против вступления в НАТО, 27% – за.



КМИС. 2008.



Против акта о независимости Украины проголосовали бы 22% украинцев, еще 14% даже на референдум бы не пришли.



Поддержали бы акт 50% (в пределах погрешности, если бы нужен был 51%).



КМИС. 2010.



93% украинцев относятся к России положительно. В основном плохо и очень плохо – 4%.



УКРАИНА СЕГОДНЯ (ОПРОСЫ ЗА 2018-2021 года)



Украина и Россия должны объединиться – только 6% "за" (КМИС, 2021).



Холодное и очень холодное отношение к России – 52%. Нейтральное – 26%, теплое и очень теплое – 20% (Группа Рейтинг, 2018).



89% украинцев сейчас поддержали бы акт о независимости Украины (фонд Деминициативы, 2021).



52% украинцев на референдуме поддержали бы вступление в ЕС, 19% – нет (среди тех, кто определились – 73% за, 27% – против. КМИС, 2021).



Против союза с РФ 45%, 22% – за (среди определившихся: 67% против, 33% за. КМИС, 2021).



51% – Украина должна двигаться на Запад, 12% – в сторону союза с РФ (КМИС, 2021).



48% за НАТО, 24% – против (среди определившихся: 66% за, 34% – против).



Отношение к НАТО как в пиковый 2014 год – на максимуме. И на историческом минимуме число противников (КМИС, 2021).



За внедрение украинского языка во всех сферах – 66%, против – 11% (КМИС, 2021).



48% украинцев считают, что Вторую мировую войну развязали Иосиф Сталин и Адольф Гитлер. 29% – так не считают (фонд Деминициативы, 2021).



46% поддерживают признание УПА, 29% – нет (фонд Деминициативы, 2021).



62% считают Иосифа Сталина негативной личностью (фонд Деминициативы, 2021).



32% называют Степана Бандеру положительной личностью, 21% – как положительной, так и отрицательной (фонд Деминициативы, 2021).



82% украинцев не доверяют Владимиру Путину. Доверяют – только 10% (КМИС, 2021).



Читайте также: Зеленский ответил на статью Путина. Напомнил, кто основал Москву: видео о крещении Руси А что было вчера?Украина и Россия должны объединиться в одну страну – 32%.Русский язык должен быть государственным – 44%. Государственным в отдельных областях – 37%. Обязать чиновников говорить на украинском – 15%.Украина должна создать союз с Россией – 43%, интегрироваться в ЕС вместе с Россией – 16%. Идти в ЕС и ориентироваться на страны Запада – 16%.83% украинцев абсолютно положительно или скорее положительно относятся к России. О США негативно отзываются 49% украинцев.Украина должна создать союз с Россией – так считают 76% украинцев. Против – 7,5%.68% украинцев против вступления в НАТО, 27% – за.Против акта о независимости Украины проголосовали бы 22% украинцев, еще 14% даже на референдум бы не пришли.Поддержали бы акт 50% (в пределах погрешности, если бы нужен был 51%).93% украинцев относятся к России положительно. В основном плохо и очень плохо – 4%.Украина и Россия должны объединиться – только 6% "за" (КМИС, 2021).Холодное и очень холодное отношение к России – 52%. Нейтральное – 26%, теплое и очень теплое – 20% (Группа Рейтинг, 2018).89% украинцев сейчас поддержали бы акт о независимости Украины (фонд Деминициативы, 2021).52% украинцев на референдуме поддержали бы вступление в ЕС, 19% – нет (среди тех, кто определились – 73% за, 27% – против. КМИС, 2021).Против союза с РФ 45%, 22% – за (среди определившихся: 67% против, 33% за. КМИС, 2021).51% – Украина должна двигаться на Запад, 12% – в сторону союза с РФ (КМИС, 2021).48% за НАТО, 24% – против (среди определившихся: 66% за, 34% – против).Отношение к НАТО как в пиковый 2014 год – на максимуме. И на историческом минимуме число противников (КМИС, 2021).За внедрение украинского языка во всех сферах – 66%, против – 11% (КМИС, 2021).48% украинцев считают, что Вторую мировую войну развязали Иосиф Сталин и Адольф Гитлер. 29% – так не считают (фонд Деминициативы, 2021).46% поддерживают признание УПА, 29% – нет (фонд Деминициативы, 2021).62% считают Иосифа Сталина негативной личностью (фонд Деминициативы, 2021).32% называют Степана Бандеру положительной личностью, 21% – как положительной, так и отрицательной (фонд Деминициативы, 2021).82% украинцев не доверяют Владимиру Путину. Доверяют – только 10% (КМИС, 2021).

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