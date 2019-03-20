Преображение раввина Вольфа, или Лихие приключения свиной головы

Севастополький раввин и колаборант Биньямин Вольф прославился в свое время заявлением о том, что мировое еврейство признало Крым российским. Заявление было сделано на том основании, что девочки на стойке регистрации еврейского форума, регистрируя раввина, под его же диктовку написали на бейджике: "Раввин Вольф, Севастополь, Россия".
Я обратился к гуглу и был просто шокирован, почитав материалы пресс-конференции раввина Вольфа от 29 октября 2013 года.
"Злобными украми" оказались представители политической партии "Русь единая", русской общины "Соболь", казачьей черноморской сотни и Союза русского народа.
Вот что сообщал тогда информационный ресурс "Религия в Украине":
"Совет севастопольской еврейской религиозной общины выступил с официальным заявлением, в котором осудил акции русских общин города против строительства синагоги, а также отверг обвинения в сектанстве, которые звучат в адрес местных иудеев со стороны ряда крымских пророссийских политических партий, общественных организаций и СМИ"
Главный раввин Севастополя Биньямин Вольф сказал тогда в частности: "Это фашисты, точно такие же, которые раньше резали евреев. Они не нужны Севастополю, который воевал против фашистов."
Занавес.
(Источник - блог автора)