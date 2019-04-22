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22.04.2019, 15:24

Пришел новый день - и он снова рабочий

Пришел новый день - и он снова рабочий
первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины

Президенты приходят и уходят, а будущее Украины все равно зависит в первую очередь от нас (укр.)

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Відсьогодні всі вже знають, що Володимир Зеленський виграв вибори і стане новим, 6-м по рахунку президентом України.

Почнемо із вже очевидного позитиву - це були найдемократичніші вибори в історії України, із найбільшою кількістю реальних кандидатів, неодноразовими змінами лідерів перегонів та найменшою роллю адмінресурсу, каруселей чи інших порушень. За це слід подякувати ЦВК, але, в першу чергу, ще чинному президенту Петру Порошенку.

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Є і багато інших успіхів і вдалих рішень, за які слід сказати #дякую_Порошенко. ПроЗорро починалось із нарад в залах та ситуативній кімнаті Президента. Безвіз, українізація, декомунізація, Томос, чистка банківської системи, посилення армії, децентралізація, реформи газового ринку, дипломатичні перемоги тощо. Да і банально 4 роки тому я потрапив в уряд, просто надіславши резюме міжнародній рекрутинговій компанії, яка працювала на адміністрацію президента. Це був знак безпрецедентної відкритості як для України, так і для всіх пост-радянських країн. І за 4 роки я можу відверто сказати, що мене особисто ніколи адміністрація не просила про жодну послугу «у відповідь».

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Але були зроблені і помилки, які, врешті, коштували Порошенку шансу переобратись - в першу чергу, кадрові. Наприклад, в оточенні президента і його політичній силі були персонажі, які відкрито і кулуарно боролись проти реформ, які робила наша команда, відкривали кримінальні справи і всіляко намагались встромити ножа у спину. У людей по всій Україні не з‘явилось відчуття справедливості і відкритості влади, щирості її намірів. Частина реформ були половинчасті і не виправдали очікувань українців, наприклад, в сфері боротьби із корупцією.

Я сподіваюсь, що Петро Олексійович зробив висновки із результатів - і ще зможе принести країні багато користі. Так само я сподіваюсь, що висновки зроблять і еліти в цілому - як би там не було, українці прагнуть змін. Вчора переможений кандидат зателефонував переможцю і привітав його, а також запропонував передати весь досвід і контакти. Так і нам всім - безпартійним технократам, активістам нових ліберальних сил, прибічникам нового президента і соратникам всіх кандидатів, що програли - треба тепер єднатись, аби будувати вільну, успішну, сучасну Україну. Настав новий день - і він робочий. Отже, вйо до роботи, лупати скалу! Стоїмо!

(Джерело - блог автора)

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Теги: выборы 2019
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