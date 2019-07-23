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23.07.2019, 09:40

Полная власть, полная ответственность

Полная власть, полная ответственность
писатель, бизнесмен, блогер

Имея безусловное большинство в Верховной Раде, можно выполнить давно ожидаемое избирателями - а можно, как уже много раз бывало, обмануть их ожидания

Полная власть. Ситуативное большинство.

Если надо и если напрячься - конституционное большинство.

Спикер? Кабмин? Премьер? Комитеты? Да, не вопрос! Пожалуйста.

Законы? Выбирайте! Неприкосновенность? Да, нараз!

Земля? Кто за? Кто там против? Можете завтра не приходить!

Можно выполнить любые обещания.

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А можно не выполнить.

Можно провести любые реформы. В любой области. Естественно, законодательно. Как получится физически, в стране, бабка надвое гадала, потому что на местном уровне то же, что было раньше. Но и с этим можно разобраться. Полнота власти такая, что большевикам и не снилась. Караул устал. Все в сад!

На попередников не свернешь - нет попередников, кончились.

"Нам мешают" уже не скажешь. Некому мешать.

Можно все. И ошибки, скорее всего, простят.

Не простят ложь и появление "рук, которые не крали". Не простят схем. Не простят откровенного вранья, на котором всегда держалась власть.

И поражения не простят.

Как вчера сказал один мой весьма юный знакомый: "Если они обоср..ся, то их просто будут п..ть на улицах. Где поймают." И он прав.

Большое доверие - это большая ответственность.

Шагнуть вперед или рухнуть - сейчас зависит от тех, кто получил беспрецедентную полноту власти. И, вместе с тем, получил полное отсутствие причин и оговорок, на которые можно сослаться, если не выйдет сделать дело.

Сажать придется не двух-трех друзей. Сажать придется пачками, потому как набежало. Принимать непопулярные решения. Рубить жадные ручонки.

Если есть намерения и твердость духа это выполнить, то все ок. Если нет, то можно приводить в порядок дела. Спрятаться не получится.

Это шанс? Да. Несомненно.

Это рискованно? Не то слово. Причем, для страны это более рискованно, чем для слуг народа.

Только мы уже в лодке и пить боржоми поздно.

Контроль над этой властью может быть только у народа. Еще бы механизм понять, было бы здорово. И журналистам напомнить, что сейчас многое зависит именно от них.

Возможна ли диктатура? Ну, 28 предыдущих лет говорят нам о том, что все возможно. Даже у нас. Соблазн абсолютной властью могут выдержать немногие. А такой соблазн у Зеленского уже есть. Подарили позавчера, перевязанный зеленой ленточкой.

Вот мы сейчас и проверим личные качества, чистоту намерений, управляемость, умение решать невыполнимые задачи.

Все проверим. На себе. У нас просто не осталось других вариантов.

Поэтому, удачи всем нам. Отплываем.

(Источник - блог автора)

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Теги: верховная рада, выборы 2019, большинство
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