Пошли за Гриценко, а пришли за собой

Власть часто переоценивают. Думают, что в высоких кабинетах сидят какие-то особенные люди, которые знают больше или просчитывают на несколько шагов дальше.

Но в большинстве случаев оказывается, что они просто реже сомневаются в себе, чем обычные граждане. Ну или стараются, чтобы так казалось. Придумают что-нибудь – и сразу давай реализовывать.

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Конечно, и у них случаются ошибки и неудачи. Но в целом попыток что-то сделать – больше, а оттого больше и вероятность успеха. Ну то есть как - успеха? Более вероятно, что они таки урвут свой кусок и залезут в высокий кабинет.

А в кабинетах этих – другие правила. Там крайне редко попадаются люди, в окружении которых есть хоть кто-то, кто способен сказать "нет". Ну, бывает такое чудо. Некоторые возражают. Но это путь не к дискуссии, а к увольнению.

За долгие годы борьбы за власть в окружении топов остаются только те, кто всегда соглашается и готов поддерживать любую инициативу. Обычно они это оправдывают словами типа "когда решение принято, я должен на него работать, даже если мне лично это решение не нравится".

Поэтому, в конечном счёте, хозяева высоких кабинетов всегда могут реализовать любую глупость. Во-первых, если они сами её придумали, то она кажется им вовсе не глупостью, а эталонно крутой идеей. Которую ещё и готов поддержать каждый прихлебатель.

А во-вторых, если идею подбросил кто-то из соратников, то многолетнее соглашательство и сама спайка в борьбе за власть не позволяют смотреть на предложение критично, одёргивать, замечать возможные негативные последствия. Даже когда ну сразу видно: не надо в это влезать.

Именно так они пошли за Анатолием Гриценко. Решили повесить на него обвинение в подрыве обороноспособности. Мол, военную технику распродавал, пока был министром обороны. А теперь без этой техники ой как сложно на фронте...

На первый взгляд, такой наезд на Гриценко может выглядеть эффектно с точки зрения контрпиара. Он ведь старается показать альтернативу Петру Порошенко, в первую очередь, в области военного командования. Мол, мог бы даже лучше. Поэтому и ответочка ему пришла на уровне военных образов – якобы преданная армия, якобы должностное преступление, якобы пропавшая военная техника.

Но если присмотреться внимательнее, то удар получился вовсе не по Гриценко.

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Генпрокурору Юрию Луценко на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады, которая вроде как и должна разобраться с распродажей военной техники с 2005 года, а на деле служит просто площадкой для чёрного пиара, – даже пришлось краснеть и специально пояснять: министр обороны сам ничего не решает.

Мол, такая у нас система. Министр обороны работал по постановлению Кабмина, все его решения по военной технике утверждались этим же коллегиальным органом. Ну а сама техника в итоге попадала либо в государственный Оборонпром, либо в государственный же Спецэкспорт, и уже там реализовывалась.

То есть ключевые вопросы - зачем это всё было продано и по какой цене? – стоит адресовать не министру обороны, а коллегиальному органу – Кабинету министров. Ещё раз: это же правительство проводило все решения. А в нём вместе с Гриценко, министром обороны, успел потрудиться и нынешний главный обвинитель – Юрий Луценко, тогдашний министр внутренних дел. Получается, что и он тоже соучастник подрыва обороноспособности, если уж обвинять в этом Гриценко.

А ведь был ещё в 2005 году секретарь Совбеза по фамилии Порошенко... Который мог бы заблокировать незаконный расход военной техники, если бы это его тогда интересовало. Да и нынешний секретарь СНБО Александр Турчинов в далёком 2005 году возглавлял СБУ, то есть должен был заботиться в том числе и об обороноспособности и выяснять, кто и при каких обстоятельствах что-то списывает в армии.

Впрочем, и это ещё не всё. Виктор Ющенко. Теперь он, конечно, политический пенсионер. Ничем особенно не занимается. Разве что иногда посещает предвыборные мероприятия, как, например, съезд по выдвижению Порошенко на второй срок.

Но в те годы именно Ющенко должен был заботиться об украинской армии, как сегодня это делает Порошенко. Тоже был, так сказать, верховным главнокомандующим. Почему его не волновала распродажа военной техники, если, как говорят сейчас обвинители Гриценко, она достигла каких-то преступных масштабов?

И почему вообще именно при Ющенко смог начать политическую карьеру в Украине будущий министр обороны Януковича – Павел Лебедев? Это ведь именно он добил обороноспособность нашего государства. Сейчас, кстати, Лебедев скрывается в России, и это показывает, на кого в реальности он работал.

А то получается странно – бывшего министра обороны засыпают претензиями, а бывшего верховного главнокомандующего полностью игнорируют, как будто его и не было вовсе. Может, это с него стоило бы начать разбирательство?

Вся эта история с наездом на Гриценко – классический пример глупости, которую вовремя не остановили на этапе обсуждения.

Атаковать Гриценко вот так – могли придумать и в президентском кабинете, и где-то отдельно технологи Порошенко. Да и в самой нынешней прокуратуре вполне могла созреть такая идея. Как и в умах у некоторых особо подлых, но пробивных депутатов из правящей коалиции, которые сейчас её отрабатывают на заседаниях соответствующей следственной комиссии парламента. Даже не важно, как именно у них это "родилось".

Важно, что теперь им всем придётся допрашивать друг друга и заодно своего бывшего патрона – Ющенко. Придумали ведь обвинение – вот и расследуйте.

Специально для LIGA.net