Президентские полномочия и избирательские хотелки: кто кого съест

Соціологічна компанія КМІС оприлюднила результати опитування українців протягом 9-14 квітня. Крім рейтингів кандидатів у президенти та рейтингів партій, особливий інтерес викликали відповіді на запитання «що ви хотіли б, щоб наступний Президент зробив у свої перші 100 днів?».

Беззаперечним фаворитом другого туру, із суттєвим відривом, є кандидат у Президенти Володимир Зеленський. Тому, очевидно, забаганки українців доведеться задовольняти саме йому.

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І хоча приблизно половина виборців Зеленського голосують не стільки «за» нього, скільки «проти» Порошенка, люди все одно не керуються виключно бажанням усунути чинного Президента з посади. Паралельно вони очікують на позитивні, в їхньому розумінні, зміни. Це опосередковано підтверджують результати соцопитування групи «Рейтинг», проведеного 5-10 квітня. 52% опитаних очікують покращення ситуації в країні у результаті президентських виборів.

Але чи в змозі Зеленський буде досягти того, що хочуть українці? Давайте детально розбиратися.

1. Зниження тарифів на комунальні послуги очікують 39,1% українців.

Доводиться визнати, що велика кількість українців просто не обізнана щодо повноважень Президента, які чітко прописані в Конституції України. Чималу роль у цій плутанині відіграють і самі політики, наприклад, Юлія Тимошенко, яка обіцяла знизити ціну на газ удвічі.

Зниження тарифів – це не компетенція Президента, він цього не може зробити. Є спеціальний регулятор НКРЕКП, є міністерство ЖКГ, є міністерство енергетики та вугільної промисловості, є засідання Кабміну. Більше того, саме по собі зниження тарифів, зокрема на газ, неможливе через вимоги МВФ, а у нас цього року ще й виплати зовнішніх боргів.

Можна, звичайно, припустити, що Зеленський скаже МВФ «ідітє в ж..у», як це зробив персонаж Голобородько в серіалі «Слуга народу». Але ж Зеленський публічно переконував, що фільм і реальність – це зовсім різні речі. В тому числі під час зустрічі з представниками бізнес-середовища.

Що цікаво, у своїй передвиборчій програмі Зеленський пропонує зменшити тарифне навантаження на малозабезпечених завдяки коштам, отриманих від одноразових нульових декларацій для бізнесу. По-перше, виходить, що Зеленський не збирається знижувати тарифи для всіх інших верств населення. По-друге, для впровадження нульової декларації для бізнесу ще треба, щоб парламент більшістю проголосував, не кажучи вже про спротив щодо цієї ініціативи з боку того ж МВФ.

Таким чином, Зеленський не задовольнить найбільш очікувану річ. А значить, як наслідок, буде неминуче розчарування. І жоден якісний відеоролик чи будь-яке піар-шоу Зеленського не зможе відволікти від того, що люди змушені будуть платити відносно великі кошти з власної кишені за «комуналку».

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2. Подання до парламенту законопроектів про зняття недоторканості з депутатів, суддів, Президента очікують 35,5% українців.

У передвиборчій програмі Зеленського якраз є пункт про «справедливість і рівність усіх перед законом», в якому він обіцяє законопроект про зняття недоторканності з Президента, народних депутатів і суддів. Тобто на це є дійсно великий запит у суспільстві.

Але розробити законопроект – це ж взагалі не проблема. Ключове питання – чи підтримають його депутати. Бо лише подання законопроекту жодним чином не вирішить проблему справедливості та рівності.

В будь-якому випадку, Зеленський має шанс продемонструвати, що він дуже хотів, щоб такий необхідний і важливий законопроект прийняли. А якщо не приймуть – можна все списати на «поганих депутатів».

Яка реальна ймовірність прийняття цього законопроекту? Депутати не спроможні позбавити недоторканності себе ще з часів Помаранчевої Революції, що вже казати про позбавлення недоторканності ще й суддів.

Існує дуже маленька вірогідність прийняття законопроекту за обов’язкової умови, що політична сила Зеленського потрапить до парламенту після виборів 27 жовтня, сформує коаліцію та партнери по коаліції теж підтримають цю ініціативу.

Однак найголовніше – це здоровий глузд. Як можна позбавляти недоторканності тих же депутатів, коли ще немає чесних і справедливих, одним словом – відреформованих, судів? Адже ключове – це послідовність. Спочатку повинні бути нові адекватні суди, а потім вже можна знімати недоторканність. Інакше, за наших реалій, це перетвориться на зведення рахунків з політичними опонентами через продажну правоохоронну систему.

Тому я би радив Зеленському на посаді Президента не задовольняти примхи народних мас, а спробувати бути державником і мислити стратегічно.

3. Початок/пришвидчення розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів очікують 32,4% українців.

Українці дійсно зачекалися на покарання топ-корупціонерів. Бо бачити, як люди крадуть і не несуть жодної відповідальності – це викликає почуття несправедливості. Але що може в цьому плані зробити Зеленський як Президент? Він же не суддя.

А саме через корупційні суди, як правило, розвалювались справи, які розслідувались НАБУ та іншими органами. Нещодавній початок роботи Антикорупційного суду, звичайно, дає певні підстави для стриманого оптимізму. Але після численних скандалів з новоствореними антикорупційними органами вже сформувався обережний скепсис і щодо новоствореної судової інстанції.

В будь-якому випадку, це окрема гілка влади, і Президент не може втручатися в її роботу. Тим паче, сам Зеленський у власній передвиборчій програмі запевнив, що ніяких «корочок» і ніякого «телефонного права».

Хоча якщо Антикорупційний суд ефективно запрацює, то це, безумовно, додасть електоральних балів Зеленському, з президентством якого українці будуть пов’язувати покарання корупціонерів. Але, повторюся, давайте не поспішати із прогнозами щодо роботи Антикорупційного суду.

4. Розпочати переговори з Росією очікують 23,3% українців.

Зеленський ще в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону в кінці 2018 року заявив, що збирається домовлятися з Володимиром Путіним. А нещодавно прес-секретар президента РФ абстрактно відповів на запитання про готовність Зеленського зустрітися з Путіним, що президент РФ відкритий до обговорення всіх поточних проблем.

Тож, така зустріч цілком імовірна. Тим паче, Зеленський, на відміну від Порошенка, не артикулює патріотичну та войовничу риторику. Він не виглядає «бандерівцем», з яким неможливо домовитись. Скоріше, він сприймається цілком поміркованою особою, ще й російськомовною.

Але від того, що обидва президенти зустрінуться, скоріш за все, нічого не зміниться. Адже позиція Москви добре відома – «на Україні громадянська війна, тому домовлятися президенту України варто з представниками народних республік».

«Перестати стріляти», до чого закликає Зеленський, неможливо. Якщо українська армія перестане стріляти та захищатися – відбудеться капітуляція України. А російській стороні немає сенсу припиняти вогонь – їм вигідно підтримувати напруженість на Донбасі, попри санкції, адже в той же час це дозволяє їм мати аргументи, вплив і інструменти для тиску в переговорах з країнами Заходу.

5. Зниження зарплати топ-чиновників очікують 18,4% українців.

Очевидно, це наслідок постійних політичних спекуляцій на цю тему в інформаційному просторі. Особливо щодо зарплати голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва – понад сім цифр до коми. Через це він був вимушений цього року заявити, що буде спрямовувати всі доходи на благодійність. А контракт, який був продовжений із ним на рік, передбачав зменшення зарплати вдвічі та відмову від премій.

Але висока зарплата – це запобіжник від корупції, за умови, якщо людина пройшла прозорий і чесний конкурс на посаду. Крім того, якщо ми хочемо, щоб на державних посадах працювали професіонали, держава повинна відповідно оплачувати їх працю. Та й у самого Зеленського в програмі написано, що «чесні посадовці отримають гідні заробітні плати...».

Однак встановлення розміру заробітних плат чиновникам не є сферою компетенції Президента. Якщо ми говоримо про керівництва державних підприємств, то зарплату встановлюють наглядові ради цих компаній.

Підсумовуючи, українці найбільше хочуть від наступного Президента, як правило, того, що він банально не в змозі реалізувати особисто. Те, що знаходиться в сфері компетенцій інших державних інституцій. Знизити тарифи на комунальні послуги він не зможе. Пришвидшити розслідування корупційних злочинів він теж не в змозі. Знизити зарплати топ-чиновникам теж не по зубам. Зустрітися з Путіним може, але від цього не «перестануть стріляти». Внести законопроект про зняття недоторканності може, але чи проголосують за нього депутати – велике питання. А коли Президент не відповідає очікуванням суспільства, наступає розчарування і втрата довіри.