Трамп: небольшое обобщение

Нет, это не катастрофа. И нет, это не полная победа здесь и сейчас. Равно как и в других всех сценариях, это много целенаправленной и очень конкретной работы. Просто в данном сценарии развития событий это работы определенного толка.

Я во время всей кампании повторял раз за разом – нет в данном уравнении для нас "лучшего" и "худшего" варианта. Есть более рисковые и менее рисковые. Трамп, со всеми его нестабильностями и неожиданностями, как раз является рисковым – но не исключительно в негативном контексте. Он может действительно непредсказуемо дать нам все необходимое, если мы согласимся на переговоры. А может и остановить поставки, если вдруг забудет, где мы находимся.

Нам нужно на этом этапе просто четко понять, с чем и как нам нужно работать в нашей двусторонке:

1. План Трампа по Украине стопроцентно содержит один ключевой пункт – начало переговоров с россиянами. Об этом и наша власть много месяцев уже говорит, поэтому сюрприза здесь быть не должно – это уже конструктивистски образовавшаяся политическая реальность. Соответственно, наша задача это сделать так, чтобы американский истеблишмент вспомнил свои заявления о том, что их главная цель – "сильная позиция на переговорах, какими бы они ни были".

2. Как нам подвести Трамп к поддержанию нашей сильной позиции? Имидж и деньги. Имиджевая составляющая здесь очевидна (такая же, как и после передачи Джавелинов или удара по Вагнерам в Сирии, только в сотни раз круче на этот раз), а экономическую составляющую ему очень доходчиво объясняют Lockhead Martin, General Motors и другие гиганты оборонного и индустриального комплекса.

3. Мы должны осознать, что теперь дипломатия из США становится двухтрековой – официальная и институциональная (то есть посольства, парламентская дипломатия, министерства), и личная (Зеленский с Трампом), причем на этом этапе второй трек может стать и активнее, и важнее.

И самое важное – Конгресс. Следим за выборами, выделяем группы влияния, работаем фронтально и не сторонимся идти на контакт со всеми. Потому что после распределения ключевых портфелей спадет вся политическая и политизированная часть информационного пространства, и у нас неожиданно подкрадется 20 декабря – начало бюджетного процесса и формирование нового фискального года. А там уже нужно быть на контакте, готовым и информационно вооруженным.

Поэтому единственный вывод, который мы должны сделать со вчерашнего дня – работы у нас точно меньше не стало.

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