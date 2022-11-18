Привык гордиться моей страной. Но за реакцию на падение ракеты в Польше – искренне стыдно

Россия обстреливает Украину, Украина отстреливается. Неизвестная ракета падает на территории Польши и убивает двух человек.
Как себя повели бы нормальные взрослые люди?
– Дождемся результатов расследования.
Как ведут себя люди, еще недостаточно взрослые?
– Статья 5 НАТО! (спойлер – не была бы применена даже в случае, если бы это действительно была российская ракета, если бы не было четких свидетельств, что обстрел спланирован именно по территории Польши. Был прецедент в 1989-м, когда советский самолет после катапультирования пилота долетел до Бельгии и убил фермера в его доме, ничего не было).
Поляки:
– Чья бы ракета ни была, мы в любом случае не будем обвинять Украину. Когда на дорогу выскакивает идиот, а водитель уворачивается и влетает в другую машину, виноват идиот, а не водитель.
Как бы себя повели нормальные взрослые люди у власти?
– Очень обидно. Дождемся результатов расследования.
Как ведут себя люди, которые еще недостаточно взрослые, но все же у власти?
– Это точно не мы!
Все, кто немного разбирается, очень удивлены. Откуда может взяться такая уверенность в том, что в тот день Украина не применяла ракетные комплексы С-300? Но вроде бы применяла. Разве не бывает случаев, что С-300 прилетает не туда или не срабатывает самоуничтожение? Бывали и не раз. И в Украине бывали. До окончания расследования что-либо подобное утверждать просто невозможно.
Понемногу появляется видео и фото с места происшествия, начинает работать следственная группа.
Американцы:
– Это украинская С-300, но мы не обвиняем Украину.
Поляки:
– Это украинская С-300, но мы не обвиняем Украину и будем помогать ей еще больше.
Как себя повели бы нормальные взрослые люди, независимо от того, у власти ли они?
– Если окажется, что это наша ракета, мы должны извиниться и компенсировать. Польша – наш друг и партнер, США прямо сейчас нас спасают.
Как ведут себя люди, еще недостаточно взрослые?
– Испугались России войну объявлять, так теперь на нас валят!!
Как ведут себя люди, которые еще недостаточно взрослые, но все же у власти?
– Ээээ. Мммм. Посмотрим.
Понимаете, в чем проблема. Если это окажется наша ракета, а пока все к этому идет, проблема будет не в том, что она упала и поразила двух человек. Проблема будет в том, что украинцы на ровном месте начали вести себя как россияне: объявили себя невиновными заранее, выстроили многоступенчатую конспирологию и начали наезжать на партнеров в ответ, хотя те не были в претензии и вели себя максимально достойно и сдержанно в такой ситуации. Это не по-партнерски, это не по-взрослому. Это по-русски, и это позор на ровном месте.
Да, я в курсе, что после выводов следственной группы в соцсетях будут бегать много конспирологов и вопить, что это гадкий президент США Джо Байден нас подставил, чтобы России войну не объявлять.
Но как же мерзко. Особенно когда читаешь поляков и видишь, в каком они безграничном шоке. И не только от власти – к сожалению, наши соцсети там тоже многие читают. В последнее время я привык несказанно гордиться моей страной. Но в этом случае – искренне стыдно.
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