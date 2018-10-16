Полусхизма: к чему пришло российское "имперское православие"

То, что вчера принято на Синоде Русской Православной Церкви в Минске - это полусхизма. Схизма предполагает не только запрет на каноническое общение, но и анафематствование, то есть объявление другой Церкви еретической, безблагодатной, в учении которой содержатся еретические моменты, противоречащие Никео-Цареградскому Символу Веры.

Слава Богу, до этого вчера в Минске наш Синод не дошел. Вселенскую Патриархию он не анафематствовал. Но сделал очень большой шаг в этом направлении.

Я не буду рассматривать исторические аналогии. Но они есть. Особенно сходна с нынешней Схизма Московской самопровозглашенной автокефальной церкви, наступившая после 1458 года. Тогда появились бредовые, и осужденные Московским собором 1666-67 годов учения о "Москве Третьем Риме" и о "Мономаховом венце". А воспротивившийся этому безумному решению преподобный Пафнутий Боровский был бит по приказу митрополита Ионы и закован в кандалы. Сто лет русская церковь была тогда в схизме, в отколе от Православного мира.

И вот - 15 октября в Минске Синод вновь пошел этим путем. Как и в XV-XVI веках последствия Схизмы будут печальны не для мирового Православия, а для самой Русской Церкви. Опять же, я не буду говорить о духовном измерении. Оно есть и оно - главное. Схизма - всегда хула на Христа, на Его Плоть и Кровь, на Его призыв ко всем нам любить друг друга. Хула на Христа, по Его слову, может проститься. Но не без глубокого покаяния.

А в чисто практическом плане ущерб для Русской Церкви видится очень большим:

1. Многие общины и монастыри Украины оставались в МП (сокращаю для краткости при полном уважении), поскольку альтернативой были раскольнические Церкви Киевского Патриархата и УАПЦ. Теперь же в самопровозглашенной Схизме сам МП, а в Украине создается сначала ставропигия Вселенского Патриарха, а потом - автокефальная Церковь. Чтобы не оставаться в Схизме, посещать Афон, Халки, Крит общины МП в Украине начнут переходить в Константинопольскую юрисдикцию и очень быстро МП растеряет большую часть своих 12 600 приходов в Украине.

2. В Белоруссии (так у автора - Ред.) также и по той же причине начнется процесс перехода общин в Константинопольскую юрисдикцию. Особенно общин, где служба совершается на белорусском языке. Ведь акт 1686 года отменен на только для Украины, но для всего пространства тогдашней Киевской митрополии. Вчерашнее осуждение президентом Лукашенко "раскола" звучит по меньшей мере двусмысленно. Такая "свобода выбора" поможет Лукашенко создать дистанцию от Москвы и в церковном вопросе.

3. В самой России смущение решением Минского Синода очень велико. Русские люди веками считали Афон высшей святыней, Небом на земле. Многие имеют и живой опыт жизни в скитах и монастырях Афона. Опыт, который потрясает своей подлинностью и не забывается. Многие лучшие русские монахи и священники подпитываются этим духом христианской жизни ежегодно. Запрет на молитву и евхаристическое общение в Святом Уделе Богородицы, от которого пошла вся монашеская жизнь древней Руси, крайне уронит доверие к тем, кто вчера принял решение отсечь Православную Русь от Афона и других святынь Вселенского Православия. А без доверия, любви и уважения народа Церковь - сообщество свободных граждан Небесного Иерусалима, - существовать не может.

Есть и иные печальные следствия, но и этого достаточно.

Есть ли альтернатива, есть ли выход из нынешней ситуации менее разорительный для нашей Церкви? Конечно есть.

1. Признать факт грядущей украинской автокефалии и поддержать его в принципе. Сопротивление здесь бесплодно и бесперспективно.

2. Согласиться на уже многократно высказанные и светской властью, и церковными лидерами Украины предложения, что те приходы и монастыри, которые желают оставаться в МП могут беспрепятственно сохранять свою нынешнюю юрисдикцию.

3. Еще лучше, предложить Украинской Церкви МП включиться в процесс подготовки к созданию автокефальной Украинской церкви.

И тогда в Украине будет мир и во всемирном Православии единство. Пока это можно сделать сравнительно легко, но с каждым упущенным днём раскол в Православном мире будет усиливаться и счастья от этого не будет никому. И многие из тех, кто могли бы спастись, не спасутся, увлеченные славой века сего, национальными амбициями, имперским бредом и банальной алчностью.

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