Привык гордиться моей страной. Но за реакцию на падение ракеты в Польше – искренне стыдно

Россия обстреливает Украину, Украина отстреливается. Неизвестная ракета падает на территории Польши и убивает двух человек.

Как себя повели бы нормальные взрослые люди?

– Дождемся результатов расследования.

Как ведут себя люди, еще недостаточно взрослые?

– Статья 5 НАТО! (спойлер – не была бы применена даже в случае, если бы это действительно была российская ракета, если бы не было четких свидетельств, что обстрел спланирован именно по территории Польши. Был прецедент в 1989-м, когда советский самолет после катапультирования пилота долетел до Бельгии и убил фермера в его доме, ничего не было).

Поляки:

– Чья бы ракета ни была, мы в любом случае не будем обвинять Украину. Когда на дорогу выскакивает идиот, а водитель уворачивается и влетает в другую машину, виноват идиот, а не водитель.

Как бы себя повели нормальные взрослые люди у власти?

– Очень обидно. Дождемся результатов расследования.

Как ведут себя люди, которые еще недостаточно взрослые, но все же у власти?

– Это точно не мы!

Все, кто немного разбирается, очень удивлены. Откуда может взяться такая уверенность в том, что в тот день Украина не применяла ракетные комплексы С-300? Но вроде бы применяла. Разве не бывает случаев, что С-300 прилетает не туда или не срабатывает самоуничтожение? Бывали и не раз. И в Украине бывали. До окончания расследования что-либо подобное утверждать просто невозможно.

Понемногу появляется видео и фото с места происшествия, начинает работать следственная группа.

Американцы:

– Это украинская С-300, но мы не обвиняем Украину.

Поляки:

– Это украинская С-300, но мы не обвиняем Украину и будем помогать ей еще больше.

Как себя повели бы нормальные взрослые люди, независимо от того, у власти ли они?

– Если окажется, что это наша ракета, мы должны извиниться и компенсировать. Польша – наш друг и партнер, США прямо сейчас нас спасают.

Как ведут себя люди, еще недостаточно взрослые?

– Испугались России войну объявлять, так теперь на нас валят!!

Как ведут себя люди, которые еще недостаточно взрослые, но все же у власти?

– Ээээ. Мммм. Посмотрим.

Понимаете, в чем проблема. Если это окажется наша ракета, а пока все к этому идет, проблема будет не в том, что она упала и поразила двух человек. Проблема будет в том, что украинцы на ровном месте начали вести себя как россияне: объявили себя невиновными заранее, выстроили многоступенчатую конспирологию и начали наезжать на партнеров в ответ, хотя те не были в претензии и вели себя максимально достойно и сдержанно в такой ситуации. Это не по-партнерски, это не по-взрослому. Это по-русски, и это позор на ровном месте.

Да, я в курсе, что после выводов следственной группы в соцсетях будут бегать много конспирологов и вопить, что это гадкий президент США Джо Байден нас подставил, чтобы России войну не объявлять.

Но как же мерзко. Особенно когда читаешь поляков и видишь, в каком они безграничном шоке. И не только от власти – к сожалению, наши соцсети там тоже многие читают. В последнее время я привык несказанно гордиться моей страной. Но в этом случае – искренне стыдно.

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