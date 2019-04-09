Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.04.2019, 18:45

Польско-украинские отношения: нужно ли "освежать память"?

Польско-украинские отношения: нужно ли "освежать память"?
политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии

Успех исторических дискуссий не настолько важен для общества, чтобы Украина портила отношения со стратегическими партнерами

Реклама
Реклама

8 апреля посольство Польши в Киеве опубликовало официальное обращение c протестом относительно неоднозначного выпуска программы "Рассекреченная история" под названием "Страсті за Бандерою", вышедшей на телеканале UA:Первый 6-ого апреля.

В вышеупомянутом выпуске приглашенные гости, среди которых был директор украинского Института Национальной Памяти Владимир Вятрович (личность не особо привечаемая среди польских дипломатов и историков), обсуждали Степана Бандеру и его деятельность. В связи с этим участники программы также обсуждали "мифы" исторической политики Польши относительно личности лидера украинских националистов, а также организации ОУН-УПА, действовавшей под его руководством.

Реклама

Можно согласится с мнением посольства относительно того, что при обсуждении исторической политики Польши украинский телеведущий проигнорировал необходимость представить "полную картину" и не дал возможности высказаться представителям польской стороны, приняв решение не приглашать их. Четверо находившихся в студии украинских историков и экспертов в течении часа обсуждали заданные ведущим темы. В итоге критика исторической политики Польши в глазах украинского общественного мнения, фактическое "цензурирование" польского взгляда на ситуацию, и, в довершение всего, приглашение в студию Владимира Вятровича, привело к тому, что действия UA:Первого вызвали возмущение со стороны польского посольства в Киеве.

Как уже было упомянуто выше, польская сторона обвинила журналистов канала UA:Первый в необъективной подаче информации, на что сразу же среагировала часть украинских обозревателей, специализирующихся в вопросах польской политики. Причиной для встречных обвинений в лукавстве стало то, что на польском государственном канале дебаты с участием украинских историков также не проходят, а число сюжетов, дискредитирующих Украину и содержащих пропагандистские стереотипы, вполне сопоставимо с тем, что показывают у нас.

Есть ощущение, что комментарии, осуждающие "тонкости" политической и медийной жизни Польши в данном случае не вполне уместны, поскольку нам в перую очередь важно задаться вопросом, что происходит в этой теме у нас и к какому результату это нас может привести.

Описанный случай стал первым поводом для претензий Польши к Украине с момента назначения на должность нового посла РП в Киеве Бартоша Цихоцкого. Еще перед приходом Цихоцкого на службу можно было спокойно прогнозировать усиление противоречий в сфере общей исторической политики, о чём, кстати, часть политических аналитиков предупреждали нынешнюю власть. Выводы о настроениях новоназначенного посла в отношении исторической политики Киева возникали сами собой после прочтения интервью с ним, и, как теперь стало очевидным, Цихоцкий резко негативно оценивает действия украинского Института Национальной Памяти.

Читайте также
Выборы в Польше и польско-украинские отношения 11.03.2019Суд ЕС принуждает Польшу остановить одну из реформ в стране 18.12.2018Больше всего вид на жительство в Польше получили украинцы 13.12.2018

Следует осознать, что это заявление - лишь первое в последовательности мер, которые планирует осущесвлять посольство Республики Польша. В случае, если подобного рода сюжеты будут выходить и далее, а украинская власть и интеллектуалы будут публично защищать данную позицию, то выход из "исторического тупика" в ближайшее время найден не будет.

В данный момент "накручивание" патриотически-националистической повестки дня украинскими властями является объективным фактом, поэтому не удивительно, что UA:Первый решил поддержать доминирующий дискурс. Но вот незадача: реакция на сюжет оказалась негативной и удивительно громкой, а само решение редакции выпустить материл в тот момент, когда дипломаты по обе стороны границы занимаются налаживанием ставших откровенно плохими двусторонних отношений, больше похоже на диверсию.

В польско-украинском диалоге, который в 2016 году уперся в "тупик", никто до сих пор не хочет дать "задний ход", и патовая ситуация грозт затянуться надолго. При этом, если обе стороны не готовы начать общаться, самым адекватным решением является просто не усугублять ситуацию.

Реакция польской дипломатии, хотя и может показаться слишком резкой, а быть может даже неуместной, является результатом раздражения безрезультатностью двусторонних саммитов, форумов и встреч. И в данном случае следует признать, что события вроде передачи на UA:Первом работают скорее против нас, а не наоборот. Как бы тяжело это не было признавать, но дипломатические возможности и инструменты Польши на сегодняшний день являются куда более развитыми, чем украинские. Также слабое положение Украины должно вынуждать нас к ведению более прагматичной политики с оценкой вероятных рисков и ущерба от определенных действий.

Реклама

Смею предположить, что на сегодняшний день символический характер исторической политики Киева не настолько важен для общества, чтобы с целью его закрепления Украина откровенно портила отношения с приграничными стратегическими партнерами, которых у нас не так уж и много.

Читайте также: Выборы в Польше и польско-украинские отношения

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: польско-украинские отношения, польша
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Крылья Коломойского. Куда полетит МАУ при президенте Зеленском
Транспорт Крылья Коломойского. Куда полетит МАУ при президенте Зеленском
Транспорт
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 