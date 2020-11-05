"Правовладдям" по Конституции, или Новые инструменты от Криворожской школы права

27 жовтня, Конституційний суд за зверненням 47 депутатів від партій ОПЗЖ та "За майбутнє" прийняв рішення відкотити антикорупційну реформу в Україні. 30 жовтня, у відповідь на такі дії Суду, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про розпуск Суду та визнання його рішення нікчемним. А вже 4 листопада КС знову здивував українське суспільство. Один із 15 судей Великої палати, оприлюднив проект рішення Суду по питаннях земельної реформи.

Якщо підсумувати всі ці дії, ось які нові інструменти для судових юристів запропонувала Криворізька школа права:

1. Скарга на судове рішення до президента України та Верховної Ради України.

Така дія процесуальними кодексами не врегульована. Але якщо дуже хочеться, і є якась частина суспільства, яка незадоволена судовим рішенням, то можна.

Я б назвав це "Верховна касаційна скарга з мотивів суспільного невдоволення".

2. Тепер судові рішення – це правочини. Які можуть бути нікчемними в силу закону.

Тобто, можна застосовувати інститути нікчемності та недійсності до судових рішень. Дуже зручно, відкриває багато перспектив.

А ще є неукладеність. Варто подумати над варіантами односторонньої відмови від судового рішення чи розірвання судового рішення.

3. Судді можуть публікувати проєкти своїх рішень. А якщо проєкти, то це вищий рівень.

В принципі, недалеко до онлайн трансляцій з нарадчих кімнат. Але клопотання про публікацію проекту судового рішення точно можна брати на озброєння.

При застосуванні вказаних прийомів, слід обов'язково використовувати словосполучення "верховенство права" або, за Головатим (для прихильників "розбіжних" думок), слово "правовладдя".

Рекомендується приправити тексти також гострими цитатами рішень Європейського суду з прав людини.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.