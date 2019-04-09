Польско-украинские отношения: нужно ли "освежать память"?

8 апреля посольство Польши в Киеве опубликовало официальное обращение c протестом относительно неоднозначного выпуска программы "Рассекреченная история" под названием "Страсті за Бандерою", вышедшей на телеканале UA:Первый 6-ого апреля.

В вышеупомянутом выпуске приглашенные гости, среди которых был директор украинского Института Национальной Памяти Владимир Вятрович (личность не особо привечаемая среди польских дипломатов и историков), обсуждали Степана Бандеру и его деятельность. В связи с этим участники программы также обсуждали "мифы" исторической политики Польши относительно личности лидера украинских националистов, а также организации ОУН-УПА, действовавшей под его руководством.

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Можно согласится с мнением посольства относительно того, что при обсуждении исторической политики Польши украинский телеведущий проигнорировал необходимость представить "полную картину" и не дал возможности высказаться представителям польской стороны, приняв решение не приглашать их. Четверо находившихся в студии украинских историков и экспертов в течении часа обсуждали заданные ведущим темы. В итоге критика исторической политики Польши в глазах украинского общественного мнения, фактическое "цензурирование" польского взгляда на ситуацию, и, в довершение всего, приглашение в студию Владимира Вятровича, привело к тому, что действия UA:Первого вызвали возмущение со стороны польского посольства в Киеве.

Как уже было упомянуто выше, польская сторона обвинила журналистов канала UA:Первый в необъективной подаче информации, на что сразу же среагировала часть украинских обозревателей, специализирующихся в вопросах польской политики. Причиной для встречных обвинений в лукавстве стало то, что на польском государственном канале дебаты с участием украинских историков также не проходят, а число сюжетов, дискредитирующих Украину и содержащих пропагандистские стереотипы, вполне сопоставимо с тем, что показывают у нас.

Есть ощущение, что комментарии, осуждающие "тонкости" политической и медийной жизни Польши в данном случае не вполне уместны, поскольку нам в перую очередь важно задаться вопросом, что происходит в этой теме у нас и к какому результату это нас может привести.

Описанный случай стал первым поводом для претензий Польши к Украине с момента назначения на должность нового посла РП в Киеве Бартоша Цихоцкого. Еще перед приходом Цихоцкого на службу можно было спокойно прогнозировать усиление противоречий в сфере общей исторической политики, о чём, кстати, часть политических аналитиков предупреждали нынешнюю власть. Выводы о настроениях новоназначенного посла в отношении исторической политики Киева возникали сами собой после прочтения интервью с ним, и, как теперь стало очевидным, Цихоцкий резко негативно оценивает действия украинского Института Национальной Памяти.

Следует осознать, что это заявление - лишь первое в последовательности мер, которые планирует осущесвлять посольство Республики Польша. В случае, если подобного рода сюжеты будут выходить и далее, а украинская власть и интеллектуалы будут публично защищать данную позицию, то выход из "исторического тупика" в ближайшее время найден не будет.

В данный момент "накручивание" патриотически-националистической повестки дня украинскими властями является объективным фактом, поэтому не удивительно, что UA:Первый решил поддержать доминирующий дискурс. Но вот незадача: реакция на сюжет оказалась негативной и удивительно громкой, а само решение редакции выпустить материл в тот момент, когда дипломаты по обе стороны границы занимаются налаживанием ставших откровенно плохими двусторонних отношений, больше похоже на диверсию.

В польско-украинском диалоге, который в 2016 году уперся в "тупик", никто до сих пор не хочет дать "задний ход", и патовая ситуация грозт затянуться надолго. При этом, если обе стороны не готовы начать общаться, самым адекватным решением является просто не усугублять ситуацию.

Реакция польской дипломатии, хотя и может показаться слишком резкой, а быть может даже неуместной, является результатом раздражения безрезультатностью двусторонних саммитов, форумов и встреч. И в данном случае следует признать, что события вроде передачи на UA:Первом работают скорее против нас, а не наоборот. Как бы тяжело это не было признавать, но дипломатические возможности и инструменты Польши на сегодняшний день являются куда более развитыми, чем украинские. Также слабое положение Украины должно вынуждать нас к ведению более прагматичной политики с оценкой вероятных рисков и ущерба от определенных действий.

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Смею предположить, что на сегодняшний день символический характер исторической политики Киева не настолько важен для общества, чтобы с целью его закрепления Украина откровенно портила отношения с приграничными стратегическими партнерами, которых у нас не так уж и много.

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