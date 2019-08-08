Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.08.2019, 10:30

Понимает ли Зеленский мотивы Путина?

Понимает ли Зеленский мотивы Путина?
гражданский активист, публицист, историк

Такое впечатление, что Зеленский все еще считает, будто Путин стремится к миру, и это очень опасное заблуждение

Отчет президента Зеленского о его звонке Путину многих поверг в шок. Шокирует вовсе не самый факт звонка: в такой, ситуации, как  обстрел украинских позиций и гибель четырех военослужащих, связаться с главным виновником естественно. Шокирует и не то как Зеленский говорил с Путиным, потому что самого разговора мы знать не можем. Шокировало – чисто стилистически – то, как Зеленский передал этот разговор.

В своем собственном рассказе Зеленский выглядел как человек, жалобно упрашивающий Путина, который разговаривает с президентом Украины "через губу" – из чего общественностью был сделан резонный вывод, что и в реальном разговоре он выглядел точно не лучше. Фраза, что такие-то действия «не способствуют миру», сама по себе вполне дипломатическая и в некоторых случаях может даже звучать как угроза. Но это при условии, что государство собирается именно угрожать возобновлением боевых действий, а не просит об их прекращении. Если бы Зеленский сформулировал как-то вроде «я указал президенту Путину на недопустимость…», он хотя бы перед слушателями предстал в качестве достойного представителя Украины. Но он пожелал выставить себя в качестве просителя о мире – перед врагом, который может этот мир дать, а может и не дать, по барскому желанию.

В ответ Путин дал понять, что ему нужны эти обстрелы для того, чтобы «воспитывать» и «строить» Зеленского, а Зеленский оказался так наивен, что без комментариев пересказал этот издевательский сигнал. Я имею в виду обвинение в обстрелах мирных граждан, которое Зеленский пересказал, вообще никак не прокомментировав (то есть попросту расписавшись в оплеухе). Очевидно, Путин говорил прежде всего о распиаренном российской пропагандой минометном обстреле Донецка 18 июля, в результате которого, если верить отчетам боевиков, была ранена женщина и пострадали два детских сада. Насколько можно судить, этот обстрел был ответом на минометный обстрел из Донецка. Сказал ли это Зеленский? Обвинил ли он Путина в том, что его боевики, подобно его дружкам из ХАМАС, прикрываются детскими садами? Скорее всего, и не подумал (иначе он об этом непременно упомянул бы перед украинской аудиторией). Хорошо, если не просил прощения и не клялся, что больше такое не повторится. Судя по тому, как наивно он это пересказал – он даже не понял, что Путин возил его лицом об стол и вообще делал с ним такие вещи, о которых рассказывать не очень удобно.

Каковы причины этого позора? Его можно было предвидеть еще при первом явлении народу кандидата Зеленского, когда он беспомощно рассуждал на темы: «надо просто перестать стрелять» и «сесть и договориться где-то посередине». Где посередине? Где пролегает эта самая середина между желаниями Путина и интересами Украины, по мнению Зеленского? Почему Путин стреляет? К чему он стремится? Чего хочет от Украины? Мотивы-то его каковы? Как их представляет себе он, Владимир Зеленский – путинские цели и мотивы?

Этот вопрос так и не был задан Зеленскому ни тогда, у Гордона, ни позже. К счастью для Зеленского и к несчастью для Украины. Потому что ответа на этот вопрос у Зеленского явно нет. Война существует где-то на периферии его сознания как досадное недоразумение, помеха для важных дел, с которой надо побыстрее покончить тем или иным способом. Как? А не важно. «Бросьте вы эти глупости, как-нибудь договоримся» - я почти уверен, что до самой инаугурации он именно так отвечал любому, кто упоминал при нем войну.

К несчастью, тут он совпал со значительной частью общества, которое давно устало от войны, ведущейся с малопонятной ему целью безо всякой надежды на победу (во всяком случае в обозримой перспективе), превратившуюся в прикрытие для темных махинаций и орудие манипуляций политиканов. За всеми этими отталкивающими деталями обыватель не может видеть реальной, экзистенциальной, жизненно важной для Украины проблемы. Но человек, претендующий на роль политика, более того – на роль национального лидера и верховного главнокомандующего, - ее видеть во всяком случае обязан. Однако – не видит тоже. Отсюда – опаснейшая уверенность, что Украина, жертва, находящаяся в слабом положении, может договориться с агрессором, демонстрируя ему свою уступчивость и миролюбие.

Читайте также
Ультиматумы Кремля и красные линии Зеленского 07.08.2019Зеленский отказался отвечать о реакции Путина на его призывы 07.08.2019Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс - советник 24.07.2019

Разумеется, Путин не остановится, и чем покорнее будет вести себя Зеленский, тем наглее – Путин. Из этого проглядывает только два выхода. Либо дело закончится «реинтеграцией» Донбасса на российских условиях, признанием Крыма российским, полной и безоговорочной капитуляцией Украины и превращением ее в "Малороссийское воеводство". Либо в какой-то момент пружина дойдет до предела, Зеленский все-таки поймет, что над ним издеваются, и начнет оказывать сопротивление со всей хваткой опытной акулы бизнеса. Но и в этом оптимальном случае слишком многие позиции, завоеванные Украиной в последнее пятилетие, уже могут быть безвозвратно потеряны.

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, владимир путин, война в донбассе, телефонный разговор
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
SkyUp Airlines в центре внимания: что происходит с авиакомпанией
Транспорт SkyUp Airlines в центре внимания: что происходит с авиакомпанией
Транспорт
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 