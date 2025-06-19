Депутаты хотят ввести законодательное ограничение срока, на который можно арестовать имущество подозреваемых в коррупции

Народные депутаты зарегистрировали законопроект №12439, который уже называют "правки Лозового 2.0".

Среди авторов инициативы – в основном члены печально известного правоохранительного комитета Верховной Рады: "слуги" Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Максим Бужанский, представитель экс-ОПЗЖ Григорий Мамка и другие.

Главная идея законопроекта – ввести срок, на который можно арестовывать имущество в уголовном производстве.

Авторы проекта предлагают два месяца с возможностью постоянного возобновления ареста, но опять-таки – только на два месяца.

Такие изменения народные депутаты представляют как "защиту бизнеса".

Однако фактически законопроект может помочь коррупционерам. Например, если прокурор не успеет вовремя продлить арест и его отменят на день или два, это позволит подозреваемому быстро вывести имущество из-под собственности.

Движимое имущество, например, наличные, можно просто физически вывезти, а недвижимое (дом) – переписать на третье лицо. Безналичные средства можно перечислить на другие счета так, что они будут потеряны.

Например, по делу главы Хмельницкого МСЭК Татьяны Крупы арестовано более 150 объектов недвижимости и наличные, которые нашли у нее дома и в офисе. Если арест будет снят даже на короткое время, есть риск, что часть из этого имущества просто могут вывезти или переписать на других людей.

Детальнее о рисках, которые несет в себе законопроект, мы уже писали.

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Однако давайте мыслить логично: если такая инициатива действительно помогает бизнесу – она должна существовать и в странах с высоким уровнем достатка, где условия для предпринимателей в разы лучше, чем в Украине.

Чтобы выяснить, так ли это, мы проанализировали практики ареста имущества в уголовном процессе в странах Европы.

Франция – не установлены четкие максимальные сроки ареста

Во Франции арест имущества применим на любом этапе уголовного производства. Механизм регулируется Кодексом уголовного процесса, Code de procédure pénale, и другими нормативными актами. Как мы отмечали выше, французское законодательство не устанавливает четкие максимальные сроки ареста.

Напротив, если по завершении дела арестованное имущество не конфисковали и не вернули, то у владельца есть шесть месяцев, чтобы подать заявление о его возвращении. Иначе имущество переходит в собственность государства.

Однако суд все же может определить продолжительность ареста в зависимости от обстоятельств дела. Хотя французский закон прямо не устанавливает максимальный срок ареста имущества, на практике действует принцип proportionnalité (пропорциональности) и nécessité (необходимости). Суд может пересмотреть арест, если стороны обращаются с ходатайством; если обстоятельства дела изменяются; если производство тянется слишком долго без прогресса.

Таким образом, во Франции, несмотря на отсутствие четких сроков, система гибкая и позволяет сохранять арест имущества до завершения производства. В то же время есть возможность пересмотреть действие ограничения и обжаловать его. Это помогает не отменять арест слишком рано, если дело сложное и следствие длится долго.

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Италия – не установлены четкие максимальные сроки действия доказательного ареста

В Италии наложение ареста регулируется итальянским Уголовным процессуальным кодексом – Codice di Procedura Penale. Там различают два основных вида ареста (sequestro) в уголовном процессе: доказательный арест (sequestro probatorio) и превентивный арест (sequestro preventivo).

Цель доказательного ареста – сохранить имущество, необходимое для выяснения обстоятельств преступления или которое может быть конфисковано. Он остается в силе до тех пор, пока объекты необходимы для следствия или рассмотрения дела в суде.

Превентивный арест регулируется статьями итальянского УПК и отдельным законодательным декретом от 2011 года. Его применяют, чтобы предотвратить новые преступления, сокрытие имущества или ухудшение последствий совершенного преступления. Как и с предварительным видом ареста, на него нет конкретных сроков.

В то же время в Италии действует принцип "прекращения по необходимости". Если имущество больше не нужно как доказательство, или риски, из-за которых был наложен превентивный арест, отпали – арест должен быть снят.

Германия – нет срока ареста, он действует, пока требует следствие или суд

Основные положения регулируются УПК Германии – Strafprozessordnung – StPO.

Закон предусматривает несколько видов ареста имущества. Наиболее релевантным для нашего сравнения является предварительное обеспечение конфискации. Этот вид ареста накладывается, если подозревается незаконный способ получения состояния или для предстоящей конфискации.

В Германии, как и в предыдущих примерах, нет срока ареста: мера действует, пока ее требует следствие или суд. Суд также руководствуется принципом "умного срока" (angemessene Dauer).

В то же время немецкое законодательство выделяет отдельно арест на информационные носители. Эта норма регулирует арест носителя, на котором могут быть доказательства. По закону такой арест налагают на два месяца и снимают, если не объявлено о подозрении. Обвинение может один раз просить о продлении ареста еще на два месяца, если дело большое по объему.

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Хорватия – есть вид ареста, ограничиваемый сроками

В Хорватии арест имущества регулируется положениями УПК страны – Zakon o kaznenom postupku. Там есть вид ареста, который ограничивается сроками – это временные меры ограничения по имуществу, которое получено преступным путем.

Решение о наложении такого ареста обычно выдается сроком до двух лет и применяется лишь на время до предъявления обвинения. Каждые три месяца суд пересматривает решение и проверяет, остались ли условия для ареста имущества.

Именно по этой норме Хорватия арестовала яхту Медведчука Royal Romance, а украинская сторона обязана каждые три месяца информировать суд о конфискации этого актива и необходимости продления ареста.

Хорватия действительно является примером страны, где есть предельные сроки для ареста имущества. Однако эти положения не относятся к временно изъятому имуществу, которое содержит следы уголовного преступления и является доказательством по делу.

Выводы

Анализ подходов к аресту имущества в ведущих европейских странах показывает четкую тенденцию: большинство из них не устанавливают фиксированные сроки ареста.

Арест имущества действует, пока он необходим для достижения целей уголовного производства – в частности конфискации или возмещения. Это позволяет правоохранителям эффективно бороться со сложными финансовыми и коррупционными преступлениями, расследование которых часто длится годами, обеспечивая сохранение активов до окончательного решения суда.

Из анализа очевидно – идея введения двухмесячных сроков для ареста имущества в украинском УПК нетипична для ведущих европейских правовых систем.

В Германии существует двухмесячный срок ареста, но он касается только специфического ареста носителей информации, а не ареста имущества с целью конфискации.

Это создает впечатление, что предложения нардепов могут быть не столько необходимостью, продиктованной европейской практикой, сколько попыткой создать в законе очередные лазейки для искусственных оснований для отмены арестов.

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