Окончание пятилетнего газового транзитного договора между Украиной и Россией стало кульминацией ожесточенного противостояния между теми, кто считал продолжение соглашения изменой истощенного войной населения Украины, и сторонниками РФ, стремившимися быстро получить прибыль и успокоить режим Путина.

Предупреждения о катастрофическом росте цен и хаосе на рынке, которые активно распространял премьер-министр Словакии Роберт Фицо, оказались безосновательными.

Европейская гибкая инфраструктура продемонстрировала свою эффективность, позволив быстро и безболезненно адаптироваться к новым реалиям.

Такие страны, как Австрия и Чехия, еще несколько дней назад импортировавшие российский газ, просто перешли на поставки из Германии. Этому способствовало долгожданное решение Берлина отменить экспортный сбор, который мог бы повысить расходы в Центральной Европе.

В первые часы 2 января, в первый рабочий день нового года в Европе, цены на газ действительно испытали определенную волатильность, но это было ожидаемо из-за адаптации рынков к потере 14 миллиардов кубометров российского газа.

В более широком контексте эти объемы составляют менее 5% общего годового импорта газа в Европу, а ЕС еще до окончания соглашения оценил влияние этой потери как "незначительное".

Однако был один очевидный пострадавший. Российское марионеточное государство Приднестровье серьезно пострадало из-за прекращения газоснабжения, что шло через Молдову.

Однако это было решение Москвы. Российский производитель "Газпром" мог перенаправить газ через Турцию, Болгарию и Румынию, но решил этого не делать.

Независимо от причин, обедневшее русскоязычное население на левом берегу Днестра осталось мерзнуть в своих домах и задумываться над изменчивыми преимуществами "русского мира".

Кремль сделал ставку на возникновение гуманитарного кризиса, ведь школы и детсады немедленно закрылись. Часть населения могла решить бежать в Молдову или Румынию в поисках тепла.

Однако молдовские власти опередили события. Государственная компания Moldovagaz вместе с оптовиком Energocom объединили усилия, чтобы обеспечить поставки европейского газа в незаконно созданную российскую провинцию.

Логистически обеспечить поставки газа из альтернативных источников через страны на юге или из Украины относительно легко.

Наибольшим препятствием остается неспособность властей Приднестровья оплачивать импорт газа по рыночным ценам. Раньше российские поставки сильно субсидировались.

Молдова оценивает стоимость обеспечения Приднестровья газом этой зимой в пределах от 20 до 45 миллионов евро – сумму, которую можно получить через гранты или кредиты ЕС. Для Брюсселя это достаточно маленькая сумма.

Более серьезной проблемой является уязвимость Приднестровья к газовому шантажу России, что ощущается и в Молдове, поскольку ее потребители зависят от электроэнергии, производимой на российском газе в Приднестровье.

Молдова обратилась к Румынии, которая покрывает более половины ее потребностей в электроэнергии, остальное обеспечивается внутренним производством.

Однако в долгосрочной перспективе Молдова должна разработать стратегию интеграции энергетических секторов на двух берегах Днестра, чтобы покончить с изнурительным российским энергетическим шантажом.

Молдова, как и большинство стран Центральной и Восточной Европы, показывает значительную устойчивость и солидарность.

Когда Словакия пригрозила прекратить поставки энергии в Украину в качестве возмездия, Польша заявила, что покроет недостаток. Это вынудило премьера Словакии обратить свой гнев на обычных украинских беженцев.

Если для большинства это победа, то для Роберта Фицо и Виктора Орбана это поражение. Примечательно, что Орбан в последние недели молчит по этому вопросу.

По всей вероятности, оба политика работают за кулисами, пытаясь заставить ЕС и Украину возобновить транзит, особенно если в конце января или в феврале будет похолодание, что приведет к росту цен на газ.

Следовательно, энергетические войны, вероятно, еще не завершены. Когда-то могучий Газпром сейчас находится в шатком финансовом положении, но вряд ли сдастся без борьбы. Россия продолжит требовать возобновления экспорта, а Европа до сих пор импортирует российскую энергию из-за турецких газопроводов. Хотя ЕС обязался прекратить импорт к 2027 году, сейчас около 15% газа все еще поступает из России, что приносит Путину миллиарды на финансирование войны.

И все же в решении Украины есть далеко идущие последствия. Россия не сможет заменить 6,5 миллиарда долларов, которые она ранее получала от продажи газа через трубопроводы, поскольку маршрут через Турцию имеет ограниченную пропускную способность. Более того, сомнительно, что Россия сможет нарастить экспорт сжиженного природного газа (LNG), чтобы компенсировать потери.

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Можно предположить, что через два года Европа окончательно избавится от зависимости от дешевых российских поставок и освободится от безжалостного "поставщика". Само решение Украины, не входящей в ЕС страны, напомнило континенту о долге очистить свои действия.

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