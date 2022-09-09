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Принц Чарльз вдруг стал королем Карлом. Зачем повторять языковую русскую традицию

Цей матеріал також доступний українською
Принц Чарльз вдруг стал королем Карлом. Зачем повторять языковую русскую традицию

политтехнолог, офицер ВСУ
09.09.2022, 10:06

Когда мы все привыкли называть принца Чарльзом, почему бы нам так же не называть уже короля Великобритании

8 сентября завершилась целая эпоха: в возрасте 96 лет скончалась Ее Величество королева Великобритании Елизавета II. Умер не просто человек, а Великий человек Великой эпохи. ХХ век ушел, уступив место ХХІ.

Новым королем станет ее сын – 73-летний принц Чарльз.

Традиционно, он должен был выбрать себе тронное имя, под которым будет править Великобританией. Некоторые СМИ сразу начали писать, что Чарльз будет править под именем Карла III. Как это понимать? Почему Чарльз стал Карлом?

На самом деле Чарльз не менял имя. Дело в языковой традиции. Но не украинской, а – русской.

Имена монархов у русских традиционно переводятся в их библейскую форму.

При переводе монарх получает близкое по происхождению русское или германское имя.

Только имена монархов Испании и Португалии не переводятся, а передаются через практическую транскрипцию. Почему? Никто не знает.

Поэтому Чарльз (Charles) становится Карлом, Джеймс (James) – Яковом, Луи (Louis) – Людовиком, Жан и Джон – Иоанном, а Уильям (William) – Вильгельмом.

Именно поэтому уже покойная королева Elizabeth Alexandra Mary стала Елизаветой. А верно было бы писать как Элизабет.

Разобрались? Хорошо.

А теперь контрольный вопрос со звездочкой: для чего мы собираемся и дальше повторять языковую русскую традицию и следовать их правописанию?

По-моему, это исключительно проблема преподавания, и то, что мы и дальше находимся в когтях "русского мира".

Будем же последовательными и в дальнейшем нашего любимого Чарльза III называть Чарльзом, а не Карлом.

Тем более, что именно Чарльзом III он сам себя назвал. И именно это монаршее имя публично подтвердила новый премьер Британии Лиз Трасс.

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