Пришел новый день - и он снова рабочий

Почнемо із вже очевидного позитиву - це були найдемократичніші вибори в історії України, із найбільшою кількістю реальних кандидатів, неодноразовими змінами лідерів перегонів та найменшою роллю адмінресурсу, каруселей чи інших порушень. За це слід подякувати ЦВК, але, в першу чергу, ще чинному президенту Петру Порошенку.
Але були зроблені і помилки, які, врешті, коштували Порошенку шансу переобратись - в першу чергу, кадрові. Наприклад, в оточенні президента і його політичній силі були персонажі, які відкрито і кулуарно боролись проти реформ, які робила наша команда, відкривали кримінальні справи і всіляко намагались встромити ножа у спину. У людей по всій Україні не з‘явилось відчуття справедливості і відкритості влади, щирості її намірів. Частина реформ були половинчасті і не виправдали очікувань українців, наприклад, в сфері боротьби із корупцією.
Я сподіваюсь, що Петро Олексійович зробив висновки із результатів - і ще зможе принести країні багато користі. Так само я сподіваюсь, що висновки зроблять і еліти в цілому - як би там не було, українці прагнуть змін. Вчора переможений кандидат зателефонував переможцю і привітав його, а також запропонував передати весь досвід і контакти. Так і нам всім - безпартійним технократам, активістам нових ліберальних сил, прибічникам нового президента і соратникам всіх кандидатів, що програли - треба тепер єднатись, аби будувати вільну, успішну, сучасну Україну. Настав новий день - і він робочий. Отже, вйо до роботи, лупати скалу! Стоїмо!
(Джерело - блог автора)