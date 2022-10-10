Помните: Украина была до того, как появился враг. Украина будет и после него

Украинцы! Украинки!

Утро сегодня было тяжелым. Имеем дело с террористами.

Десятки ракет, иранские дроны-"шахиды". У них две мишени.

Энергообъекты по всей стране. Киевская и Хмельницкая области, Львов и Днепр, Винница, Ивано-Франковская, Запорожье, Сумская, Харьковская, Житомирская, Кировоградская области, юг страны.

Их цель – посеять среди украинцев панику и хаос, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны.

Вторая мишень – это люди.

Специально выбрали такое время, такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда.

Но. Мы – украинцы. Помогаем друг другу. Верим в себя. Восстанавливаем все разрушенное.

Сейчас могут быть временные перебои с электричеством, но никогда не будет перебоев с уверенностью – уверенностью в победе.

Почему именно такие цели поражения? Враг хочет, чтобы мы испугались, чтобы люди убежали. Но бежать мы можем только вперед и демонстрируем это на поле боя. Так будет и дальше.

Работают спасатели. Работает наша ПВО.

Сегодня будьте, пожалуйста, в укрытиях. Благодаря нашим военным все будет нормально.

Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него.

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