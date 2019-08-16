Предвыборный роман: Нетаньяху между Путиным и Зеленским

На днях стало известно, что первым зарубежным гостем новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского станет израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который планирует посетить Украину 19-20 августа. До этого израильский премьер не посещал столицу Украины предыдущие двадцать лет. Позднее у Нетаньяху запланирована и встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

Израильская пресса уже поспешила упрекнуть главу своего правительства: мол, государственные визиты за месяц до выборов - плохой тон для цивилизованных стран. В сентябре в Израиле состоятся внеочередные выборы в парламент - Кнессет. Но Нетаньяху это не смущает. Израильский политикум внезапно захлестнула невиданная любовь к русским избирателям. И не особо важно, из какой именно страны бывшего СССР прибыли репатрианты - Украины, России, Казахстана или других. Для местных политических сил "русский" голос не имеет национальной принадлежности - главное его заполучить. И для этого, как показывает ныняшняя избирательная гонка, все приемы хороши.

То, что о сотнях тысяч израильских "русских" местные политики вспоминают лишь накануне выборов - уже давняя притча во языцах. Но в нынешней кампании это проявилось в невиданных ранее масштабах. Русскоязычные эмигранты уже успели высмеять трюк избирательного штаба Яира Лапида, в прошлом шоумена и журналиста (партия левого лагеря "Кахоль Лаван"), который в серии видеороликов пытается на ломанном русском и с ужасающим акцентом сообщить, что хотя сгущенку в детстве он не ел, но голосовать все равно стоит именно за него.

Правящий правый "Ликуд" во главе с Нетаньяху не отстает - на центральном офисе партии в Тель-Авиве появился огромный борд, на котором Биби пожимает руку Владимиру Путину. Видимо, решили сделать особенно приятно именно русскоязычным эмигрантам. Настолько, что хотя рост Нетаньяху - 184 см, а Путина - 170 см, сверху вниз на собеседника смотрит именно Путин. Ради "русских" голосов и не такое можно стерпеть.

В борьбе за эти голоса израильский политикум совершенно не хочет вникать, что основную массу репатриантов в Израиль из СНГ в процентном отношении составляют именно выходцы из Украины, для которых дружба Биби с российским лидером - весьма сомнительный аргумент. Да и выходцев из РФ, как бы ни пытались представить это израильские политтехнологи, не подкупить одними лишь намеками на дружбу с Путиным. Тем более, у эмигрантов последних лет, как у никакой другой части общества, тоска по "сильной руке" развита менее всего.

У большинства же русскоязычных эмигрантов, выходцев из Украины и СНГ, такой подход вызывает скорее отторжение. Уже звучат призывы не унижать интеллектуальный уровень огромной массы приезжих дешевыми политическими трюками. "Русские" израильтяне хотят слышать ответы на вопросы, волнующие всех граждан - доровизна жизни, безопасность, коррупция. Примитивное заигрывание им явно ни к чему. Но пока ответов на эти вопросы нет, приходится как-то мириться со всплеском внезапной любви политиков именно к ним.

Тем более, что эта любовь продлится недолго - максимум до даты голосования.