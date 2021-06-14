Порошенко и "пленки Медведчука", мегаломания Зеленского, "Героям слава" на форме сборной

Форма сборной Украины по футболу стала оружием в гибридном противостоянии с Россией. Команда президента Владимира Зеленского испортила положительное впечатление от его разговора с президентом США Джозефом Байденом. Президент Украины продолжает генерировать решения, которые вызывают смех. Глава МИД Дмитрий Кулеба побывал в Берлине. После четвертой серии "пленок Медведчука", Петр Порошенко ответил на вопросы, которые они породили. Партия "Голос" вошел в период слома.

Футбол и политика

Большой спорт никогда не был вне политики, и проведение Евро-2020 этот факт лишь подтвердило. Форма украинской сборной по футболу, на которой изображен силуэт карты нашего государства в международно признанных границах, вызвала бурную реакцию в России.

Местные энтузиасты провели несколько информационных атак, но единственное, чего сумели добиться: надпись "Героям слава", которая была расположен на внутренней стороне футболки, Украинская ассоциация футбола согласилась прикрыть ... картой Украины. Фактически за счет России, Украина сумела напомнить десяткам миллионов европейцев, что Крым – это Украина.

Путин и коренные народы

Президент РФ Владимир Путин, как ни странно, на форму украинской футбольной сборной отреагировал сдержанно. Его больше возмутил законопроект "О коренных народах", внесенный на рассмотрение парламента Владимиром Зеленским.

Путин прогнозирует после его принятия бегство едва ли не миллиона россиян из Украины. Осталось дождаться обещанной Путиным статьи об истории Украины, чтобы понимать направления новых гибридных ударов Кремля.

Байден и Зеленский

Телефонный разговор Джозефа Байдена и Владимира Зеленского можно было бы занести в актив украинскому президенту благодаря приглашению посетить Вашингтон в июле. Однако #ЗеКоманда решила на официальном сайте ОП приписать слова Зеленского Байдену, что вызвало недоразумения с Белым домом.

Председатель Офиса президента Андрей Ермак, разговор которого летом 2019-го с Куртом Волкером и Рудольфом Джулиани обнародовала телекомпания CNN, уверен, что в отношениях с США Украина все делает правильно.

Зато госсекретарь Энтони Блинкен считает, что Украина перед встречей Байдена и Зеленского должна продемонстрировать успехи в судебной реформе, внедрении эффективного корпоративного управления и борьбе с коррупцией.

Успеет ли монобильшинство выполнить домашнее задание в течение полутора месяцев? Вопрос пока риторический.

Мегаломания Зеленского

Владимир Зеленский продолжает генерировать резонансные заявления, которым сложно найти логическое объяснение.

После президентского Университета будущего, о создании которого подписан указ и готовится законопроект, глава государства предложил высадить 1 млрд деревьев в течение трех лет и создать новый парк в каждой территориальной общине. Мегаломания Зеленского пока выглядит попытками прикрыть экономические и социальные проблемы, ведь диалог с МВФ продолжается, и основными источниками пополнения бюджета-2021 сейчас выглядит новое затягивание поясов и усиление налогового давления.

Читайте также

Зеленский, ООС и рейтинги

Зеленский побывал в зоне Операции объединенных сил, как отметили в ОПУ, в 700 м от позиций боевиков. Очевидно, что эти поездки укрепляют рейтинговые позиции Зеленского, который оторвался не только от преследователей в президентском рейтинге , но и от партии Слуга народа. Последнюю, как утверждают социологи, от Европейской солидарности отделяет разве что статистическая погрешность.

Интересно, как повлияет на рейтинг власти купание председателя исполкома Нацсовета реформ Михаила Саакашвили в Азовском море со следующими призывами превратить Мариуполь в аналог курорта Батуми на Черноморском побережье Грузии.

Диалог с Германией

Глава МИД Дмитрий Кулеба в Берлине не сумел найти общий язык с немецкими чиновниками из ключевых вопросов двусторонних отношений. Отказ ФРГ поставлять Украине летальное вооружение украинский министр назвал "политическим решением". Однако при любой тональности разговоров, Украина сейчас не в состоянии отказаться от диалога с Германией, которая, среди прочего, остается членом Нормандской четверки.

Пленки Медведчука и Порошенко

Журналист-расследователь Денис Бигус в четвертой серии "пленок Медведчука", опубликованной на YouTube-канале Bihus.info, обнародовал обвинения в адрес Петра Порошенко в умышленном затягивании обмена пленными. Интересно, что киборг "Рахман" (Андрей Гречанов) не подтвердил эти слова одного из лидеров ОПЗЖ, записи телефонных разговоров которого превратились для многих в истину в последней инстанции.

Порошенко ответил на обвинения в эфире Прямого, усилив аргументацию заявлениями о дипломатических провалах Зеленского, свидетелями которых стали все украинцы.

"Голосовой" провал

Сергей Притула объявил о выходе из партии Голос, на который почти два года работал его светлый образ. За это время известный шоумен не снискал ни депутатский мандат, ни должность мэра Киева, на которые претендовал. Но сумел снискать расположение среди уже бывших однопартийцев: 10 депутатов из парламентской фракции Голос обозначили готовность оставить ее ряды в случае, если не сумеют найти общий язык с Кирой Рудык.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.