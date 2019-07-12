Примусова хімічна кастрація: правовий аспект

Вчора Верховна Рада прголосувала за зміни до Кримінального кодексу, які встановлюють новий вид покарання за статеві злочини проти малолітніх – примусову хімічну кастрацію. Крім цієї "новели" було запрваджено ряд і інших ініціатив – "реєстр педофілів", збільшення терміну позбавлення волі за злочини проти статевої свободи та довічний адміністративний нагляд щодо засудженого за такі злочини.

Але поговоримо лише про примусову стерилізацію.

Цю тему можна розбити на 2 аспекти: правовий та суспільно-політичний.

Почнемо з правового аналізу таких змін.

Конституція України прямо забороняє будь-які дії, які можуть бути принизливими та трактуватись як медичні досліди:

"Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам."

Конвенція про захист прав людини, яка є і частиною нашого законодавства, також у статті 3 встановлює що нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Така ж норма є і в ч. 3 ст. 58 нашого Кримінального кодексу:

"Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність"

Ну а якщо когось не переконали вказані норми, то процитую вам також що про це думає міжнародне право. Пояснювальна записка до Римського статуту, який Україна підписала, але не ратифікувала:

"Вони (злочини проти людяності, до яких віднесено і примусову стерилізацію) не є ізольованими чи одиничними випадками, а є частиною або однієї урядової політики (хоча винні не повинні ідентифікувати себе з цією політикою), або широкого розповсюдження звірства, яке замовчується чи виправдовується урядом чи де-факто владою".

Тобто право каже однозначно що особа не може бути піддана примусовій стерилізації за жодних обставин, навіть якщо таку стерилізацію запроваджує уряд як офіційне покарання.

Те, за що проголосували депутати, суперечить Конституції, Конвенції, Кримінальному кодексу та у світі визнається злочином проти людяності! Це легалізація злочину, оформлення свавілля під виглядом закону.

Нагадаю, що коли нацисти чинили масові вбивства та ставили медичні досліди над людьми, то робили це також в ім'я закону.

Але не кожен закон є правовим.

А щодо суспільно-політичного аспекту, то нагадаю вам про історію з пологівським маньяком Сергієм Ткачем, стаття від "Новое время":

"Через злочини Сергія Ткача серйозно постраждали (дехто загинув) ще дев'ятеро людей, яких у них несправедливо звинуватили. Кілька з них відсиділи тривалі тюремні терміни повністю.

У 2000 році затримали Володимира Світличного - за підозрою у вбивстві та зґвалтуванні його власної дев'ятирічної дочки Ольги Світличної та у скоєнні інших злочинів. Суд над ним так і не відбувся, чоловік повісився в камері Дніпропетровського СІЗО.

16 жовтня 2008 року з уроків у школі забрали 14-річного Якова Поповича. Його звинуватили у вбивстві дев'ятирічної родички Яни Попович. Підлітка засудили до 15 років ув'язнення, з яких він відсидів більше восьми. Після зізнання Ткача у цьому вбивстві, Якова Поповича не випустили із в'язниці доти, доки Ткачу не винесли вирок.

Щоб змусити зізнатися у зґвалтуванні дев'ятирічної дівчинки на ім'я Ілона, яке скоїв Ткач, Миколу Демчука били. Під час цього побиття йому зламали ногу і пошкодили ребро."

Корумпована, недопереатестована поліція, яка мало чим відрізняється від міліції, і сьогодні практикує арешти невинних людей. З свіжого прикладу – по справі вбивства Каті Гандзюк затримували і відправляли в СІЗО Новікова, який навіть не був у місті під час нападу на Катю.

Ви повинні усвідомлювати, що будь-кого, вас, ваших друзів чи родичів, можуть вбити або заарештувати поліцейські. Просто так. Бо їм треба покращити статистику або бо вони в п'яномму угарі гратимуться зі зброєю.

І давати цим людям можливість офіційно катувати людей це навіть не дно, а набагато нижче.

Те ж стосується і судів, у яких можна шукати що завгодно, крім справедливості.

Але тут навіть якби поліція працювала ідеально, а суди не виносили неправосудних рішень, усе одно такі зміни до законодавства приймати не можна, бо вони явно протиправні.

У гонитві за рейтингами народні депутати наздогнали власну тупість.

Тому я сподіваюсь, що президент Володимир Зеленський не підпише цей ганебний документ та не стане співучасником злочину проти людяності.

(Джерело - блог автора)