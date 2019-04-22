Пришел новый день - и он снова рабочий

Відсьогодні всі вже знають, що Володимир Зеленський виграв вибори і стане новим, 6-м по рахунку президентом України.

Почнемо із вже очевидного позитиву - це були найдемократичніші вибори в історії України, із найбільшою кількістю реальних кандидатів, неодноразовими змінами лідерів перегонів та найменшою роллю адмінресурсу, каруселей чи інших порушень. За це слід подякувати ЦВК, але, в першу чергу, ще чинному президенту Петру Порошенку.

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Є і багато інших успіхів і вдалих рішень, за які слід сказати #дякую_Порошенко. ПроЗорро починалось із нарад в залах та ситуативній кімнаті Президента. Безвіз, українізація, декомунізація, Томос, чистка банківської системи, посилення армії, децентралізація, реформи газового ринку, дипломатичні перемоги тощо. Да і банально 4 роки тому я потрапив в уряд, просто надіславши резюме міжнародній рекрутинговій компанії, яка працювала на адміністрацію президента. Це був знак безпрецедентної відкритості як для України, так і для всіх пост-радянських країн. І за 4 роки я можу відверто сказати, що мене особисто ніколи адміністрація не просила про жодну послугу «у відповідь».

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