Посадить посла США. Во что играет Луценко?

Украинские генеральные прокуроры ещё не заходили так далеко, как Юрий Луценко. На этой неделе он сделал гениальную вещь: назвал Сергея Лещенко скунсом, вынудив того грубить в ответ, и таким образом скрыл под дымовой завесой скандала свою крайне рискованную политическую ставку. Ставку на то, чтобы посадить посла США.

Да-да, именно так: посадить посла США.

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Широкая публика этого не заметила. Но фактически именно об этом Луценко рассказал на брифинге у себя в кабинете 14 мая, если отбросить скандальные формулировки, задевавшие Лещенко.

Генеральный прокурор Украины сообщил, что граждане США вступили в сговор, чтобы повлиять на выборы американского президента в 2016 году. Казалось бы – причём тут Украина? Но Луценко считает, что этими людьми были сотрудники американского посольства в нашей стране, лично посол Мари Йованович и, как можно понять, их "крыша" в Госдепе того времени.

Якобы эти люди привлекли в свой сговор нардепа Лещенко, наше НАБУ и других лиц, которые опубликовали материалы из уголовного дела по "чёрной бухгалтерии" Партии Регионов. Якобы чтобы ударить по Полу Манафорту – на тот момент начальнику предвыборного штаба Дональда Трампа . Фамилия Манафорта среди прочих была в списке получателей теневых средств от регионалов.

При этом Лещенко и другие участники схемы якобы утаили, что в той же "бухгалтерии" была фамилия и одного из деятелей Демократической партии.

Из-за разразившегося скандала Трампу пришлось увольнять Манафорта. И после этого тот попал под суд. Судили его как раз за финансовые и политические отношения с украинскими заказчиками, скрытые от американских налоговиков и надзора Минюста.

Луценко хорошо понимает, что именно означают его слова для американской Фемиды.

Вспомните – в 2016 году считалось, что удар по Манафорту выгоден Украине. Мол, Трамп это пророссийский кандидат, а Клинтон – наша. И если Манафорт – а через него и Трамп – замарается в скандале с сомнительными деньгами, то это, мол, поможет на выборах Хиллари.

Ну а похвалиться украинской лептой в ожидавшееся поражение Трампа – было приятным для многих наших деятелей, в том числе и для Лещенко. Он активно сообщал о своих действиях по Манафорту, и сейчас распечатки публикаций Лещенко в фэйсбуке Луценко с удовольствием показывает журналистам.

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По закону в Америке преследуется любое вовлечение иностранной силы в политический процесс. Исключение сделано для лоббизма, о котором нужно специально отчитываться перед государством.

Иностранцам запрещено агитировать на выборах в США. И тем более иностранцам запрещено организовывать какие-либо кампании, а гражданам США – вступать в какие-либо сговоры с иностранцами, чтобы исказить результаты выборов или американскую политику в целом.

Например, спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший возможные связи людей Трампа с Россией, как раз это и выяснял: а был ли сговор между людьми Трампа и иностранцами – представителями Кремля, чтобы утопить Хиллари на выборах? А вот теперь Луценко добивается того, чтобы под таким же расследованием оказались и работавшие в Киеве американцы.

То есть, чтобы та же Йованович попала под следствие, как Манафорт и его коллеги по предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Ну а Лещенко, НАБУ и другие вовлечённые в историю украинцы – это просто гарнир для главного блюда.

Впрочем, у Луценко нет полномочий для расследования такого дела. Генеральный прокурор Украины не может заниматься проверкой предвыборных кампаний в других государствах, даже если наши граждане, как считает Луценко, занялись там агитацией. Отсюда и призыв Луценко к американцам – начать совместное расследование.

Ведь только если в самих США излагаемая Луценко история о выборах-2016 перерастёт в уголовное дело, появится шанс, что такие люди, как Йованович, больше не появятся в нашей стране.

И вот уже за это, по-видимому, отвечает Руди Джулиани – личный юрист Трампа, который стал для Луценко партнёром по игре против посла США и других назначенцев Демократической партии, отметившихся в Украине.

Посол Йованович следовала определённой дипломатической традиции: быть наставником и защитником украинцев, в том числе и от нашего собственного государства, если оно ведёт себя нецивилизованно. Так же представляли Америку в Украине и Джеффри Пайетт и другие дипломаты, которые очень сильно раздражали своей активностью наших топ-политиков.

За это Йованович и хотят отомстить.

Вспомните – она же в начале 2000-х годов стала застрельщицей "кольчужного скандала". Громкой истории с якобы продажей из Украины в Ирак систем ПВО в нарушение международных санкций. Если посмотреть на тех, кто сейчас облегчил коммуникацию между Луценко и Джулиани, то можно увидеть желание отомстить Йованович ещё и за ту давнюю историю от "московской партии" в украинской политике.

Чем это всё закончится?

Чисто правовые последствия для американцев, работавших в Украине, предсказывать пока рано. Пока нет надёжных сигналов, которые могли бы подтвердить, что вся эта история в Америке может выйти за пределы громких заявлений Джулиани и других людей из окружения Трампа.

Но о чём уже можно судить, так это о том, что та самая американская дипломатическая традиция в Украине может прерваться. Луценко и его соратники говорят, что ожидают нового посла вместо Йованович. И нового не просто как другую личность от другой партии, но и нового – по поведению.

То есть поспокойнее и посговорчивее, чем были Йованович, Пайетт и другие. Вот чтобы новый посол был как, например, Джулиани – дружище для всех, кто имеет власть и влияние. А как при этом к власти будет относиться общество – пусть будет проблемой для самого общества, а не для посла США.

Специально для LIGA.net