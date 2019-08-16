Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.08.2019, 15:00

Предвыборный роман: Нетаньяху между Путиным и Зеленским

Предвыборный роман: Нетаньяху между Путиным и Зеленским
журналист

Почему Биби Нетаньяху внезапно полюбил выходцев из Украины и СНГ, и почему эта любовь - ненадолго

На днях стало известно, что первым зарубежным гостем новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского станет израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который планирует посетить Украину 19-20 августа. До этого израильский премьер не посещал столицу Украины предыдущие двадцать лет. Позднее у Нетаньяху запланирована и встреча с российским лидером Владимиром Путиным

Израильская пресса уже поспешила упрекнуть главу своего правительства: мол, государственные визиты за месяц до выборов - плохой тон для цивилизованных стран. В сентябре в Израиле состоятся внеочередные выборы в парламент - Кнессет. Но Нетаньяху это не смущает. Израильский политикум внезапно захлестнула невиданная любовь к русским избирателям. И не особо важно, из какой именно страны бывшего СССР прибыли репатрианты - Украины, России, Казахстана или других. Для местных политических сил "русский" голос не имеет национальной принадлежности - главное его заполучить. И для этого, как показывает ныняшняя избирательная гонка, все приемы хороши.

То, что о сотнях тысяч израильских "русских" местные политики вспоминают лишь накануне выборов - уже давняя притча во языцах. Но в нынешней кампании это проявилось в невиданных ранее масштабах. Русскоязычные эмигранты уже успели высмеять трюк избирательного штаба Яира Лапида, в прошлом шоумена и журналиста (партия левого лагеря "Кахоль Лаван"), который в серии видеороликов пытается на ломанном русском и с ужасающим акцентом сообщить, что хотя сгущенку в детстве он не ел, но голосовать все равно стоит именно за него. 

Правящий правый "Ликуд" во главе с Нетаньяху не отстает - на центральном офисе партии в Тель-Авиве появился огромный борд, на котором Биби пожимает руку Владимиру Путину. Видимо, решили сделать особенно приятно именно русскоязычным эмигрантам. Настолько, что хотя рост Нетаньяху - 184 см, а Путина - 170 см, сверху вниз на собеседника смотрит именно Путин. Ради "русских" голосов и не такое можно стерпеть. 

В борьбе за эти голоса израильский политикум совершенно не хочет вникать, что основную массу репатриантов в Израиль из СНГ в процентном отношении составляют именно выходцы из Украины, для которых дружба Биби с российским лидером - весьма сомнительный аргумент. Да и выходцев из РФ, как бы ни пытались представить это израильские политтехнологи, не подкупить одними лишь намеками на дружбу с Путиным. Тем более, у эмигрантов последних лет, как у никакой другой части общества, тоска по "сильной руке" развита менее всего. 

Читайте также
Премьер Израиля впервые за 20 лет посетит Киев: что будет делать 11.08.2019Третий день боя. Нетаньяху приказал дальше бомбить Газу 05.05.2019Премьер Израиля хочет назвать поселение на Голанах в честь Трампа 24.04.2019

У большинства же русскоязычных эмигрантов, выходцев из Украины и СНГ, такой подход вызывает скорее отторжение. Уже звучат призывы не унижать интеллектуальный уровень огромной массы приезжих дешевыми политическими трюками. "Русские" израильтяне хотят слышать ответы на вопросы, волнующие всех граждан - доровизна жизни, безопасность, коррупция. Примитивное заигрывание им явно ни к чему. Но пока ответов на эти вопросы нет, приходится как-то мириться со всплеском внезапной любви политиков именно к ним.

Тем более, что эта любовь продлится недолго - максимум до даты голосования.

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль, владимир путин, выборы в Израиле
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Как определить подлинность лекарств не отходя от кассы: 7 отличий упаковки
FMCG Как определить подлинность лекарств не отходя от кассы: 7 отличий упаковки
FMCG
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 