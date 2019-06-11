Помогайте Вакарчуку

Если даже и не в июле, то выборы всё равно придётся проводить. И – собирать коалицию в новом парламенте. Ведь именно коалиция у нас формирует правительство. А значит, в конечном счёте, отвечает за качество власти.



Первый вариант коалиции – монобольшинство Зеленского, состоящее только из фракции его партии. Второй вариант – союз с Вакарчуком. Третий – добавка к Слуге народа от партий Юлии Тимошенко или Петра Порошенко. Четвёртый вариант – партия Игоря Смешко Сила и честь. Пятый вариант – бывшие регионалы в виде одного или двух оппо-субъектов. Олега Ляшко, наверное, можно не учитывать – сдулся. Остальные находятся слишком далеко от проходного барьера в 5%.



Начну с бывших регионалов. Тут просто. Создание коалиции с одним из оппо-субъектов спровоцирует восстание в Киеве. Тем более, пока что шансов на выборах больше у того оппо-субъекта, в котором – Виктор Медведчук. А это идеальный триггер для протеста, если вдруг появится идея дать ему власть. И вот что Зеленскому точно не нужно, так это восстание.



Порошенко. На сегодня у его партии рейтинг около 8% с тенденцией на снижение. Бывший президент невольно оказался в той же стилистической рамке, что и бывшие регионалы, а именно: он хочет ответить на поражение. Это задаёт тон для его высказываний и ту эмоцию, которую его команда воплощает в контактах с избирателями. Получается своего рода стремление к реваншу. А это резко контрастирует с нынешним массовым настроением избирателей – надеждой на обновление. Соответственно, вряд ли Порошенко удастся провести в следующий созыв заметное число депутатов.



Прибавьте к этому ещё и эмоциональный груз, оставшийся от президентских выборов. Вряд ли Зеленский просто забудет все те оскорбления, которые сыпались на него от команды Порошенко. Если метод ведения борьбы с тобой – травля, а самые мягкие прозвища – "малорос", "наркоман" или "слуга олигарха", то вряд ли ты с такими людьми начнёшь договариваться о сотрудничестве. Малореально.



Тимошенко. Она уже сейчас открыто говорит, что её цель – так сказать, подставить опытное плечо новому президенту. Читается: Тимошенко хочет стать премьер-министром. Но в нашем обществе нет людей, которые не понимали бы, что это значит для президента, кем бы он ни был. Тимошенко уже возглавляла правительство, и это плохо закончилось для тогдашнего президента. Впрочем, от неё и Леониду Кучме досталось, а при нём Тимошенко была всего лишь вице-премьером. И пока что она не постаралась убедить общество, что с Зеленским может закончиться как-то по-другому. Сложный вариант. И тоже пока – с тенденцией на снижение.



Смешко. На президентских выборах в пользу кандидатуры Смешко сыграла проблемность Порошенко и, как ни странно, Анатолия Гриценко. Люди голосовали за Смешко, как будто за Порошенко или Гриценко, только "чистого". Смешко тоже воплощал собой силу, опыт, основательность и какую-то что ли приземлённость (в хорошем смысле), но у него не было антирейтинга, как у Порошенко или Гриценко. Сейчас такое противопоставление не сработает. Порошенко уже не главный герой. Гриценко даже не претендует на 5%. А поэтому и Смешко нужно как-то по-другому бороться за свои 5%, придумывать что-то новое, чтобы их получить. Удастся ли? Ну, возможно. Но вряд ли результат будет сильно выше, чем проходной барьер. А значит, в коалиционном процессе Смешко не станет первой скрипкой. Хотя и может стать одной из опор для Слуги народа.



Вакарчук. И это пока интереснее всего. Мало того, что Вакарчук работает примерно на том же политическом поле, что и Порошенко, но – в отличие от партии Порошенко – у Голоса есть тенденция к росту. Так Вакарчук ещё и собрал действительно качественный список.



По составу его команды видно, что у Голоса есть возможность задать в новом парламенте границы допустимого для власти. Это очень важно! Объективно: значительная часть общества сомневается в способности «Слуги народа» проводить прозападную внешнюю политику и качественно менять жизнь в самой Украине. Можно спорить – обосновано ли такое сомнение, но оно реально существует. И как раз партия Вакарчука может стать гарантом, так сказать, качества курса государства после перевыборов Верховной Рады. Тем более, что депутатов у Вакарчука может быть прилично. Вероятно, лидером выборов – он не станет. Но как партнёр – идеально.



Последний вариант – монобольшинство Слуги народа. По своему потенциалу Зеленский мог бы стать президентом, у которого – большинство только из одной своей фракции. Как бы фантастически это ни звучало, нынешнее настроение избирателей это позволяет. Тем не менее, команде Зеленского пока не хватает инициативы и чисто административной уверенности, чтобы реализовать такой потенциал на практике. Системность, целостный подход – это не про них. И если так, то как раз эти вещи им и придётся добирать коалицией.

Специально для LIGA.net