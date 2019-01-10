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10.01.2019, 13:02

Праздник безосновательных надежд. Что ждут от кандидатов

Праздник безосновательных надежд. Что ждут от кандидатов
журналист

Избиратели надеются на президента, который исправит все. Но президент отвечает далеко не за все. И часто отвечает не так, как хотелось бы

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И вот что прям обидно.

Судя по тому, что пишут в ожиданиях от президента разной степени вмеяемости люди (и я сейчас отнюдь не только о треше, который сыплется Зеленскому - интересно, кстати, он сам не охренел от степени каши в головах у соотечтественников?), никто, вот вообще НИКТО не требует от Президента (не важно, какого) то, что он РЕАЛЬНО может сделать.

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Ну то есть все пишут про пенсии-медицину, на которые влияние гаранта примерно равно нулю. На пенсии вообще только демография влияет, тут можно разве что законодательно обязать каждую семью иметь не менее 5 детей, и то, кажется, уже не поможет.

И хоть бы кто-то вспомнил про ГПУ- СБУ - армию.

Причем если в последней в общем и целом стало сильно лучше, и дай Бог, чтобы хотя бы такая же динамика по реформированию сохранилась, то история с прокуратурой и спецслужбами провалена полностью.

Но нет, все ж вспоминают полицию, которой заправляет Аваков, и я даже не знаю, что его там может потеснить (причем почему никого не пугает влияние этого чувака, создавшего по сути только себе подотчетную армию всяких "народных формирований" - я не понимаю. Меня - пугает).

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Выводы:

— у нас реально от силы 5% населения в принципе понимаети зоны ответственности и влияния разных институций, а соответственно только и могут требовать решений/ответственности за эти решения. А когда чего-то требует только 5% населения — результат предсказуем - все забьют;

— кто бы не занял кресло на Банковой - если этот человек не введет тоталитаризм (но в Украине, надеюсь, сделать это не удастся) — НИКАКИЕ ожидания населения реализованы не будут. Просто потому что эти самые ожидания не соответствуют полномочиям. Вы ж не ходите в ресторан лечить зубы? Это примерно то же.

— параллельно с этим важнейшие проблемы с правоохранительной системой и системой безопаности страны решены не будут. Потому что всем пофиг, никто этого не требует, а раз нет масштабного общественного запроса - просто поменяют людей на своих и будут пилить и трусить по старому. Никому ж не интересно.

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— на важнейшие (имхо - куда более важные, чем президентские) парламентские выборы все опять пойдут с закрытыми глазами и поставят птичку наугад. Потому что никто не понимает (и не хочет понимать) чем занимается в Украине Парламент, на что влияет, что от него зависит.

Отакое.

А, кстати, на реформу образования тоже нет запроса. Вообще. А значит ничего в вышеуказанных пунктах не изменится. Потому что все это - образование и умение думать...

(Источник - Facebook)

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Теги: пенсионная реформа, военная реформа, выборы президента
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