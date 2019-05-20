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20.05.2019, 12:30

Предчувствие больших перемен, непонимание больших перемен

Предчувствие больших перемен, непонимание больших перемен
Ведущий программы "Война и мир", ветеран АТО

Поневоле - злость на бывших, которые довели страну до такого выбора, и на новых, потому что тебе почти 45, и снова неясно, где ты будешь через 5 лет

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Сложнее всего писать о том, что с тобой происходит прямо сейчас. Описывать чувства, ощущения, пробовать схватить и перенести пусть на виртуальную, но бумагу, свое состояние, предчувствия, эмоции - сложную гамму жизни, которую мы играем ежесекундно, и только захлопнувшаяся над нами крышка прекратит этот поток событий и звуков.

А прямо сейчас - странная смесь грусти и предчувствия больших перемен.

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Еще было вчера понятное движение вперед, планируемые постановки Суспильного театра, фильмы. Ты понимал, что можешь получить грант Украинского культурного фонда и он будет профинансирован, ты понимал, что ты подаешся в Держкино с фильмом, ты понимал, что можешь планировать на следующий год конференцию в Европе и тебе не нужно думать о визах, ты понимал, что у тебя есть выбор среди лоукостов, а не между одним и одним национальным перевозчиком, ты понимал, что у тебя счет в Привате и с ним все будет хорошо, ты понимал, что бизнес развивается, ты понимал, что скоро сборы резервистов и будет новая форма и новые берцы, а не та тряпка, в которой ты воевал в 2014 году.

А сейчас ты не понимаешь ничего. При словах "амнистия" или "просто-перестанем-стрелять" ты поневоле думаешь или про эмиграцию, или про Майдан.

Ты не понимаешь, какие у него ценности, и что связывает тебя с этим милым, улыбчивым человеком с мурчащим голосом и пустыми глазами, с цепкими мальчиками в черных рубашках родом из 90-тых за его спиной.

Ты не понимаешь ни этого тона, ни хамства новой-старой команды.

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И у тебя есть только два выхода, и ты уже ненавидишь людей, которые снова тебя ставят в растяжку - да или нет. Первый выход - это приспособится, в очередной раз воспользоваться умением, присущим всем постсоветским людям - просто приспособится, жить в своей внутренней эмиграции.

Или же - нет. И ты снова испытываешь это чувство неизбежных перемен, такое же, как ты испытывал в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года, когда ехал по пустому Киеву на Майдан, и такое же, которое испытывал, когда ехал по пустой ночной дороге в Мариуполь, и тебе говорили, что вот только что русские танки вышли на дорогу.

У тебя поневоле - злость и на бывших, которые довели за 5 лет страну до голосования за вот такой выбор, и на новых - потому что хочешь ты или не хочешь, ты думаешь про то, что тебе уже почти 45, и о том, где ты будешь через 5 лет.

И ты думаешь про дочку, которой 9, и думаешь, в стране каких ценностей она будет расти.

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И ты видишь там, впереди, вместо ценностей - пустоту.

Но ты точно знаешь. Знаешь, что сколько бы это ни продлилось - теперь придется поневоле реагировать на первую реакцию об Украине: "А! Это та самая страна, где комик - президент!"

(Источник - блог автора)

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Теги: общественные настроения, Владимир Зеленский, инаугурация, общество
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