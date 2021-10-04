Проблема не в том, что Зеленский пользовался офшорами. Проблема в двойной морали

У меня хорошая память. Слишком уж много громких разоблачений и информационных бабахов я помню на своем веку.

Само по себе владение и пользование офшорами не есть ни преступлением, ни 100% признаком участия в отмывании денег, ни укрывательством от налогообложения.

Офшор – нормальный инструмент для крупного бизнеса, пользование им, особенно в условиях несовершенного и неразумного законодательного поля, скорее необходимость, чем преступление.

Проблема не в желании оптимизировать налоги и уменьшить давление на бизнес.

Проблема в двойной морали.

Проблема в том, что если ты обвиняешь в чем-то своих предшественников, то сам не имеешь право делать то же самое.

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Квартира в Лондоне – не преступление. Заявлять прилюдно, что это аморально, оформляя покупку или маскируя факт владения, – гораздо безнравственнее, чем просто умолчать.

В общем, последствий юридических и репутационных от произошедшего будет минимум. Скорее, никаких не будет. Поговорят, пожмут плечами, заболтают. У всех было, все пользовались, все скрывали.

И это правда. Честность, открытость, некоррумпированность – красивые, но малореальные символы для украинской (и не только) политики.

Но не все строили на этом предвыборную кампанию. Не все акцентировали свою основную цель на этом.

Ложь убивает надежду.

Нынешняя властная команда несомненно имеет свои положительные стороны и достижения. Как и каждая предыдущая.

И, как и каждая предыдущая, только и говорит.

Очень жаль, конечно, но если кто сомневался, я бы советовал задуматься над реальностью.

А фильм (Слідство.Інфо опубликовали фильм-расследование "Офшор 95" о президенте Владимире Зеленском. – Ред.), если честно – никакой. С Петром Порошенко было ярче.

Хотя, для того, чтобы многие никогда не пошли голосовать, – достаточно убедительный.

И это очень плохо. По-настоящему плохо для страны.

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