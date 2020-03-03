Политический спектакль с Зеленским в главной роли. Ваши аплодисменты

Во власти будет громкая кадровая пертурбация, но не последняя, ведь президент Владимир Зеленский пришел надолго.

Политическая тусовка гудит и обменивается слухами. Никто толком не может сказать, каким образом произойдет анонсированное переформатирование Кабинета министров. Звучат то одни, то совершенно другие фамилии тех, кому предстоит уйти, и тех, кто должен их сменить.

Какие-то министерства дробятся, какие-то усиливаются за счет прибавки приставки "вице-" их руководителям, а, может, и нет, это неточно. Самые приближенные источники выдают по несколько вариантов, и, судя по всему, точно пока не знают.

Зеленский до последнего будет взвешивать разные решения, а окончательное примет за считанные часы до обнародования. По ходу, речь заходит и о назревших изменениях в антикоррупционном блоке.

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Кто-то видит в этом признаки политического кризиса, но о кризисе мы слышим с момента провозглашения Зеленского президентом. Да что там - его избрание было демонстрацией тотальной потери общественного доверия политическим классом, и что это, как не политический кризис? Он у нас перманентный, и эти слова просто перестали что-либо объяснять.

Если не впадать в судорожный алармизм и агрессивную зелефобию, сейчас перед нами мучительные попытки освоиться у власти человека, который шел эту власть менять. Кадровый состав первых месяцев правления Зеленского сменяется новым, а сколько таких смен впереди – бог весть, но точно еще много. То, что кто-то описывает в терминах конца, на самом деле, только начало.

С самыми серьезными проблемами, как известно, сталкивается призывник-первогодок. В первую очередь, это внутренние проблемы, когда еще умом и сердцем на гражданке, а внешние обстоятельства шокируют полным нежеланием считаться с твоей уникальной индивидуальностью.

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Потом неизбежно наступает момент, когда цивильное житье-бытье кажется далеким сном, нарабатываются необходимые навыки выживания и даже умение получать от армейской жизни некоторое удовольствие. Какое-то время спустя приобретается некоторая бравость. В этом смысле бравый Зеленский, призвавшийся сразу главнокомандующим, еще впереди.

Нет, совсем не факт, что в своем новом качестве, которое скоропалительный президент позже приобретет, он понравился бы себе нынешнему или вчерашнему, или будет отрадой для очей избирателей. Вполне возможно, совсем наоборот, станет просто невыносим.

Но это будет характеристика лидера, во власти освоившегося, с ней свыкшегося и обретшего известную ловкость в оперировании ею. Очень хочется посмотреть на состав украинского руководства два-три года спустя. Вообще-то, у Зеленского впереди еще четыре с лишним года, а если вдруг хорошо пойдет, то добавится еще пять. Пока президент отрицает такую возможность, но что он знает о возможностях, будучи на первом году службы?

Нет, смысл вышеизложенного не в том, чтобы дать начальству еще сто, двести дней, год или три, а потом уже критиковать. Изменение оптики, которое позволяет видеть в правлении Зеленского не непрерывное падение, а долгий и непредсказуемый рост, с такими же непредсказуемыми последствиями, больше отвечает сути происходящего и позволяет точнее определять проблемы и задачи, в том числе и потенциальной оппозиции.

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Сидение на берегу в ожидании, когда вот-вот мимо проплывет очередной обанкротившийся правитель, может очень сильно затянуться. Это уже не говоря о том, что крайне сомнительно появление спроса на сидящих на берегу в качестве альтернативы, даже если они регулярно обсуждают свои посиделки в политических телешоу.

Справится Зеленский с властью в конечном итоге или нет, это вопрос важный и, как минимум, любопытный, но он не может быть главным вопросом для остальной Украины. Ей – нам бы – создать обстоятельства, чтобы у главы государства просто не было варианта не справиться, а в случае, если не справится, задержаться во власти на лишний месяц, не то что год.

Пока президент-первогодок решает свои проблемы, стране бы решить эту задачу, которую за нее не решат ни в президентском Офисе, ни в Кабмине, ни в парламенте. Гражданское участие по-прежнему неощутимо, будто и не было двух революций. А пока мы остаемся зрителями политического театра, можно свистеть происходящему на сцене или аплодировать, роли играют другие, в меру таланта и понимания своего интереса, и только своего.

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