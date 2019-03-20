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20.03.2019, 12:55

Преображение раввина Вольфа, или Лихие приключения свиной головы

Преображение раввина Вольфа, или Лихие приключения свиной головы
председатель попечительского совета Объединения иудейских религиозных организаций Украины

Маленькое расследование о том, чьи именно антисемитские происки вынудили раввина Севастополя перейти в путинизм

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Севастополький раввин и колаборант Биньямин Вольф прославился в свое время заявлением о том, что мировое еврейство признало Крым российским. Заявление было сделано на том основании, что девочки на стойке регистрации еврейского форума, регистрируя раввина, под его же диктовку написали на бейджике: "Раввин Вольф, Севастополь, Россия".

Вчера, рассказывая Путину, как плохо жили евреи в Крыму до прихода "русского мира" и как все изменилось сегодня благодаря Путину-батюшке, он вспомнил про свиную голову, которую злобные укры подбросили на место строящейся синагоги в 2013 году.

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Я обратился к гуглу и был просто шокирован, почитав материалы пресс-конференции раввина Вольфа от 29 октября 2013 года.

"Злобными украми" оказались представители политической партии "Русь единая", русской общины "Соболь", казачьей черноморской сотни и Союза русского народа.

Вот что сообщал тогда информационный ресурс "Религия в Украине":

"Совет севастопольской еврейской религиозной общины выступил с официальным заявлением, в котором осудил акции русских общин города против строительства синагоги, а также отверг обвинения в сектанстве, которые звучат в адрес местных иудеев со стороны ряда крымских пророссийских политических партий, общественных организаций и СМИ"

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Главный раввин Севастополя Биньямин Вольф сказал тогда в частности: "Это фашисты, точно такие же, которые раньше резали евреев. Они не нужны Севастополю, который воевал против фашистов."

Занавес.

(Источник - блог автора)

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Теги: антисемитизм, севастополь, синагога
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