Приложения для избирателей и неповоротливые медиа

Большинство крупнейших украинских газет и электронных СМИ до сих пор игнорирует свободно доступные новые украинские компьютерные приложения для избирателей, разработанные разными украинскими неправительственными организациями для того, чтобы привлечь голосующих на выборы. В Евросоюзе аналогичные электронные игры и опросники распространены уже 20 лет, они призванны оперативно сориентировать избирателя в программах политических партий и помочь ему принять более обоснованное и рациональное решение.

Будь то первый такой сайт «IVote / Я обираю» Института политической информации в Одессе, наиболее подробный опросник «Вибори Вибори» созданы киевским НПО «Центр UA» совместно с «Украинской правдой», утончённый инструмент, разработанный журналом «Фокус», или легкая по использованию игра «PROвибір» Комитета избирателей Украины – ни одна из этих полезных гражданских инициатив до сих пор не стала темой для широкого обсуждения в крупных украинских средствах массовой информации.

Правда, некоторые теле- и радиостанции, такие как «UA: Суспільне мовлення», «Ukrlife.tv», «24» или «Радіо НВ» коротко проинформировали свою аудиторию, например, про игры «IVote» и «PROвибір». Также «Украинская правда» и «Фокус» представляют на своих сайтах свои собственные опросники. Однако наиболее популярные украинские веб-сайты, такие как «Обозреватель» или «Сегодня», - не говоря уже о крупных телеканалах - пока не обратили внимания на эти важные инструменты гражданского образования и политического просвещения.

Это контрастирует с ситуацией в Германии, где крупные национальные средства массовой информации охотно сообщают об основном немецком приложении для помощи при голосовании «Wahl-O-Mat» («автоматизированный выбор»), на котором смоделирован украинский «PROвибір» КВУ. Перед немецкими региональными, федеральными и европейскими выборами многие ведущие немецкие СМИ от популярных «BILD», «SPIEGEL ONLINE» и «WELT» до более интеллектуальных «Zeit Online» и «Handelsblatt» становятся неоплачиваемыми медиа-партнерами и пропагандистами «Wahl-O-Matа». Это означает, что многие из этих веб-сайтов не только сообщают о «Wahl-O-Mat», но и активно обсуждают его.

Некоторые из ведущих СМИ – подобно инициативам «Украинской правды» и «Фокуса» – также бесплатно размещают рекламную ссылку на «Wahl-О-Мat» на своих веб-сайтах. Таким образом, немецкие редакции добровольно и свободно распространяют этот инструмент среди населения и помогают миллионам немцев принять более обоснованные решения в день выборов. Немецкие СМИ делают это еще и потому, что сама по себе ссылка на «Wahl-О-Мat» увеличивает количество посетителей их сайтов. С момента своего появления в 2002 году один только «Wahl-O-Mat» (а кроме него в Германии есть и другие аналогичные инструменты) использовался более 80 миллионов раз.

Многие подобные инструменты - от голландского «StemWijzer» до болгарского «Glasovoditel.EU» - используются по всему Европейскому Союзу. Большинство таких европейских политических инструментов перечислены на сайте «VoteMatch.EU», специально созданном для выборов в Европейский парламент 2019 года. Такие приложения, помогающие при голосовании, оперативно информируют избирателей о существенных различиях между партиями. Тем самым они делают выборы более осмысленными и повышают эффективность демократических процессов. Они помогают нациям лучше осознать самих себя, так как перенаправляют внимание избирателей с популярных политических персонажей и предвыборных мемов на существенные различия в партийных программах, на смысл предлогаемых партиями изменений в государстве и на разные видения будущего страны теми или иными конкурирующими на выборах силами.

Однако в Украине к подобным инструментам для избирателей многие редакторы СМИ пока не проявляют интереса, - а иногда, видимо, относятся с недоверием или даже предубеждением. Кому-то такие инструменты как «IVote / Я обираю» или «PROвибір» могут показаться глупыми и, возможно, манипулятивными игрушками с минимальным смыслом, основанием и воздействием. И это несмотря на то, что во многих западно- и центрально-европейских многопартийных демократиях похожие приложения, предоставляющие помощь в принятии решения перед голосованием, стали играть важную роль в период избирательных кампаний. Они активно распространяются и обсуждаются многочисленными серьёзными средствами массовой информации. Надеюсь, что не поздно будет напонилть об этом в последние дни перед предстоящими украинцам выборами 21 июля 2019 года.



Андреас Умланд – эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества в Киеве,

редактор книжной серии «Советская и постсоветская политика и общество» в Штутгарте.