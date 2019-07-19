Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.07.2019, 16:05

Приложения для избирателей и неповоротливые медиа

Приложения для избирателей и неповоротливые медиа
эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества (Киев)

СМИ обходят вниманием новые украинские электронные приложения IVote, Вибори Вибори и PROвибір, призванные помочь избирателям принять решение

Большинство крупнейших украинских газет и электронных СМИ до сих пор игнорирует свободно доступные новые украинские компьютерные приложения для избирателей, разработанные разными украинскими неправительственными организациями для того, чтобы привлечь голосующих на выборы. В Евросоюзе аналогичные электронные игры и опросники распространены уже 20 лет, они призванны оперативно сориентировать избирателя в программах политических партий и помочь ему принять более обоснованное и рациональное решение.

Будь то первый такой сайт «IVote / Я обираю» Института политической информации в Одессе, наиболее подробный опросник «Вибори Вибори» созданы киевским НПО «Центр UA» совместно с «Украинской правдой», утончённый инструмент, разработанный журналом «Фокус», или легкая по использованию игра «PROвибір» Комитета избирателей Украины – ни одна из этих полезных гражданских инициатив до сих пор не стала темой для широкого обсуждения в крупных украинских средствах массовой информации.

Правда, некоторые теле- и радиостанции, такие как «UA: Суспільне мовлення», «Ukrlife.tv», «24» или «Радіо НВ» коротко проинформировали свою аудиторию, например, про игры «IVote» и «PROвибір». Также «Украинская правда» и «Фокус» представляют на своих сайтах свои собственные опросники.  Однако наиболее популярные украинские веб-сайты, такие как «Обозреватель» или «Сегодня», - не говоря уже о крупных телеканалах - пока не обратили внимания на эти важные инструменты гражданского образования и политического просвещения.

Это контрастирует с ситуацией в Германии, где крупные национальные средства массовой информации охотно сообщают об основном немецком приложении для помощи при голосовании «Wahl-O-Mat» («автоматизированный выбор»), на котором смоделирован украинский «PROвибір» КВУ. Перед немецкими региональными, федеральными и европейскими выборами многие ведущие немецкие СМИ от популярных «BILD», «SPIEGEL ONLINE» и «WELT» до более интеллектуальных «Zeit Online» и «Handelsblatt» становятся неоплачиваемыми медиа-партнерами и пропагандистами «Wahl-O-Matа». Это означает, что многие из этих веб-сайтов не только сообщают о «Wahl-O-Mat», но и активно обсуждают его.

Некоторые из ведущих СМИ – подобно инициативам «Украинской правды» и «Фокуса» – также бесплатно размещают рекламную ссылку на «Wahl-О-Мat» на своих веб-сайтах. Таким образом, немецкие редакции добровольно и свободно распространяют этот инструмент среди населения и помогают миллионам немцев принять более обоснованные решения в день выборов. Немецкие СМИ делают это еще и потому, что сама по себе ссылка на «Wahl-О-Мat» увеличивает количество посетителей их сайтов. С момента своего появления в 2002 году один только «Wahl-O-Mat» (а кроме него в Германии есть и другие аналогичные инструменты) использовался более 80 миллионов раз.

Многие подобные инструменты - от голландского «StemWijzer» до болгарского «Glasovoditel.EU» - используются по всему Европейскому Союзу. Большинство таких европейских политических инструментов перечислены на сайте «VoteMatch.EU», специально созданном для выборов в Европейский парламент 2019 года. Такие приложения, помогающие при голосовании, оперативно информируют избирателей о существенных различиях между партиями. Тем самым они делают выборы более осмысленными и повышают эффективность демократических процессов. Они помогают нациям лучше осознать самих себя, так как перенаправляют внимание избирателей с популярных политических персонажей и предвыборных мемов на существенные различия в партийных программах, на смысл предлогаемых партиями изменений в государстве и на разные видения будущего страны теми или иными конкурирующими на выборах силами.

Читайте также
28 побед Порошенко. После Майдана сделано больше, чем за 20+ лет 22.04.2019Итак, Зе президент! Реакция бизнеса на исход второго тура выборов 22.04.2019Украинская демократия как российское наваждение 22.04.2019

Однако в Украине к подобным инструментам для избирателей многие редакторы СМИ пока не проявляют интереса, - а иногда, видимо, относятся с недоверием или даже предубеждением. Кому-то такие инструменты как «IVote / Я обираю» или «PROвибір» могут показаться глупыми и, возможно, манипулятивными игрушками с минимальным  смыслом, основанием и воздействием. И это несмотря на то, что во многих западно- и центрально-европейских многопартийных демократиях похожие приложения, предоставляющие помощь в принятии решения перед голосованием, стали играть важную роль в период избирательных кампаний. Они активно распространяются и обсуждаются многочисленными серьёзными средствами массовой информации. Надеюсь, что не поздно будет напонилть об этом в последние дни перед предстоящими украинцам выборами 21 июля 2019 года.


Андреас Умланд – эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества в Киеве,
редактор книжной серии «Советская и постсоветская политика и общество» в Штутгарте.

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы 2019, избиратели
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Лайфхак для водителей. Как оплатить парковку, забыв о наличке
Технологии Лайфхак для водителей. Как оплатить парковку, забыв о наличке
Технологии
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 