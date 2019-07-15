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15.07.2019, 06:00

Полумост: как Россия-1 сама с собой об Украине разговаривала

Полумост: как Россия-1 сама с собой об Украине разговаривала
журналист

После скандала, вынудившего NewsOne отказаться от телемоста с Россией-1, россияне провели телемост сами с собой, а Анна Андриевская его посмотрела

Телемост «Надо поговорить» было построен на четырех видах манипуляций.

Манипуляция первая. Не говорить о сути проблемы, а строить весь разговор на фразах «то, что происходит между Украиной и Россией», «сложные отношения между странами» - вместо того, чтобы обозначить проблему четко и так, как есть: между Украиной и Россией шестой год идет война, за это время на Донбассе в результате военных действий погибли более 10 тысяч человек, миллионы людей лишились дома, а политические переговоры по урегулированию конфликта зашли в тупик, в том числе из-за противодействия российской стороны.

Манипуляция вторая. Позвать в студию только нужных людей, которые скажут «то, что следует». Несмотря на то, что телемост анонсировался как «разговор простых людей», участвовали в нем в основном российские и украинские артисты (всего дважды были приведены фрагменты опроса простых людей на Киевском вокзале в Москве и на станции метро «Киевская»), а они - все же не простые люди. В студии собрали артистов, большинство которых невъездные в Украину, и они причитают из-за этого в выражениях «да как же так можно?», «культура вне политики!» и «уже бы этот кошмар поскорее закончился!».

И ни один из них, ни ведущие этого «шоу» не уточняют, по какой причине этим артистам запрещен въезд в Украину. А все очень просто: в марте 2014 гола они коллективно подписали открытое обращение к Путину в поддержку его действий в Крыму и решения о введении российских войск в Украину. Если «культура вне политики», зачем было подписывать подобные политические документы? То есть, люди, которые в 2014 году помогали Путину развязывать войну в Украине своей публичной поддержкой его политики, сегодня цинично заявляют с экранов, что «культура вне политики» и выступают миротворцами в процессе принуждения двух народов к миру. Причем ни один из них не встал и не попросил прощения у украинского народа, хотя с этого следовало бы начинать. Но вместо этого зрителям давали понять, что это именно украинские власти неадекватно себя ведут по отношению к этим святым людям.

Манипуляция третья. В нужных моментах (почаще) вставлять в диалоги фразы «мыжебратья», «мыодиннарод», «мыхотиммира» и вспоминать общую историю. Эти ключевые фразы ведущие приправляли видеонарезкой из советских фильмов. «У нас всегда была общая история», «мы всегда жили в мире и мы хотим жить в мире», уверяют ведущие и участники телемоста.

То есть, не было в нашей истории Голодоморов, депортаций крымских татар и других народов, не было раскулачиваний, ГУЛАГов. Мы всегда жили в мире! А после аннексии Крыма и войны на Донбассе это и вовсе звучит как издевательство. Кстати, артистка Валентина Талызина немного прошла против сценария, упомянув, что ее семья, которая ранее жила на Полтавщине, вдруг оказалась в Сибири. «Даже не знаю, как так получилось, что они там оказались», - вовремя опомнилась она. Действительно, как же они там оказались во времена репрессий?! Не зря под «мыодиннарод» пропагандисты показывают советские фильмы. Советское прошлое – это единственное, что связывает старшее поколение Украины и России. Но рано или поздно и эта связь исчезнет.

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Аргумент «мыхотиммира» адресуют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Хотя на самом деле их следовало бы направить другому адресату: «Москва, Кремль, ВВП».

Манипуляция четвертая. Представить пример в поддержку аргумента «мыодиннарод», якобы демонстрирующий позицию всего народа. Роль такого примера в рамках телемоста сыграла Заслуженная артистка Украины, первая жена Василия Шукшина Лидия Чащина, которая рассказала, как она любит Россию, как ей сложно переживать «то, что происходит между странами» и как плохо, что NewsOne не дали возможность участвовать в телемосте. Артистка пришла в студию со словами «Мои дорогие любимые россияне!» и корзиной гостинцев с рушником. В корзине, как она сказала, были вареники и сало (показали только два куска сала). Это очень смешно, потому что мы должны поверить, что вареники она везла на поезде из Киева и их вместе с салом пропустили российские таможенники.

Похоже, в Кремле совсем не рады той ситуации, в которой оказались (международная изоляция и санкции) и не знают, как из нее выйти. Поэтому пытаются пустить в ход последний аргумент - «народ не хочет войны». И тут важно понимать, что эту повестку нам пытаются навязывать из Москвы те же люди, которые эту войну начали и упорно не желают заканчивать.

(Источник - блог автора)

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Теги: NewsOne, пропаганда россии, россия1, телемост
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