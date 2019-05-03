Порошенко в оппозиции: как это задумано и что из этого выйдет

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные результаты президентских выборов. В связи с этим в Украине только и разговоров, что о новом президенте, его команде и потенциальной внутренней и внешней политике.

Но на фоне всего этого «белого шума» вокруг Владимира Зеленского все-таки просматривается повестка от проигравшего выборы Петра Алексеевича Порошенко, который, как и полагается экс-президентам, всё никак не даёт забыть о себе. Он активно ездит во Львовскую область – единственный регион Украины, где ему удалось одержать победу, даёт речи, подписывает «скандальные» законы и даже созванивается с новоизбранным, пока что не назначенным на должность президента, Владимиром Зеленским, предлагая встретиться и что-нибудь обсудить.

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В связи с такой высокой активностью пятого президента Украины у многих граждан и обозревателей возникает обоснованный вопрос: а что же Порошенко собирается делать после выборов? Как сложится его частная жизнь и продолжит ли он влиять на политическую, публичную жизнь Украины?

На эту тему уже было много написано и прочитано, но интерес вызывает отнюдь не предположения отдельно взятых политических экспертов, аналитиков и обозревателей, а прошедшее незамеченным интервью политтехнолога Дмитрия Касьянова, работавшего на Петра Алексеевича Порошенко, где он прямым текстом сказал, чем уже сегодня занимается экс-президент.

Интервьюер расспрашивал Дмитрия Касьянова не только о причинах поражения Порошенко, но и о том, будет ли экс-президент работать в следующем созыве парламента. И если да, то как и с кем, наводя фокус на возможность создания новой политической силы. Тут-то политтехнолог и дал основной «хлеб» для рассуждений, дважды повторив, что Порошенко между первым и вторым туром начал выстраивать новую силу - причем не политическую, а именно национал-патриотическую. При этом добавив, что Порошенко будет стараться выстроить в Украине систему влияния подобную существующей в Польше, где лидер правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский - рядовой депутат, не занимающий никаких других важных государственных должностей, - одновременно является, наверное, самым влиятельным человеком и политиком в РП. Проще говоря, Ярослав Качиньский – «серый кардинал» польской политики.

Таким образом, в нескольких абзацах интервью политтехнолог фактически раскрывает стратегию Петра Алексеевича Порошенко, - причем не потенциальную, рассчитанную на будущее, а актуальную, которая реализуется уже сейчас.

О какой «польской» системе управления идёт речь?

Модель управления, выстроенная Ярославом Качиньским, во многом совпадает со схемой или авторитарного, или даже абсолютно-монархического менеджмента. Качиньский отбирает в свою политическую силу верных людей способных «гнуть» партийную линию даже в ущерб личной репутации и в противоречие их собственным взглядам. Они запросто могут говорить о парадоксальных вещах вроде вынужденной недемократичности для спасения демократии, или о необходимости нарушения Конституции для сохранения принципа конституционности. Ничего не напоминает? Между первым и вторым туром блогеры, заядлые сторонники Порошенко, временами доходили до заявлений, что им не нужна демократия, при которой может победить Зеленский, «олицетворяющий всё зло». А после второго тура некоторые авторы и вовсе начали соотносить проигрыш Порошенко с распятием Сына Божьего.

При этом Качиньский в роли «серого кардинала» не имеет в своей партии людей, которые могут оказаться потенциальными конкурентами на поприще «закулисной политики». Весь костяк «Права и Справедливости» составлен из несамостоятельных политиков с подорванной репутацией, обменявших свою независимость на протекцию Ярослава Качиньского, который играет роль «пуленепробиваемого плаща» и прикрывает их от общественного мнения и летящих в них «камней и гнилых помидоров». Разве что, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий является потенциальным преемником статуса Качиньского, которому, так или иначе, скоро придется уйти на пенсию ввиду преклонного возраста и неудовлетворительного состояния здоровья. При этом Моравецкий также периодически становится «жертвой» публичного мнения и Качиньский активно его защищает. Еще одним примером является президент Польши Анджей Дуда, который сперва позиционировал себя, как молодой и абсолютно независимый кандидат, но после нескольких месяцев исполнения обязанностей главы государства откровенно перенял риторику Качиньского - вероятно, ввиду неких непубличных обстоятельств.

Касьянов в интервью говорит, что в новой политической силе Петра Порошенко они откажутся от таких людей, как Гладковский, в пользу Джемилева или Полторака. И это отнюдь не стремление избавиться от репутационных «киллеров», а урезание конкуренции и отказ от «серых кардинальчиков», которые за спиной лидера спосорбны «играть свою игру». Таким образом, мы наблюдаем полное копирование не польской управленческой, а именно «партийно-Качиньской» модели менеджмента политической силой.

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Порошенко будет стараться продолжать выстраивать в Украине, «партийно-Качиньскую» модель управления, опираясь не на бизнесменов, менеджеров а-ля Гладковский и Кононенко, а на идеологов и саму идеологию национал-патриотизма, которые, ввиду неприсущей интеллектуалам расчетливости и прагматичности, получат репутационный «билет в один конец» исключительно с политической силой, возглавляемой Порошенко.

Самые умные и прагматичные политики из «Солидарности» уже либо покинули поле влияния Петра Алексеевича, либо активно договариваются о мягком предательстве и «путях отхода». Это выгодно Порошенко, если он действительно подумывает о создании нового проекта, и совсем невыгодно Зеленскому, который может не справиться с большим количеством «интересантов», собравшихся вокруг него.

Почему Порошенко будет выстраивать именно «национал-патриотическую силу» и что это такое?

Национал-патриотизм – это идеология, говорящая о первенстве национального государства и её культуры перед чем-либо другим. Если чистый национализм радикален в своей природе, поскольку говорит об особости одного государства и одной нации и её превосходстве над остальными, то смешивая национализм с патриотизмом можно вывести дискурс на темы исполнения гражданских обязанностей, не теряя темы любви к народу и его уникальной культуре. Возникшая «смесь» является менее радикальной, а потому способна достучаться до большего количества избирателей.

Мотив «Украина для украинцев», которую использовал Порошенко в своих посланиях электорату, оказалась слишком «узкой» идеей, и астично из-за этого Петр Алексеевич проиграл президентскую гонку. Но одновременно он открыл незанятую электоральную (так называемую «Галицкую») нишу, которую сегодня надеется разрабатывать команда экс-президента для победы на парламентских выборах. Данную избирательную группу уже успели охарактеризовать как «электоральное гетто» - популярный среди политических аналитиков термин.

Мы отчетливо можем проследить за тем, как команда Порошенко старается перевести его образ и политику из прагматически-материального в аксиологическое (культурно-символическое) измерение посредством разговоров о народе, государственности, языке, религии и идеологиях. Культурно-символическая сфера будет более удобным поприщем для находящегося в оппозиции Порошенко, который после проигрыша потерял инструменты, позволявшие ему напрямую решать прагматически-материальные задачи.

Учитывая, что Порошенко будет стараться реализовать политику «защиты» Украины и украинцев из оппозиции, неизбежен вопрос: каким образом? В такой ситуации Петр Алексеевич сможет использовать традиционные инструменты, доступные оппозиционным политикам: протесты, митинги и забастовки. Быть может, даже с использованием агрессивных инструментов физического воздействия, для чего возможно формирование структуры в духе Национального Корпуса, но уже под контролем экс-президента.

А защищать Украину Порошенко будет от «врагов», которые у национал-патриотов всегда найдутся. И речь идёт не только об РФ, но и о российских агентах влияния, которыми могут быть названы в том числе оппоненты Петра Алексеевича.

Почему эта затея у Порошенко скорее всего не получится?

На сегодняшний день Ярослав Качиньский, в отличие от Петра Порошенко, влияет на политическую жизнь Польши не из оппозиции, а находясь во главе правящей партии. Стоит признать то, что формированием влияния на своих однопартийцев Качиньский занимался, находясь ещё в оппозиции, но лишь выборы 2015 года кардинально изменили его положение и дали возможность ощутить результаты проведенной работы.

Порошенко сегодня лишь начинает внедрять новую модель управления и формировать своё место в ней через наращивание своего влияния. «Плоды» кропотливого труда можно будет наблюдать лишь в том случае, если его новой или реформированной политической силе удастся нарастить рейтинги до осенних выборов в парламент и стать релевантным игроком. В противном случае «серокардиналить» Порошенко будет лишь в рядах своей партии.

Более того, в отличие от Польши, в Украине существует реальное «глубинное государство», в котором уже сошлись множество сфер и групп влияния, интересов и игроков. Порошенко, который попытается неформально влиять на работу парламента, президента и отдельных политиков, будет далеко не единственным желающим в этой игре «победить» или просто удержаться на плаву. Другие олигархи, которые давно вошли в роль «серых кардиналов», также преследуют свои собственные цели и делят игровое поле между собой, и вряд ли они дадут вломиться в их систему кому-то, чьи взгляды или противоречат их собственным, или способны создать препятствия для реализации их задач.

Качиньский, который сформировал польскую арену такой, какая она есть, является в итоге чуть ли не единственным сверхвлиятельным игроком на ней. В Украине, которую стало модно сравнивать с Польшей, все не так - ведь в РП, где ВВП больше практически в семь раз, нет олигархов, влияющих на политическую жизнь страны.

В Украине дело обстоит совсем иначе. Политический бомонд не ограничивается людьми, заседающими в институтах публичной власти, более того: их политика является лишь производной от того, что происходит «за кулисами» между множества серых кардиналов и кардинальчиков. Поэтому шансы Порошенко установить в этой среде единоличный контроль выглядят как минимум сомнительными.