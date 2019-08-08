Понимает ли Зеленский мотивы Путина?

Отчет президента Зеленского о его звонке Путину многих поверг в шок. Шокирует вовсе не самый факт звонка: в такой, ситуации, как обстрел украинских позиций и гибель четырех военослужащих, связаться с главным виновником естественно. Шокирует и не то как Зеленский говорил с Путиным, потому что самого разговора мы знать не можем. Шокировало – чисто стилистически – то, как Зеленский передал этот разговор.

В своем собственном рассказе Зеленский выглядел как человек, жалобно упрашивающий Путина, который разговаривает с президентом Украины "через губу" – из чего общественностью был сделан резонный вывод, что и в реальном разговоре он выглядел точно не лучше. Фраза, что такие-то действия «не способствуют миру», сама по себе вполне дипломатическая и в некоторых случаях может даже звучать как угроза. Но это при условии, что государство собирается именно угрожать возобновлением боевых действий, а не просит об их прекращении. Если бы Зеленский сформулировал как-то вроде «я указал президенту Путину на недопустимость…», он хотя бы перед слушателями предстал в качестве достойного представителя Украины. Но он пожелал выставить себя в качестве просителя о мире – перед врагом, который может этот мир дать, а может и не дать, по барскому желанию.

В ответ Путин дал понять, что ему нужны эти обстрелы для того, чтобы «воспитывать» и «строить» Зеленского, а Зеленский оказался так наивен, что без комментариев пересказал этот издевательский сигнал. Я имею в виду обвинение в обстрелах мирных граждан, которое Зеленский пересказал, вообще никак не прокомментировав (то есть попросту расписавшись в оплеухе). Очевидно, Путин говорил прежде всего о распиаренном российской пропагандой минометном обстреле Донецка 18 июля, в результате которого, если верить отчетам боевиков, была ранена женщина и пострадали два детских сада. Насколько можно судить, этот обстрел был ответом на минометный обстрел из Донецка. Сказал ли это Зеленский? Обвинил ли он Путина в том, что его боевики, подобно его дружкам из ХАМАС, прикрываются детскими садами? Скорее всего, и не подумал (иначе он об этом непременно упомянул бы перед украинской аудиторией). Хорошо, если не просил прощения и не клялся, что больше такое не повторится. Судя по тому, как наивно он это пересказал – он даже не понял, что Путин возил его лицом об стол и вообще делал с ним такие вещи, о которых рассказывать не очень удобно.

Каковы причины этого позора? Его можно было предвидеть еще при первом явлении народу кандидата Зеленского, когда он беспомощно рассуждал на темы: «надо просто перестать стрелять» и «сесть и договориться где-то посередине». Где посередине? Где пролегает эта самая середина между желаниями Путина и интересами Украины, по мнению Зеленского? Почему Путин стреляет? К чему он стремится? Чего хочет от Украины? Мотивы-то его каковы? Как их представляет себе он, Владимир Зеленский – путинские цели и мотивы?

Этот вопрос так и не был задан Зеленскому ни тогда, у Гордона, ни позже. К счастью для Зеленского и к несчастью для Украины. Потому что ответа на этот вопрос у Зеленского явно нет. Война существует где-то на периферии его сознания как досадное недоразумение, помеха для важных дел, с которой надо побыстрее покончить тем или иным способом. Как? А не важно. «Бросьте вы эти глупости, как-нибудь договоримся» - я почти уверен, что до самой инаугурации он именно так отвечал любому, кто упоминал при нем войну.

К несчастью, тут он совпал со значительной частью общества, которое давно устало от войны, ведущейся с малопонятной ему целью безо всякой надежды на победу (во всяком случае в обозримой перспективе), превратившуюся в прикрытие для темных махинаций и орудие манипуляций политиканов. За всеми этими отталкивающими деталями обыватель не может видеть реальной, экзистенциальной, жизненно важной для Украины проблемы. Но человек, претендующий на роль политика, более того – на роль национального лидера и верховного главнокомандующего, - ее видеть во всяком случае обязан. Однако – не видит тоже. Отсюда – опаснейшая уверенность, что Украина, жертва, находящаяся в слабом положении, может договориться с агрессором, демонстрируя ему свою уступчивость и миролюбие.

Разумеется, Путин не остановится, и чем покорнее будет вести себя Зеленский, тем наглее – Путин. Из этого проглядывает только два выхода. Либо дело закончится «реинтеграцией» Донбасса на российских условиях, признанием Крыма российским, полной и безоговорочной капитуляцией Украины и превращением ее в "Малороссийское воеводство". Либо в какой-то момент пружина дойдет до предела, Зеленский все-таки поймет, что над ним издеваются, и начнет оказывать сопротивление со всей хваткой опытной акулы бизнеса. Но и в этом оптимальном случае слишком многие позиции, завоеванные Украиной в последнее пятилетие, уже могут быть безвозвратно потеряны.