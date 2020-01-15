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15.01.2020, 23:56

Послание Путина: узурпации власти и подготовка к большой войне

Послание Путина: узурпации власти и подготовка к большой войне
Юрист, директор Института национальной политики

Послание Путина – предвестник начала больших бед, как в самой России, так и за ее пределами

В России на конституционном уровне фактически отменяется международное право. Создается Госсовет - как один из вариантов решения проблемы обеспечения легализации длящейся во времени узурпации власти Владимиром Путиным и его ОПГ, в том числе, в связи с планируемой аннексией Республики Беларусь.     

Россия окончательно уничтожается как федерация, и в ней устанавливается форма правления северокорейского типа - абсолютный авторитаризм с жестоким репрессивным режимом, номенклатурной бандократией и максимальной закрытостью от внешнего мира. 

Значительно сокращаются и без того, скудные полномочия региональных и местных органов власти. Местное самоуправление, как независимый институт местной власти, де-факто прекращает свое существование. Завершается стадия окончательного уничтожения независимости судебной системы. Произойдет поражение в правах отдельных категорий граждан и нарушение принципа их равенства.  Существенно укрепится президентская вертикаль. 

Лишь символическое расширение полномочий парламента  допускается для обеспечения легализации, предложенных Путиным изменений в конституцию.  

Путин озвучил все эти предложения именно сейчас для того, чтобы с помощью своих технологий информационно-психологического воздействия, подготовить граждан России к референдуму об изменениях в конституцию, успеть «обкатать» предложенные изменения и уже за несколько лет до 2024 года обеспечить максимальную узурпацию власти. 

Для себя лично, Путин обеспечивает:

- управляемый транзит как своей персональной, так и коллективной власти от квазиизбирательной модели к пожизненному самоназначению, и очищает свой персоналистический режим от неудобных для него элементов, укрепляет свою личную стабильность;     

- уход от международно-правовой ответственности за многочисленные международные, военные и террористические преступления в других странах.  

Собственно говоря, ради этих двух целей Путин затеял конституционные изменения. 

Решается и общая задача для российских казнократов, коррупционеров и военных преступников. Россия перестанет исполнять решения международных судов, дабы перестать платить ежегодные миллионные долларовые штрафы, и прочих надгосударственных органов, которые, по мнению российских чиновников, будут не соответствовать конституции. 

Прежде всего, я бы хотел перечислить последствия отказа от верховенства международного права на конституционном уровне. 

При формальном нахождении России под действием европейской конвенции  о защите прав человека, Россия будет игнорировать исполнение решений ЕСПЧ.  Для граждан России ЕСПЧ будет играть лишь роль суда-статиста, фиксирующего и квалифицирующего факты нарушений прав человека. 

Закрепление отказа от приоритета международного права над российским законодательством на конституционном уровне необходимо Путину для обеспечения минимизации влияния со стороны международных судебных и надгосударственных органов на длящуюся и усиливающуюся узурпацию его персональной власти. 

Кроме того, Путин облегчает для себя свою стратегическую задачу по завершению создания биполярного мира, в котором с одной стороны ведущую геополитическую роль будут играть США с цивилизованным международным сообществом, с другой, - Путин с диктаторами-изгоями третьих газово-банановых квазиреспублик. 

В путинском биполярном мире международное право будет продолжать подменяться путинским военным насилием и оккупантским произволом.

С учетом наращивания потенциала российских вооруженных сил, активизации российской агентуры в Европе, в ближайшее время существенно возрастет уровень потенциальной военной угрозы со стороны России для таких стран как Беларусь, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Эти страны уже являются потенциальными объектами российской военной, информационной и политической агрессии. Руководству этих стран уже сейчас необходимо думать о защите своих территорий от преступного вероломного российского военного вторжения.   

Руководству Украины следовало побеспокоиться о сохранении территориальной целостности своей страны и о недопущении захвата со стороны России новых территорий. 

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Теги: владимир путин, российская агрессия, Конституция России
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