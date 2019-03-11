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11.03.2019, 11:23

Привет президенту. Почему Нацкорпус атаковал Порошенко

Привет президенту. Почему Нацкорпус атаковал Порошенко
журналист

Говорим о Гладковских - подразумеваем выборы. Теперь давление на Порошенко будет только усиливаться, и стоит за этим не только Аваков

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Жаркое 9-е марта, когда националисты устроили погром на Банковой и сорвали Петру Порошенко митинг в Черкассах, удобно объяснять через фигуру Арсена Авакова. Мол, это Аваков решил поиграть мускулами и показать Порошенко, что он вовсе не хозяин в доме украинской политики.

Но такое объяснение – пусть и удобное, всё-таки не вполне правдивое. Это упрощение. И, как все упрощения, оно искажает смысл.

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Точка напряжения

Во-первых, нужно учитывать, что это сам Порошенко и дал националистам и остальным своим оппонентам мотив для нападения.

Гладковские – всё ещё на свободе. И огрызаются! Используют телеэфир, чтобы унизить авторов расследования об их деятельности. Несмотря на грозные обещания Порошенко «отрубить руки» за воровство в армии, то есть заданный самим президентом контекст максимальной жёсткости для тех, кого обвинили в коррупции в оборонке. А значит, любой оппонент Порошенко может наносить по нему политические удары, используя уже одно только это.

Сажайте Гладковских! Это не просто лозунг, это точка напряжения общественного внимания. И логично, что ею воспользовались. Тот же Андрей Билецкий, лидер Нацкорпуса.

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В этой точке идеально сходятся гнев общества от того, что даже в оборонном секторе годами (!) процветает коррупция, и политические интересы оппонентов Порошенко. Даже если теперь раскручивать историю с ответственностью националистов за насилие 9-го марта, то моральную выгоду от этого получат всё равно сами националисты. Они же не требовали ничего сверхъестественного. А пострадать от системы для них – геройство.

Защитники Порошенко на требование ареста Гладковских сразу начали отвечать одно: мол, президент не может никого посадить. Да и оснований для ареста якобы ещё нет. 

Что ж, допустим. Но есть такой человек – Александр Ефремов, бывший глава фракции регионалов в Верховной Раде. Он находится в СИЗО уже третий год. И если нейтрально – то есть без эмоций и политических предпочтений – посмотреть на уголовное дело, которое привело Ефремова в изоляцию, то основания там далеко не бесспорны для содержания под стражей. Да и дело тянется так долго, потому что не получается выйти на приговор.

Ещё раз: Ефремов, может, и мерзавец. Может, и есть за что отправлять его под суд. Но пока он уже третий год находится просто под арестом. Фактически, он отбывает тюремное наказание без приговора суда.

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Почему с Гладковскими вот так нельзя, если с Ефремовым можно? Потому что семьи Порошенко и Гладковских давно дружат? Другому объяснению – поверить сложно.

Вспомните ещё, кстати, задержание Геннадия Корбана в 2015 году. Сотни спецназовцев, техника на улицах... Ловили Корбана показательно, а закончилось дело для него условным сроком. То есть тяжесть дела была не так уж и велика.

Почему вот Корбана можно было эффектно отправлять под арест, а Гладковских никак нельзя? Потому что Порошенко...

Правда в том, что Билецкому не нужен Аваков, чтобы политически сыграть с таким ходом мыслей в обществе и тем более в среде националистов. И пока президент не избавится от этой точки напряжения, его будут атаковать.

Проецирование угрозы

А для чего всё-таки нужен Аваков? Причём не столько Билецкому, сколько людям с совсем другим весом.

Политическая жизнь сейчас сконцентрирована на теме выборов. А один из главных вопросов в этой теме – о фальсификациях. Формулировка вопроса примерно такая: сможет ли полиция, в чью компетенцию это и входит, защитить честное голосование? Аваков уже не раз обещал, что не допустит каких-то схем подкупа, вбросов и тому подобного.

А что, если нет? Вдруг он не сможет? Или передоговорится? Всё-таки в подкупе заинтересовано первое лицо. Что, если Авакова удастся нейтрализовать? Вот не случайно же в печально известном киевском Окружном административном суде появился иск о возможном несоответствии Авакова требованиям к занимаемой должности. Мелочь, но... Что, если Авакова попробуют устранить так же, как Ульяну Супрун?

Нацкорпус передал президенту своего рода силовой "привет". Мол, говорим о Гладковских, а подразумеваем выборы. Месседж такой: даже если Аваков не помешает, то что вы – штаб Порошенко – противопоставите действиям таких вот людей?

И у президента нет ответа на этот вопрос. С митинга в Черкассах он спешно уехал, если не сказать – сбежал. Затем два дня молчал, пока его соратники как-то пытались пиарно отработать проблему.

Показательно: между президентом и националистами был только один барьер – полиция. А что, если барьера не станет? 9-го марта Порошенко пришлось задуматься об этом.

И хотя президент контролирует ресурс СБУ и прокуратуры, с их стороны – никакой реакции по горячим следам. Несмотря на гневную риторику соратников Порошенко – от того, что это было чуть ли не покушение на президента, до того, что это частная армия сращивается с министерством внутренних дел. Грозных слов много, а действий ноль. То есть месседж всё-таки уловили.

Аваков, тем временем, отреагировал на чрезмерную жёсткость Нацкорпуса по отношению к полиции. Всё-таки два десятка полицейских пострадали. А свою систему Аваков в обиду давать не может – у него попросту нет ничего больше, кроме ресурса МВД. И в этой системе ему нужна максимальная лояльность. Плюс, очень внимательно за ситуацией наблюдают посольства.

Но надо помнить, что Билецкий – не чья-то собственность в политике. Любой такой экстремистски настроенный персонаж может сойтись и разойтись с разными субъектами, порой очень неожиданно. Политики часто нуждаются в проецировании угрозы. Так что, сегодня это угроза президенту, а завтра...

Ровно в той же степени, в какой акции Нацкорпуса были силовым "приветом" Порошенко, они же могут стать и силовым "приветом" Авакову. Мол, обещал выборы без подкупа и вбросов, так давай, дорогой, обеспечивай. Иначе тоже придётся иметь дело с силой. Это ведь угроза, которую всегда можно перенаправить.

Специально для LIGA.net

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Теги: Национальный корпус, правоэкстремизм, выборы президента украины, нацкорпус, парамилитарное формирование, предвыборная кампания
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