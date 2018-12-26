Программа информационной связности ЕС и мир в Украине

22 декабря 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина». Это третья по счету резолюция ООН о состоянии прав человека в Крыму за последние три года. Первые две были приняты Генассамблеей в 2016-ом и 2017-ом годах.

Россия не выполнила ни единого требования предыдущих резолюций и ситуация с правами человека с тех пор значительно ухудшилась. В этой связи последняя резолюция содержит прямой призыв к Генеральному секретарю ООН подготовить на следующую, 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи в будущем году, специальный доклад о выполнении настоящей резолюции с информацией о возможных путях совершенствования процесса ее осуществления с соответствующими рекомендациями. Иначе ООН перестает быть тем органом, которому подвластен контроль над миропорядком посредством международного права.

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В своих резолюциях по ситуации с правами человека в Крыму ГА ООН постоянно ссылается на Всеобщую декларацию прав человека и свою резолюцию 68/262 от 27 марта 2014 года «Территориальная целостность Украины», которая содержит ссылку на Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) от 5 декабря 1994 года.

Статья 3 Всеобщей декларации прав человека провозглашает самые важные его права: «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность». То есть, никому не разрешается убивать людей, необоснованно задерживать и заключать под стражу.

Права человека и основные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений являются одним из принципов Хельсинкского заключительного акта ОБСЕ. Ядерные державы – Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – в рамках Будапештского меморандума подтвердили свое обязательство уважать эти принципы и именно оно, это обязательство, и является гарантией безопасности Украины. Следовательно, страны-гаранты США и Великобритания ОБЯЗАНЫ по итогам консультаций с ней предоставить мировому сообществу в лице ООН свои предложения и рекомендации по противодействию нарушениям Россией прав человека на временно оккупированной ею украинской территории.

Права и свободы человека, как и их соблюдение, являются важнейшим политико-юридическим институтом, который объективно выступает мерилом достижений человечества, в том числе, и в области международной безопасности. Не зря, вместе с подписанием Будапештского меморандума, на саммите СБСЕ в венгерской столице была принята и Декларация «На пути к подлинному партнерству в новую эпоху», которая подвела черту под Холодной войной. Данная Декларация включила в себя Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности, которым установлена взаимосвязь между поддержанием мира и уважением прав человека и основных свобод – «Государства участники обязуются сотрудничать, в том числе путем создания здоровых экономических и экологических условий, в целях противодействия росту напряженности, способной привести к конфликту. К источникам такой напряженности относятся нарушения прав человека и основных свобод, а также других обязательств в области человеческого измерения; миру и безопасности также угрожают проявления агрессивного национализма, расизма, шовинизма, ксенофобии и антисемитизма».

17 декабря т.г. ГА ООН приняла резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также районов Черного и Азовского морей». В ней указано, что временная оккупация Крыма Российской Федерацией противоречат ее обязательствам, взятым в соответствии с Будапештским меморандумом.

С начала российской военной агрессии против Украины, в моменты возникновения ситуаций напрямую затрагивающих обязательства по Будапештскому меморандуму, Совет Национальной Безопасности и Обороны Украины (СНБО) принимал решения о начале консультаций со странами-гарантами (решения от 01.03.2014, 28.08.2014, 26.11.2018).

Почему на запросы Украины эти консультации до сих пор не начались, объяснил Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. 19 декабря т.г. в интервью украинским СМИ он сообщил, что США поддерживают идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума, но Россия ее отклоняет.

Принимая во внимание данную позицию США, остается только сожалеть, что нынешнее руководство Украины, инициируя из года в год принятие Генассамблеей ООН резолюций о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, одновременно не предоставляет мировому сообществу механизм защиты находящихся там своих граждан и не инициирует проведение со странам-гарантам консультаций по решению проблемы политических репрессий в отношении крымчан.

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Российская Федерация в настоящий момент предпринимает попытку легализовать аннексию Крымского полуострова, максимально его милитаризировав, в том числе, размещением там ядерного оружия. Этим Россия нарушает, как режим безопасности, основанный на принципах Хельсинкского заключительного акта ОБСЕ, так и режим нераспространения, установленный Договором о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года.

Восстановление этих режимов является обязанностью всех стран-подписантов данных международных документов и, в первую очередь, стран-гарантов по Будапештскому меморандуму – США и Великобритании. И здесь особого согласия России, удерживающей контроль над временно оккупированной территорией путем политических репрессий в отношении граждан Украины, не требуется!

В ходе консультаций в рамках Будапештского меморандума в первую очередь должны быть приняты меры по преодолению виктимизации в ходе российской военной агрессией против Украины. Упор на реализацию ее гражданами статьи 3 Всеобщей декларации прав человека является гарантией того, что мир не скатится к ядерной катастрофе!

Решением СНБО от 12.09.2014 правительству Украины был установлен месячный срок для «формирования оптимальной модели обеспечения безопасности Украины путем заключения многостороннего или двусторонних международных договоров Украины с другими государствами в целях обеспечения действенных гарантий безопасности Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности».

В целях реализации данного решения СНБО Украины и рекомендации резолюции ПАСЕ от 9 апреля 2014 года №1988(2014) «Последние события в Украине: угрозы для функционирования демократических институтов» о заключении дополнительных соглашений к Будапештскому меморандуму, гарантирующих независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, было инициировано включение в Совместную Декларацию по цифровой экономике стран ЕС и Восточного партнерства (утверждена 11 июня 2015 года) предложения о присоединении Украины и стран-партнеров к Европейской декларации по электронному правительству (программа eUnion).

В рамках Совместной Декларации должен быть ликвидирован цифровой разрыв между странами ЕС и ВП проведением последними институциональных реформ, а также решена проблема обеспечения цифрового доступа бизнеса и граждан к Единому цифровому рынку ЕС, в том числе, с временно оккупированных Россией территорий. Без этого не будет реализована одна из целей Восточного партнерства – достижение взаимосвязанности информационно-коммуникационных инфраструктур (ИКИ), как между странами-партнерами, так и между ними и ЕС.

Целостность ИКИ неразрывно связана с целостностью территориальной и ее восстановление должно происходить на принципах ОБСЕ, а не по кремлевским сценариям – «минские соглашения» (Украина), «план Саркози» (Грузия), «план Козака» (Молдова), ставящими своей целью «заморозку» конфликтов.

В настоящий момент Еврокомиссия ведет активную работу по созданию Цифрового Сообщества ЕС с Восточными партнерами (Digital Community). Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и стран-партнеров на принципах ОБСЕ будет осуществляться путем создания сети (EU4Digital: eUnion). Это и есть реальная альтернатива войне России против Украины!

Присоединению к eUnion должна предшествовать реализация в странах ВП мер по достижению верховенства права (реабилитация, реституция, люстрация) и демократии (противодействие нарушениям избирательных прав граждан). Должный уровень верховенства права является необходимым условием достижения качества информации в части ее полноты, достоверности и целостности, необходимого для трансграничного электронного взаимодействия.

Все это напрямую перекликается с призывом Генассамблеи ООН принять механизм по обеспечению реализации ее резолюций в защиту прав человека на временно оккупированных Россией территориях. Это также созвучно и с решением Евросоюза создать санкционный механизм, связанный с нарушениями международного права и прав человека. С данным предложением выступили Нидерланды, которое было одобрено министрами иностранных дел стран-членов ЕС 10 декабря, в день 70-ти летнего юбилея принятия Всеобщей декларации прав человека. В течение ближайших месяцев Европейская внешнеполитическая служба должна представить подробное предложение такого механизма.

Остается только сожалеть, что из-за политики официального Киева о безальтернативности «минских соглашений», более трех с половиной лет не реализуется «дорожная карта» (eUkraine + eUnion) на принципах ОБСЕ вместе с Крымом и Донбассом. Это, повторюсь, реальная альтернатива войне и связанных с нею нарушений прав человека.

Международный комитет «За Будапештский меморандум!» выступил против политики «безальтернативности МИНСКА» с соответствующим заявлением «О противодействии российской военной агрессии на основе Будапештского меморандума» и в настоящий момент приступает к подготовке рекомендаций для специального доклада Генерального секретаря ООН по выполнению резолюций, касающихся соблюдения и реализации прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Будапештский комитет призывает украинских политиков и правозащитников к сотрудничеству по восстановлению европейской системы безопасности и режима нераспространения ядерного оружия в ходе предстоящих президентских и парламентских выборов с упором на решении проблемы защиты прав человека на временно оккупированных РФ украинских территориях.