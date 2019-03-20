Преображение раввина Вольфа, или Лихие приключения свиной головы

Севастополький раввин и колаборант Биньямин Вольф прославился в свое время заявлением о том, что мировое еврейство признало Крым российским. Заявление было сделано на том основании, что девочки на стойке регистрации еврейского форума, регистрируя раввина, под его же диктовку написали на бейджике: "Раввин Вольф, Севастополь, Россия".

Вчера, рассказывая Путину, как плохо жили евреи в Крыму до прихода "русского мира" и как все изменилось сегодня благодаря Путину-батюшке, он вспомнил про свиную голову, которую злобные укры подбросили на место строящейся синагоги в 2013 году.