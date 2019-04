Прочь от Египта, или Сорок лет в пустыне как повод для оптимизма

Вчора ж був Песах. Величне свято на честь виходу євреїв з Єгипту. Let my people go, море розступилося, манна посипалася, свободу не спинити, з нами Бог і все таке. Це один з найбільш розкручених сюжетів. Його знають усі.

Набагато менше людей знають, що Бог не планував маринувати свій обраний народ 40 років в пустелі, щоб вони забули рабство.

