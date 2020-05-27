Посадить Порошенко любой ценой - очень глупое желание

Нездоровое желание кого-то там во власти посадить экс-президента Украины Петра Порошенко любой ценой - это очень глупо. Потому что ищется повод посадить человека, а не есть преступление, которое требует наказания. В итоге есть два варианта.

Либо ты несколько раз садишься в лужу, выглядишь идиотом и в результате так никого и не посадишь, что скорее всего и произойдет. Особенно, учитывая интеллектуальную слабость людей, которые хотят кого-то посадить, и слабую компетентность власти в целом. И учитывая смешные поводы, по которым хотят посадить Порошенко. А тогда ты слаб и смешон, и это плохо для политика. Классическая ситуация - ГБР в музее Гончара (26 мая, сотрудники Госбюро расследований взломали входную дверь в музей Ивана Гончара в Киеве, где пятый президент Украины Петр Порошенко представлял выставку картин. - Ред.).

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Либо ты напрягаешь все, что можно напрячь, у тебя каким-то чудом это получается, и ты садишь Порошенко в тюрьму по какому-то смешному поводу, который и рядом не стоял с контрактом Тимошенко-Путина 2009 года, стоившим стране очень дорого. И тогда повторяешь путь Виктора Януковича с Юлией Тимошенко, попадаешь в изоляцию, пугаешь инвесторов и лишаешься поддержки Запада, а страна получает клеймо политических репрессий. Самое большое падение цены украинских еврооблигаций, без привязки к каким-то кризисным событиям, произошло именно в день посадки Тимошенко. Если это и даст плюс в рейтингах, то очень краткосрочный. Чем дальше, тем меньше сам плюс, потому что уже слишком много твоих друзей требуется посадить. А вот минус потом придет огромный. И тот и тот вариант очень плохой. И для рейтингов тоже. Вопрос. И зачем? Опять очередная попытка самоубийства. Зачем начинать делать то, что в любом случае закончится плохо, получится у тебя это сделать или не получится? Или это классическая ситуация, когда думать некогда и трясти надо? Оригинал

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