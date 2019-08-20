Проблема Порошенко: остаться лидером или присесть на галерке?

Несколько дней назад я написал в Facebook пост «Порошенко бы сейчас отказаться от депутатства. И вот почему».

Реакция была бурной – со всех сторон. И оценки последствий такого шага – тоже полярные. А теперь о том, почему такой шаг стоит рассмотреть как не то что возможный, а необходимый. Если, конечно, Петр Алексеевич интересуется статусом лидера нации. Пусть и не прямо сейчас, а в недалеком будущем. А если он не интересуется – может попробовать усидеть на красном мягком стуле в здании под куполом.

Попробую пойти от противного – о рисках и проблемах, вытекающих из сохранения статуса народного депутата.

Во-первых, возможность избежать преследований при помощи депутатской неприкосновенности – иллюзорна. С вероятностью 90% неприкосновенность отменят. А значит, эффект – нулевой. С вероятностью 10% ее сохранят. Но прятаться за ней может только политический аутсайдер, но никак не претендент на роль лидера нации (пусть и в некоторой перспективе). Достаточно показать, что ты заинтересован во внесудебной (а неприкосновенность – это не совсем про суд) защите от преследований, как ты сразу же теряешь и моральные, и политические позиции. И еще: чтобы воспользоваться неприкосновенностью (если ее как институт сохранят), нужно будет ходить на поклон ко вчерашним оппонентам. И те с удовольствием расскажут об аморальности неприкосновенности, громко и с аппетитом. А потом проголосуют за согласие с запросом правоохранителей.

Во-вторых, получить статус лидера оппозиционной фракции при наличии статуса президента – это точно шаг вниз. Фактически это было бы признание того, что ты – всего лишь один из избранных четырех сотнен человек. А действующий президент, премьер-министр, глава Рады – они все сильно выше.

В-третьих, скажу неожиданную вещь: если уж Петру Порошенко нужна роль отца украинской оппозиции - седовласого, гонимого властью, но несломленного, то играть такую роль на подмостках, более чем полностью контролируемых противником – бесперспективно. Невозможно выиграть в игре, правила которой устанавливают твои оппоненты по этой игре. Выход? Правильно: нужно хакнуть систему, в которой начали уютно устраиваться вчерашние «несистемные». И сделать это можно только извне. Через месяц-два система поглотит и начнет убаюкивать вчерашних «несистемных». Они превратятся в удобные мишени. При единственном условии: если атакующий будет находиться вовне. Иначе чем он сможет доказать, что не имеет отношения к генерируемым властью проблемам? Ведь власть всегда генерирует проблемы – как реальные, так и живописуемые оппозицией виртуальные.