Президент с открытым кодом: Зеленский и новые технологии

Мы - те самые 73%, которые в целом верят Владимиру Зеленскому. «ЗЕ» — наш инвестиционный проект. Пускай наша вера отчасти иррациональна, но она есть. И как инвесторы мы не хотим, чтобы мажоритарными акционерами «ЗЕ» были олигархи и скомпрометированные группы влияния. Как инвесторы мы не будем терпимо относиться к попыткам рейдерского захвата полномочий и повестки президента.

Наша прежняя статистика успешности проектов категории «президент», откровенно говоря, мрачная. Если сказать, что каждый следующий был хуже предыдущего, то не промахнешься. Поэтому ставка на Владимира Зеленского — это ставка на «ЗЕро» в хорошем смысле. На кон брошено если и не все, то очень многое. Осталось учесть на будущее как ошибки выбора, так и промахи в вопросах контроля за властью.

Оценив все риски неопределенности, связанные с нашим кандидатом, мы все же взяли на себя ответственность за этот выбор. А теперь Владимир Зеленский стоит перед множеством собственных выборов. Необходимо выстроить систему приоритетов, команду, стратегии и тактики - причем в наших интересах. А для этого необходимо, в том числе, внедрить механизмы прямого народовластия, основанные на современных технологиях.

У нового президента статистика успешности лучше нашей: у нас - отрицательная, у него - нулевая. Реализованных проектов, вроде возвращения "на рельсы" хотя бы города или градообразующего предприятия за его плечами нет. Единственный шанс приобрести политический и хозяйственный опыт для него — полная открытость к чужому, пусть даже неудобному мнению. Учиться на ходу - это нормально, это не «переобуваться на ходу». Это повышают вероятность того, что будут приняты не только неординарные, но и эффективные решения.

Открытость политики — серьезная ценность, особенно там, где все остальное давно девальвировано. За приверженность к кулуарным практикам президенту необходимо удалять игроков из своей команды безжалостно. А чтобы открытость не была пустым лозунгом или, того хуже, прикрытием полу-правды, необходимо привлекать мощные информационно-технические инструменты, принуждающие власть к полной прозрачности, подотчетности и ответственности. Инструменты, которые невозможно «взломать».

В IT-индустрии прием, позволяющий сделать программный код максимально защищенным от взлома, это именно его открытость. Открытый код выкладывается в репозиторий, где любой может его прочитать и найти уязвимости и недостатки. И если сообщество видит, что изъянов нет, то проект залуживает доверия. На открытости кода основано, например, доверие к криптовалютам. Эта же идеология получения доверия, поддержки и одновременно внутренней надежности должна быть принята командой нового президента. Но именно принята, а не имитирована.

Пока что имидж президента больше напоминает "медиа-пузырь", который сложно конвертировать в реальный политический вес. Любые проявления зависимости от олигархов могут его ослабить, и только зависимость от избирателей, от нас с вами — усилить. И президент это понимает. Но если Трамп мобилизует аудиторию через Twitter, то для Владимира Зеленского этого недостаточно, ему нужно нечто более мощное и новое. И это не Instagram. Да и нам, избирателям, нужен не медиа-популист, а медиа-стратег, медиа-лидер. Это серьезный вызов и для Владимира Александровича, и для его команды, обещавших представить набор инновационных решений по управлению страной.

Президент начал с IT-форумов, что символично, но говорить стоит не только об IT. Речь может идти о технологиях, гарантирующих прозрачность и подотчетность всех кабинетов власти. Включая электронные приемные, системы публичного мониторинга продвижения проектов, реформ и выполнения обещаний. Сюда входят ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI) и «живая» статистика (по примеру работ Ханса Рослинга). Непрерывное детальное информирование общественности о повестке дня и ежедневной работе власти. Не выборочно через соцсети, и не на портале, дизайн которого устарел 10 лет назад. А, например, сплошным потоком в современном инетернет-приложении, включающим в себя живую трибуну, документы, медиаматериалы, web-камеры, визуализацию статистики, аналитику, критику, социологию и обратную связь.

Такая информационная система должна обеспечиватть анализ соответствия высказываний и действий высших чиновников государства настроениям избирателей. С помощью подключения искусственного интеллекта мониторить рейтинг социальной поддержки в режиме реального времени. Выполнять исследование широкого спектра информационных источников. От сканирования высказываний в соцсетях, до прямого голосования избирателей по вопросам поддержки тех или иных начинаний - голосования организованного и защищенного с помощью блокчейн-технологий. И такое "цифровое пространство" общения с властью, как виртуальный аналог открытого офиса, должно быть внедрено максимально быстро.

С технической точки зрения система блокчейн-социологии может быть создана относительно быстро, создав при этом фундамент для разработки в дальнейшем более мощных форм народовластия. Пока она может оценивать рейтинг социальной поддержки путем прямого учета наших голосов. А также с помощью выявления авторитетных экспертов с высоким уровнем доверия у ключевых групп избиретелей. И если такие «оракулы» (скажем, Леонид Кравчук или Владимир Горбулин) высказываются негативно в отношении ситуации, такая система должна придавать их мнению особый вес, и тогда в информационной системе власти должны вспыхивать «красные маячки». И мы, и власть должны получать таким образом предупредительные сигналы - задолго до возможного столкновения с айсбергом.

Сегодня мы наблюдаем, как во всем мире интернет-технологии односторонне используются в коммуникации народа и его слуг. Односторонне - несмотря на стремительный прогресс и растущие запросы общества. Манипуляций в итоге получается много, а диалога - мало. Для политиков старой генерации интерактивные двухсторонние коммуникации не нужны в принципе. Общественное мнение либо игнорируется ими, либо пропускается через искажающие фильтры. Команда «ЗЕ» демонстрирует намерения измениться и изменить эту ситуацию. Но для этого нужны, по крайней мере, три вещи.

Принятие того, что создание информационных систем для эффективной обратной связи общества и власти — цель не менее приоритетная, чем другие реформы.

Понимание, что подобные системы повышают уровень диалога общества и власти (от сценического до профессионального) и способствуют прогрессу социальных институтов.

Осознание, что такая цифровая революция власти не требует грандиозных инвестиций при существующем стеке технологий, но даже первые шаги в этом направлении будут иметь эффект многократной отдачи.

Именно в этом направлении и стоит использовать ивестицию доверия, полученную Владимиром Зеленским от 73% украинских избирателей.

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