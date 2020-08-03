Приезд политического оппонента Лукашенко в Киев - совпадение? Не думаю

Валерий Цепкало, политический оппонент президента Беларуси Александра Лукашенко, который сбежал из страны в Россию, 2 августа приехал из Москвы в Киев.

И успел дать первое большое интервью с более чем интересными тезисами. В частности, упомянул боевиков ЧВК "Вагнер", задержанных в Беларуси, поговорил о роли России в беларусских событиях последних месяцев и попытался порассуждать на тему Крыма, продвигая новый кремлевский нарратив "перевернуть страницу и забыть".

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Забавный набор тезисов, который становится еще более интересным, если учесть:

1. Совпадения перемещения Цепкало в Киев из Москвы с задержанием "вагнеровских" боевиков и, самое главное, начавшимся диалогом о выдачи части из них Украине.

2. Украинскую повестку по Донбассу и попытки России вновь продвинуть тезис о своей нейтральности.

3. Медийной поддержкой Цепкало со стороны структур Алишера Усманова (бизнесмен узбекского происхождения, занимает седьмое место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Основной акционер USM Holdings и издательского дома "Коммерсант". - Ред.), который последовательно помогал раскрутке блогера Сергея Тихановского и банкира Виктора Бабарико, которых не зарегистрировали кандидатами в президенты Беларуси, а сегодня "подсвечивает" чету Цепкало.

4. Обсуждением мотиваций и задач поездок Андреем Суздальцевым - замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Это более чем интересно, если учесть, кто такой Суздальцев. и что он работает под началом сергея Караганова - советника президента России Владимира Путина по внешней политике.

Указанное выше может заставить задуматься над "российским следом". Смотрите также: "На пол!" Как задерживают журналистов на протестах в Беларуси: видео из автозака Но есть еще один аспект, который может перечеркнуть все и добавить "беларусского колорита" в данную активность - это ответ на вопрос, как можно легко передвигаться из страны в страну в условиях карантина. У меня пока что нет однозначных ответов. В каком направлении работает Цепкало, и какие ключевые тезисы, которые тот отрабатывает? Ситуация развивается стремительно. Эта президентская кампания в Беларуси точно станет стартом политического проекта Цепкало. Не кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, а именно Цепкало.

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