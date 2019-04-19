Приглашение к договорняку с Россией

Хозяева России готовятся к смене власти в Украине. Их логика проста. Победит Порошенко – всё останется примерно так же, как есть. А если Зеленский – попробуют поменять ситуацию. И уже видны те позиции, которые в Москве попытаются сделать переговорными.

Во-первых, глава российского правительства уже выставил новые топливные условия для Украины – по нефти, нефтепродуктам и углю. К сожалению, на сегодня политика нашего государства в этой сфере такова, что мы критически зависим от импорта с российской территории. Например, за первые три месяца этого года Украина импортировала из России 64% всего завезённого в страну угля. Поставки за прошлый год оцениваются примерно в 1,5 миллиарда долларов. И если такие поставки в какой-то момент просто прекратятся без адекватной замены, для наших энергетики и металлургии это будет серьёзным ударом.

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Ключевая дата – первое июня. Именно с этого дня вступают в силу новые правила. Чтобы торговля сохранилась, придётся получать в Москве специальные разрешения на вывоз продукции. Понятно, что и до сих пор случайных людей и компаний в такой торговле не было. Но заявленные новые условия – это, прежде всего, своеобразный знак "стоп", продемонстрированный Медведевым. Мол, у нас есть возможность обломать вас, когда захотим.

Второе – очень бурную деятельность развил Виктор Медведчук. Давно он не был таким активным и не рассуждал об освобождении пленных так много и подробно. Например, даже озвучил, что якобы существует возможность для скорого освобождения наших моряков, захваченных Россией в Чёрном море рядом с Керченским проливом. Якобы Путин готов вернуть этих пленных даже в качестве проявления "доброй воли".

Ну и, конечно, Медведчук продолжает продвигать идею, что мир на Донбассе якобы может быть установлен в ближайшем будущем. Ключевое условие при этом – переговоры между представителями украинской власти с Москвой и – главное – представителями боевиков. То есть, фактическое признание именно боевиков стороной конфликта.

В чём смысл такой деятельности? Медведчук в роли спецсубъекта нашей политической жизни, как и спецпоставки топливных ресурсов с территории государства-агрессора, – это одна из самых тяжёлых вещей в наследстве президента Порошенко. Понятно, что Медведчуку хочется сохранить свою роль и при новой власти, если президент будет другим. Искушение при этом очень большое – Путин удерживает в заложниках десятки наших граждан и действительно может вернуть Украине тех же моряков, чтобы даже просто сохранить нынешнее значение Медведчука в будущем. Но любая первая же сделка с ним будет означать необходимость совершать такие же сделки в таком же формате и дальше.

Плюс, Медведчук стал участником политического процесса в нашей стране наравне со всеми остальными политиками. И хотя президент Порошенко и говорил, что Медведчук на самом деле представляет Путина, это не помешало ему получить в Украине медиа, партию и вообще всё, что нужно, чтобы влиять на избирателей. Понятно, что и это Медведчук хочет сохранить в случае смены власти.

Фактически, всё это детали приглашения к новому большому договорняку с Россией. По торговле, по Донбассу, по спецконтактам. А ещё прибавьте сюда газовую тему. То есть, старые истории о том, что Россия якобы готова дать газ подешевле, которые вновь ожили благодаря тому же Медведчуку на фоне наших выборов. Плюс, необходимость что-то решить с транзитом газа через нашу территорию – существующий контракт ведь скоро закончится.

Принципиальный выбор по этому договорняку – придётся делать сразу, в ближайшие же месяцы. Если, допустим, по поставкам ресурсов у нашей власти ещё будет некоторая свобода манёвра – за счёт диверсификации импорта, – то вот по Медведчуку особо не пропетляешь. Там – вопрос о судьбах конкретных людей, которые находятся в плену. И пока торговец этими судьбами, как видно, только один. Если сходу отказываться от его предложений и услуг, то означает ли это, что других возможностей вытаскивать наших людей – не будет? Тяжёлый вопрос.

Вот почему важен полный аудит отношений с Россией за минувшие пять лет. Нужно понять, как мы оказались именно в этой точке – с критической зависимостью от поставок из России и именно с этим спецсубъектом политической жизни, который выступает в роли посредника между Украиной и Путиным и иногда может организовывать освобождение пленных.

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При этом, пока мы тут будем определяться, сохранять ли вот такое наследство президента Порошенко, в Москве ведут и параллельный процесс включения оккупированной части Донбасса в российскую административную реальность.

Озвученная недавно готовность раздавать паспорта России в ОРДЛО – существенно меняет сам расклад на этой войне. С одной стороны, это способ давления на наше государство: мол, не пойдёте на договорняк – получите уже не просто дончан и луганчан, а обладателей российских документов.

Пока не ясно, какой именно паспорт смогут получить жители оккупированной территории – внутренний российский или заграничный нового образца или заграничный старого образца. Но если раздача документов таки начнётся, уже по ним можно будет судить о выбранном сценарии – от фактической аннексии, если паспорта будут обычные, до просто усиления шантажа, если паспорта будут заграничные.

В любом случае, вырастет сама цена войны. Возможная гибель обладателей российских документов может стать оправданием для совсем другой реакции Москвы, чем гибель обычных жителей Донбасса с паспортами Украины или "ДНР" и "ЛНР".

Впрочем, после реализации такого паспортного сценария – будет уже откровенно странным требование России по прямым переговорам между нашей властью и представителями боевиков. Это требование и сейчас выглядит диковато, потому что всем ясно, кто на самом деле агрессор и контролирует ситуацию в ОРДЛО, но раздача паспортов сделает Москву уж точно единственной на этом поле.

С другой стороны, паспорта – это и способ сохранения Россией контроля над ОРДЛО. Москве ведь нужно думать и о том, как поддерживать хоть какую-то лояльность на этой территории. Для зависших там людей новые паспорта это возможность пусть и частичной, но интеграции в российскую жизнь. Если хозяевам России не удастся договориться с нашей новой властью, то за счёт этих паспортов они попытаются выиграть ещё какое-то время для себя и для продолжения оккупации.

В общем, пора нам всем уже отвлечься от выборов. Пока мы тут утопаем в эмоциях и спорим только о наших кандидатах, Путин и компания готовят для себя переговорные позиции. Нефть, нефтепродукты, уголь, газ, Медведчук и пленные, паспорта для ОРДЛО – по каждому из этих пунктов после выборов придётся вырабатывать какую-то нашу позицию.

Что можно изменить в существующих отношениях с Россией? Можно ли оставить всё просто как есть? Что выгоднее? И какие новые линии давления готовят в Кремле и чем мы можем на них ответить? В принципе, в первые месяцы после выборов будет возможность полностью пересмотреть весь корпус существующих отношений. Вот именно не позже – какую линию поведения наша власть выберет сразу, с такой придётся работать и в течение следующих, возможно, пяти лет.

Специально для LIGA.net